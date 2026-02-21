Meen Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है. मानसिक रूप से आप थोड़े गंभीर रह सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद स्थितियां काफी सकारात्मक हो जाएंगी. काम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखना आज की सफलता की कुंजी है.

करियर और जॉब (Career & Job)

ऑफिस में आज काम का बोझ अधिक रह सकता है. आपका पूरा ध्यान अपने टारगेट को पूरा करने पर होना चाहिए. यदि काम में मन न लगे, तो तनाव लेने के बजाय थोड़ा ब्रेक लें. कोई कॉमेडी मूवी या हल्का मनोरंजन आपके मूड को फ्रेश कर देगा, जिससे आप दोबारा दोगुनी ऊर्जा से काम कर पाएंगे. दोपहर के बाद किसी सहकर्मी से कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जो आपके उत्साह को बढ़ा देगी.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभदायक रहने वाला है. पिछले काफी समय से रुकी हुई पेमेंट आज क्लियर हो सकती है, जिससे आपकी नकदी की समस्या दूर होगी. व्यापार में फिर से गति आएगी और आप अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को समय पर पूरा कर पाएंगे. निवेश की योजना बनाने के लिए भी यह एक उत्तम दिन है.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज थोड़ी अव्यवस्था और भागदौड़ रह सकती है. घर के सामान को लेकर या साज-सज्जा को लेकर कुछ गड़बड़ होने की आशंका है. हालांकि, आपका वैवाहिक जीवन और परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल सामान्य बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको सावधान रहने की जरूरत है. गलत खानपान या बाहर के भोजन की वजह से पेट से संबंधित संक्रमण (Infection) होने की संभावना है. संतुलित आहार लें और खूब पानी पिएं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को आज सतर्क रहना चाहिए. किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, चाहे वह आपके मित्र ही क्यों न हों. अपनी पढ़ाई की रणनीति गुप्त रखें और स्वयं की मेहनत पर विश्वास करें.

भाग्यशाली रंग: लाल

लाल भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को दाना डालें.

(FAQs)

1. आज मीन राशि वालों को किन बातों से बचना चाहिए?

आज आपको किसी अजनबी या सहकर्मी पर अत्यधिक भरोसा करने और बाहर के तले-भुने भोजन से बचना चाहिए.

2. आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आज क्या करें?

आज आपकी अटकी हुई पेमेंट मिलने के योग हैं. नई निवेश योजनाओं पर काम करना आज वित्तीय भविष्य के लिए अच्छा रहेगा.

3. काम में एकाग्रता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

यदि ऑफिस में मन न लगे, तो थोड़ी देर के लिए कॉमेडी या हल्का मनोरंजन देख कर मूड फ्रेश करें, इससे आपकी दक्षता बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.