Aaj ka Meen Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा. मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अटके धन की रिकवरी (वसूली) करने और तिजोरी को बंपर आर्थिक लाभ से भरने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से, बिजनेस में आपके द्वारा पूर्व में किए गए कड़े प्रयासों से पुरानी अटकी हुई सभी पेमेंट्स बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी जिससे नगद धन बढ़ेगा.

जो जातक लंबे समय से 'इन्वेस्टमेंट रिकवरी' (Investment Recovery) को लेकर परेशान थे, आज शेयर मार्केट (Share Market), वायदा बाजार या म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में फंसा हुआ आपका पुराना पैसा अचानक भारी और बंपर मुनाफे के साथ वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आय में बंपर वृद्धि होगी; नया निवेश करना आज बेहद शुभ और फलदायी रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन बड़ा पुरस्कार और मान-प्रतिष्ठा दिलाने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. नौकरी में आज आपके द्वारा किए गए कार्यों की टॉप मैनेजमेंट और सीनियर्स द्वारा खुलकर बड़ी सराहना (तारीफ) की जाएगी, जिससे आपका पराक्रम और रुतबा बढ़ेगा; कार्यक्षेत्र पर किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें, प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होने के बावजूद जीत आपकी ही होगी.

ग्रह गोचर आज विशेष रूप से 'मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन' (विपणन क्षेत्र के कर्मचारियों) के पूरी तरह फेवर में चल रहा है; वे आज अपनी कड़े परिश्रम और गजब की संवाद शैली के बलबूते पर, पुनः एक बार फिर से दफ्तर में प्रतिष्ठित 'एंप्लॉयड ऑफ द मंथ' (Employee of the month) का बड़ा खिताब व पुरस्कार जीतने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे आपकी धाक जमेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक सुकून देने वाला और बड़ी सफलता दिलाने वाला साबित होगा. जो छात्र लंबे समय से 'गवर्नमेंट जॉब' (सरकारी नौकरी) के लिए सालों से कड़े परिश्रम से तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश रिज़ल्ट बेहतर नहीं आ रहा था, आज उनके लिए ज्योतिषाचार्य की विशेष ब्रह्मास्त्र सलाह है तनाव लेने के बजाय आज पढ़ाई से एक छोटा सा 'ब्रेक' (विश्राम) जरूर ले लें; हमेशा याद रखें कि आपकी मेंटल हेल्थ (मानसिक स्वास्थ्य) सबसे पहले है, एग्ज़ाम बाद में. आज थोड़ा रिलैक्स और रिचार्ज होकर जब आप दोबारा किताबों की तरफ लौटेंगे, तो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर, एकाग्र और गहराई से पढ़ पाने में पूरी तरह सक्षम सिद्ध होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बंपर शहनाइयां बजाने और यादगार पल जीने का साबित होगा. दूसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज पैतृक संपत्ति के पुराने उलझे मामले आसानी से सुलझेंगे, जिससे घर में शांति रहेगी. जो जातक लंबे समय से सिंगल (कुंवारे) हैं और विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज उनके लिए किसी बहुत ही प्रतिष्ठित और संभ्रांत परिवार से विवाह हेतु कोई बहुत ही 'बेहतर रिश्ता' अचानक आ सकता है, जिससे आपके किस्मत की बंद चाबी पूरी तरह खुलने वाली है और घर में मांगलिक उत्सव की शुरुआत होगी. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स काफी दिनों के बाद आज परिवार के साथ कुछ बेहद खूबसूरत और यादगार यादों को दोबारा जिएंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़, फिट और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनी रहेगी. फंसा हुआ पैसा मुनाफे के साथ वापस मिलने और एंप्लॉयड ऑफ द मंथ का खिताब जीतने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट, शांत और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. सामाजिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा जिससे मान-सम्मान मिलेगा.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, अटके धन की प्राप्ति और सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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