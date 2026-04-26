Aaj ka Meen Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी. इसके पश्चात एकादशी तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग का लाभ मिलेगा.

मीन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. शुभ कार्यों और नए कार्यों की शुरुआत के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ). राहुकाल दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान सावधानी बरतें. पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन दूरगामी परिणाम देने वाला है. बिजनेस में आज आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं; बुजुर्गों की सलाह से लिया गया यह फैसला भारी मुनाफे की नींव रखेगा और आपकी पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि करेगा. यदि आप नया स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 या दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय सबसे फलदायी है. यह निवेश भविष्य में आपकी सफलता का आधार बनेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. को-वर्कर्स का पूर्ण सपोर्ट आपको किसी बड़े मानसिक तनाव से बाहर निकालने में मदद करेगा. आपके सीनियर्स आज आपके काम की सराहना करेंगे और आपके विरोधियों को करारा जवाब देंगे. बॉस के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे. जूनियर्स की टीम आपके विजन को साकार करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेगी, जिससे आपको अपने नेतृत्व पर गर्व महसूस होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सीखने के नए तरीकों का है. आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपकी स्टडी टेक्निक को बदलने में मदद करेगा, जिससे कठिन से कठिन विषय भी आपके लिए आसान हो जाएंगे. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह बदलाव भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा. शिक्षकों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. ससुराल पक्ष के लोगों का आज आपके घर आगमन हो सकता है, जिससे घर में रौनक बढ़ेगी. पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे और आपसी संबंधों में नई मधुरता आएगी. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और आप घर के माहौल को सकारात्मक बनाने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

आज आप शारीरिक रूप से बहुत ही सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे. शरीर के हर अंग में एक नई चेतना का अनुभव होगा, जिससे आप कठिन से कठिन शारीरिक कार्यों को भी बहुत ही सरलता और मुस्कुराहट के साथ पूरा कर लेंगे. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से थोड़ा मानसिक तनाव संभव है, लेकिन शारीरिक स्फूर्ति इसे संतुलित कर देगी.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: पिंक

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय:

मानसिक शांति के लिए आज भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. नया स्टार्टअप शुरू करने का सही समय क्या है?

आज सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक का समय नया व्यापार शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ है.

2. पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि के क्या संकेत हैं?

बुजुर्गों के अनुभव और उनकी सलाह को व्यापार में लागू करने से संपत्ति और मुनाफे में बड़ी बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं.

3. मानसिक तनाव से कैसे बचें?

कार्यस्थल पर सहकर्मियों की मदद लें और काम का बोझ बांटें. सीनियर्स का सहयोग आपको तनाव मुक्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा.

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