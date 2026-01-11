हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Pisces Rashifal 11 January 2026: मीन राशि को आर्थिक झटका, यात्रा में विवाद और सेहत पर बढ़ेगा बड़ा खतरा

Pisces Horoscope 11 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Jan 2026 04:30 AM (IST)
Meen Rashifal 11 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित है, इसलिए दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. यात्रा के दौरान किसी से बेवजह बहस होने की संभावना है, इसलिए शब्दों पर संयम रखें और धैर्य से काम लें. किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

मौसम के बदलाव के कारण सिरदर्द, थकान या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. बीपी के मरीज नियमित दवा लें और समय-समय पर मॉनिटरिंग करते रहें. पर्याप्त नींद, हल्का भोजन और पानी पीते रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में अभी इन्वेस्टमेंट करना नुकसान दे सकता है. सरकारी गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए 14 जनवरी के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें. यदि आपने बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया है तो डॉक्यूमेंटेशन में किसी तरह की कमी के कारण देरी हो सकती है, जिससे थोड़ी चिंता बढ़ेगी. धैर्य रखें और सभी औपचारिकताएं पूरी करने पर ध्यान दें.

नौकरी और करियर राशिफल

एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज विदेश यात्रा या किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर बन सकता है, जो आगे चलकर करियर में बड़ी उपलब्धि देगा. हालांकि वर्कस्पेस पर आलस्य आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए काम में फोकस और अनुशासन बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

फिलहाल पैसों के मामले में सतर्क रहना जरूरी है. फिजूलखर्ची से बचें और किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश न करें. बजट बनाकर चलने से आर्थिक तनाव कम होगा.

लव और फैमिली राशिफल

लाइफ पार्टनर के इमोशन्स को समझने और उन्हें समय देने की जरूरत है. परिवार के साथ यात्रा का अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. आपसी बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

क्रिएटिव फील्ड से जुड़े छात्रों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास और धैर्य से वे इन्हें पार कर पाएंगे. आत्मविश्वास बनाए रखें.

शुभ रंग: सिल्वर
शुभ अंक: 5
अशुभ अंक: 8

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें और मन शांत रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी.

FAQs

1. क्या आज यात्रा करना ठीक रहेगा?
यात्रा हो सकती है, लेकिन विवाद से बचने के लिए संयम रखें.

2. क्या अभी निवेश करना सही है?
नहीं, 14 जनवरी के बाद ही निवेश करें.

3. क्या विदेश से जुड़ा अवसर मिलेगा?
हां, नौकरीपेशा लोगों को विदेशी प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Jan 2026 04:30 AM (IST)
Horoscope Today Pisces Horoscope Meen Rashifal Rashifal 2026
Embed widget