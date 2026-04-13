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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal: मीन राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर बढ़ सकते हैं खर्चे, विवादों और उधार से रहें दूर

Aaj ka Meen Rashifal: मीन राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर बढ़ सकते हैं खर्चे, विवादों और उधार से रहें दूर

Pisces Horoscope: मीन राशिफल 13 अप्रैल 2026 नए इनकम सोर्स और रुके हुए धन की प्राप्ति से आर्थिक मजबूती आएगी. पैतृक व्यापार में नई ऊर्जा का संचार होगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Apr 2026 02:55 AM (IST)
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  • रिश्तों में पारदर्शिता रखें, स्वास्थ्य के लिए तनाव और भागदौड़ कम करें।

Aaj ka Pisces Rashifal 13 April 2026: आज वैशाख मास की वरूथिनी एकादशी है. मीन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 12वें भाव (व्यय व हानि स्थान) में गोचर कर रहे हैं, जहाँ चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बन रहा है. यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपको अपने आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में विशेष सावधानी बरतनी होगी. बेवजह के खर्च और विवाद आपकी मानसिक शांति भंग कर सकते हैं.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "सतर्कता" का है. किसी भी नई विदेशी फर्म के साथ आज 'क्रेडिट' (उधार) पर डील करना भविष्य में भारी घाटे का सौदा साबित हो सकता है. ग्रहण दोष के कारण पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) में परिवार के सदस्यों के बीच काम के बंटवारे को लेकर असंतोष उभर सकता है, जिसका सीधा असर आपकी कस्टमर सर्विस पर पड़ेगा. पार्टनर की निजी वित्तीय स्थिति भी आज बिजनेस ऑपरेशन्स को प्रभावित कर सकती है. खर्चों को कम करने की ठोस प्लानिंग आज ही बना लें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. दूसरों की गपशप या ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से बचें, अन्यथा आप भी बिना वजह विवादों में फंस सकते हैं. आज कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए हाथ से निकल सकती है क्योंकि आपके पास आवश्यक सर्टिफिकेशन या दस्तावेज पूरे नहीं हैं. राजनीति से जुड़े जातक रैलियों या जनसभाओं में सुरक्षा और प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें; कुप्रबंधन के कारण स्थिति बिगड़ सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज "एकांत" ही सबसे बड़ा साथी है. ग्रुप स्टडी के चक्कर में आज आपका कीमती समय गपशप और फालतू की बातों में बर्बाद हो सकता है. परीक्षा की तैयारी के लिए अकेले बैठकर पढ़ना ही आपके हित में होगा. सामाजिक कार्यों में भी आज बाधाएं आ सकती हैं क्योंकि प्रभावशाली लोग आपसे दूरी बना सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और निजी जीवन में आज धैर्य की परीक्षा होगी. अविवाहितों के लिए शादी की बात जो अंतिम चरण में थी, वह किसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से अचानक रुक सकती है. रिश्तों में पारदर्शिता रखें और किसी भी तीसरे व्यक्ति की बात पर भरोसा न करें. घर के माहौल को शांत बनाए रखने के लिए अनावश्यक बहस से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा कष्टकारी हो सकता है. मानसिक तनाव के कारण माइग्रेन और मांसपेशियों में खिंचाव (Muscle Strain) की समस्या उभर सकती है. अत्यधिक भागदौड़ और तनाव से बचें. पर्याप्त आराम करें और योग का सहारा लें ताकि मन शांत रहे.

  • भाग्यशाली रंग: गोल्डन (समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जप करें और पक्षियों को दाना डालें.

(FAQs)

1. क्या आज विदेशी व्यापार में निवेश करना सही है?
   आज विदेशी फर्मों के साथ उधार की डील से बचें. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से आर्थिक जोखिम बढ़ सकता है.

2. पारिवारिक विवाद को कैसे संभालें?
     आज परिवार के सदस्यों के साथ काम के बंटवारे को लेकर स्पष्ट बात करें और किसी भी असंतोष को शांति से सुलझाएं.

3. स्वास्थ्य के लिए आज क्या विशेष सावधानी रखें?
   माइग्रेन और मांसपेशियों के दर्द से बचने के लिए तनाव कम लें और ठंडे पानी का सेवन सीमित रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Apr 2026 02:55 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal

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छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए आज एकांत में पढ़ना हितकर रहेगा. ग्रुप स्टडी में समय बर्बाद हो सकता है.

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