Meen Rashifal 11 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित है, इसलिए दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. यात्रा के दौरान किसी से बेवजह बहस होने की संभावना है, इसलिए शब्दों पर संयम रखें और धैर्य से काम लें. किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

मौसम के बदलाव के कारण सिरदर्द, थकान या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. बीपी के मरीज नियमित दवा लें और समय-समय पर मॉनिटरिंग करते रहें. पर्याप्त नींद, हल्का भोजन और पानी पीते रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में अभी इन्वेस्टमेंट करना नुकसान दे सकता है. सरकारी गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए 14 जनवरी के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें. यदि आपने बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया है तो डॉक्यूमेंटेशन में किसी तरह की कमी के कारण देरी हो सकती है, जिससे थोड़ी चिंता बढ़ेगी. धैर्य रखें और सभी औपचारिकताएं पूरी करने पर ध्यान दें.

नौकरी और करियर राशिफल

एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज विदेश यात्रा या किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर बन सकता है, जो आगे चलकर करियर में बड़ी उपलब्धि देगा. हालांकि वर्कस्पेस पर आलस्य आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए काम में फोकस और अनुशासन बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

फिलहाल पैसों के मामले में सतर्क रहना जरूरी है. फिजूलखर्ची से बचें और किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश न करें. बजट बनाकर चलने से आर्थिक तनाव कम होगा.

लव और फैमिली राशिफल

लाइफ पार्टनर के इमोशन्स को समझने और उन्हें समय देने की जरूरत है. परिवार के साथ यात्रा का अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. आपसी बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

क्रिएटिव फील्ड से जुड़े छात्रों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास और धैर्य से वे इन्हें पार कर पाएंगे. आत्मविश्वास बनाए रखें.

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 8

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें और मन शांत रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी.

FAQs

1. क्या आज यात्रा करना ठीक रहेगा?

यात्रा हो सकती है, लेकिन विवाद से बचने के लिए संयम रखें.

2. क्या अभी निवेश करना सही है?

नहीं, 14 जनवरी के बाद ही निवेश करें.

3. क्या विदेश से जुड़ा अवसर मिलेगा?

हां, नौकरीपेशा लोगों को विदेशी प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.