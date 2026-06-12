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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 12 June 2026: मीन राशि अतिगंड योग से शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड में फंसा हुआ पैसा बंपर मुनाफे संग मिलेगा वापस

Aaj ka Meen Rashifal 12 June 2026: मीन राशि अतिगंड योग से शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड में फंसा हुआ पैसा बंपर मुनाफे संग मिलेगा वापस

Pisces Horoscope 12 June 2026: अतिगंड योग से फंसा हुआ पैसा मुनाफे के साथ मिलेगा वापस, क्या शुक्रवार को मार्केटिंग जातक दोबारा जीतेंगे एंप्लॉयड ऑफ द मंथ का खिताब? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा.  मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अटके धन की रिकवरी (वसूली) करने और तिजोरी को बंपर आर्थिक लाभ से भरने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से, बिजनेस में आपके द्वारा पूर्व में किए गए कड़े प्रयासों से पुरानी अटकी हुई सभी पेमेंट्स बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी जिससे नगद धन बढ़ेगा. 

जो जातक लंबे समय से 'इन्वेस्टमेंट रिकवरी' (Investment Recovery) को लेकर परेशान थे, आज शेयर मार्केट (Share Market), वायदा बाजार या म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में फंसा हुआ आपका पुराना पैसा अचानक भारी और बंपर मुनाफे के साथ वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आय में बंपर वृद्धि होगी; नया निवेश करना आज बेहद शुभ और फलदायी रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन बड़ा पुरस्कार और मान-प्रतिष्ठा दिलाने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. नौकरी में आज आपके द्वारा किए गए कार्यों की टॉप मैनेजमेंट और सीनियर्स द्वारा खुलकर बड़ी सराहना (तारीफ) की जाएगी, जिससे आपका पराक्रम और रुतबा बढ़ेगा; कार्यक्षेत्र पर किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें, प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होने के बावजूद जीत आपकी ही होगी. 

ग्रह गोचर आज विशेष रूप से 'मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन' (विपणन क्षेत्र के कर्मचारियों) के पूरी तरह फेवर में चल रहा है; वे आज अपनी कड़े परिश्रम और गजब की संवाद शैली के बलबूते पर, पुनः एक बार फिर से दफ्तर में प्रतिष्ठित 'एंप्लॉयड ऑफ द मंथ' (Employee of the month) का बड़ा खिताब व पुरस्कार जीतने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे आपकी धाक जमेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक सुकून देने वाला और बड़ी सफलता दिलाने वाला साबित होगा. जो छात्र लंबे समय से 'गवर्नमेंट जॉब' (सरकारी नौकरी) के लिए सालों से कड़े परिश्रम से तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश रिज़ल्ट बेहतर नहीं आ रहा था, आज उनके लिए ज्योतिषाचार्य की विशेष ब्रह्मास्त्र सलाह है तनाव लेने के बजाय आज पढ़ाई से एक छोटा सा 'ब्रेक' (विश्राम) जरूर ले लें; हमेशा याद रखें कि आपकी मेंटल हेल्थ (मानसिक स्वास्थ्य) सबसे पहले है, एग्ज़ाम बाद में. आज थोड़ा रिलैक्स और रिचार्ज होकर जब आप दोबारा किताबों की तरफ लौटेंगे, तो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर, एकाग्र और गहराई से पढ़ पाने में पूरी तरह सक्षम सिद्ध होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बंपर शहनाइयां बजाने और यादगार पल जीने का साबित होगा. दूसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज पैतृक संपत्ति के पुराने उलझे मामले आसानी से सुलझेंगे, जिससे घर में शांति रहेगी. जो जातक लंबे समय से सिंगल (कुंवारे) हैं और विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज उनके लिए किसी बहुत ही प्रतिष्ठित और संभ्रांत परिवार से विवाह हेतु कोई बहुत ही 'बेहतर रिश्ता' अचानक आ सकता है, जिससे आपके किस्मत की बंद चाबी पूरी तरह खुलने वाली है और घर में मांगलिक उत्सव की शुरुआत होगी. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स काफी दिनों के बाद आज परिवार के साथ कुछ बेहद खूबसूरत और यादगार यादों को दोबारा जिएंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़, फिट और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनी रहेगी. फंसा हुआ पैसा मुनाफे के साथ वापस मिलने और एंप्लॉयड ऑफ द मंथ का खिताब जीतने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट, शांत और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. सामाजिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा जिससे मान-सम्मान मिलेगा.

भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, अटके धन की प्राप्ति और सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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