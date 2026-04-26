हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 26 April 2026: मीन राशि बुजुर्गों की सलाह से व्यापार में होगा भारी मुनाफा, ससुराल पक्ष से संबंधों में आएगी मधुरता

Aaj ka Meen Rashifal 26 April 2026: मीन राशि बुजुर्गों की सलाह से व्यापार में होगा भारी मुनाफा, ससुराल पक्ष से संबंधों में आएगी मधुरता

Pisces Horoscope: मीन राशिफल 26 अप्रैल 2026 आज बुजुर्गों की सलाह से व्यापार में होगा भारी मुनाफा और स्टार्टअप के लिए है शुभ मुहूर्त. ससुराल पक्ष से सुधरेंगे रिश्ते. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Apr 2026 02:21 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Meen Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी. इसके पश्चात एकादशी तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग का लाभ मिलेगा.

मीन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. शुभ कार्यों और नए कार्यों की शुरुआत के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ). राहुकाल दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान सावधानी बरतें. पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन दूरगामी परिणाम देने वाला है. बिजनेस में आज आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं; बुजुर्गों की सलाह से लिया गया यह फैसला भारी मुनाफे की नींव रखेगा और आपकी पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि करेगा. यदि आप नया स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 या दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय सबसे फलदायी है. यह निवेश भविष्य में आपकी सफलता का आधार बनेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. को-वर्कर्स का पूर्ण सपोर्ट आपको किसी बड़े मानसिक तनाव से बाहर निकालने में मदद करेगा. आपके सीनियर्स आज आपके काम की सराहना करेंगे और आपके विरोधियों को करारा जवाब देंगे. बॉस के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे. जूनियर्स की टीम आपके विजन को साकार करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेगी, जिससे आपको अपने नेतृत्व पर गर्व महसूस होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सीखने के नए तरीकों का है. आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपकी स्टडी टेक्निक को बदलने में मदद करेगा, जिससे कठिन से कठिन विषय भी आपके लिए आसान हो जाएंगे. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह बदलाव भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा. शिक्षकों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. ससुराल पक्ष के लोगों का आज आपके घर आगमन हो सकता है, जिससे घर में रौनक बढ़ेगी. पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे और आपसी संबंधों में नई मधुरता आएगी. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और आप घर के माहौल को सकारात्मक बनाने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
आज आप शारीरिक रूप से बहुत ही सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे. शरीर के हर अंग में एक नई चेतना का अनुभव होगा, जिससे आप कठिन से कठिन शारीरिक कार्यों को भी बहुत ही सरलता और मुस्कुराहट के साथ पूरा कर लेंगे. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से थोड़ा मानसिक तनाव संभव है, लेकिन शारीरिक स्फूर्ति इसे संतुलित कर देगी.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: पिंक
अशुभ अंक: 4

आज का उपाय:
मानसिक शांति के लिए आज भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.

FAQs
1. नया स्टार्टअप शुरू करने का सही समय क्या है?
आज सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक का समय नया व्यापार शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ है.

2. पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि के क्या संकेत हैं?
बुजुर्गों के अनुभव और उनकी सलाह को व्यापार में लागू करने से संपत्ति और मुनाफे में बड़ी बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं.

3. मानसिक तनाव से कैसे बचें?
कार्यस्थल पर सहकर्मियों की मदद लें और काम का बोझ बांटें. सीनियर्स का सहयोग आपको तनाव मुक्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 26 Apr 2026 02:21 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 26 April 2026: मीन राशि बुजुर्गों की सलाह से व्यापार में होगा भारी मुनाफा, ससुराल पक्ष से संबंधों में आएगी मधुरता
मीन राशिफल 26 अप्रैल 2026 बुजुर्गों की सलाह से व्यापार में होगा भारी मुनाफा, ससुराल पक्ष से संबंधों में आएगी मधुरता
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 26 April 2026: कुंभ राशि अचानक वापस मिलेगा अटका हुआ पैसा, दांपत्य जीवन में आएगी मधुरता और करियर में मिलेगी नई दिशा
कुंभ राशिफल 26 अप्रैल 2026 अचानक वापस मिलेगा अटका हुआ पैसा, दांपत्य जीवन में आएगी मधुरता और करियर में मिलेगी नई दिशा
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 26 April 2026: मकर राशिफल अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर पड़ेगा असर; खान-पान में लापरवाही से बचें
मकर राशिफल 26 अप्रैल 2026 अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर पड़ेगा असर; खान-पान में लापरवाही से बचें
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 26 April 2026: धनु राशिफल विदेशी मुद्रा भंडार में होगी वृद्धि, अनुशासन और समर्पण से टीम में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
धनु राशिफल 26 अप्रैल 2026 विदेशी मुद्रा भंडार में होगी वृद्धि, अनुशासन और समर्पण से टीम में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: मेवालाल गौतम, मुनकाद अली, नौशाद अली को बसपा से निकाला? वायरल चिट्ठी पर मायावती ने दिया बड़ा बयान
मेवालाल गौतम, मुनकाद अली, नौशाद अली को BSP से निकाला? वायरल चिट्ठी पर मायावती ने दिया बड़ा बयान
विश्व
होर्मुज नाकेबंदी के बाद ट्रंप की ईरान पर ‘साइलेंट स्ट्राइक’, बिना बम और मिसाइल हमलों के 2,800 करोड़ रुपये का नुकसान
ट्रंप की ईरान पर ‘साइलेंट स्ट्राइक’, बिना मिसाइल हमलों के 2,800 करोड़ रुपये का नुकसान
आईपीएल 2026
IPL के 7 सबसे बड़े रन चेज, पंजाब किंग्स ने दो बार हासिल किया 250+ का टारगेट
IPL के 7 सबसे बड़े रन चेज, पंजाब किंग्स ने दो बार हासिल किया 250+ का टारगेट
बॉलीवुड
Box Office: 9वें दिन 100 करोड़ पार पहुंची 'भूत बंगला', 'धुरंधर 2' ने भी भरी हुंकार, जानिए 'माइकल' का हाल
9वें दिन 100 करोड़ पार पहुंची 'भूत बंगला', 'धुरंधर 2' ने भी भरी हुंकार, जानिए 'माइकल' का हाल
इंडिया
'राष्ट्रीय सरेंडर संघ...', राम माधव के बहाने राहुल गांधी ने RSS पर कसा तंज, लगाया ये गंभीर आरोप
'राष्ट्रीय सरेंडर संघ...', राम माधव के बहाने राहुल गांधी ने RSS पर कसा तंज, लगाया ये गंभीर आरोप
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पुणे में सड़क पर डॉक्टर ने कराई महिला की डिलीवरी, मां और नवजात की बचाई जान
महाराष्ट्र: पुणे में सड़क पर डॉक्टर ने कराई महिला की डिलीवरी, मां और नवजात की बचाई जान
ऑटो
Number Plate Cloning: कहीं आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की क्लोनिंग तो नहीं हो गई, ऐसे कर सकते हैं पता? 
कहीं आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की क्लोनिंग तो नहीं हो गई, ऐसे कर सकते हैं पता? 
एग्रीकल्चर
बढ़ती गर्मी में तालाब में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी, इन तरीकों से करें मछलियों की हिफाजत
बढ़ती गर्मी में तालाब में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी, इन तरीकों से करें मछलियों की हिफाजत
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget