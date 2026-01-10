Pisces Rashifal 10 January 2026: मीन राशि के लिए चेतावनी, प्यार में धोखा और बदनामी का बड़ा खतरा, संभलकर लें फैसले
Pisces Horoscope 10 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Meen Rashifal 10 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा आपके सातवें भाव में स्थित है, इसलिए आज दांपत्य जीवन और साझेदारी से जुड़े मामलों में थोड़ा तनाव रह सकता है. गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, लेकिन समझदारी से काम लिया जाए तो हालात संभाले जा सकते हैं.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही, लेकिन थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद लें और पानी ज्यादा पिएं. हल्की एक्सरसाइज और प्राणायाम आपको तरोताजा रखेंगे.
बिजनेस राशिफल
अतिगंड योग बनने से पुश्तैनी या फैमिली बिजनेस से अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं. जो लोग अपने व्यापार को बढ़ाने की सोच रहे हैं, उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी. मार्केट में प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन आपका अनुभव और धैर्य आपको आगे बढ़ाएगा.
नौकरी और करियर राशिफल
ऑफिस में सीनियर्स के निर्देशों का पालन करने से आपको प्रशंसा और विश्वास दोनों मिलेगा. मैनेजमेंट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए उन्नति के योग बन रहे हैं. नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलने से आपकी पहचान और मजबूत होगी.
फाइनेंस राशिफल
आय के स्रोत बेहतर बन सकते हैं, खासकर परिवार से जुड़े व्यवसाय या पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. हालांकि खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें.
लव और फैमिली राशिफल
पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन दिन के अंत तक स्थिति संभल जाएगी. आप जीवनसाथी की उम्मीदों पर खरे उतरने में सफल रहेंगे. परिवार के साथ रविवार को एंजॉय करने की योजना भी बन सकती है, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी.
शिक्षा और छात्र राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी दिनचर्या बदलनी चाहिए. देर रात पढ़ने के बजाय सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ज्यादा लाभकारी रहेगा. नियमित अभ्यास से सफलता के रास्ते खुलेंगे.
न्यू जनरेशन के लिए
गलत संगत और दुर्व्यसनों से दूर रहें. कोई भी गलत कदम आपकी छवि और भविष्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है.
शुभ रंग: सिल्वर
शुभ अंक: 3
अशुभ अंक: 7
उपाय: आज माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जप करें.
FAQs
1. क्या आज साझेदारी में काम करना ठीक रहेगा?
सावधानी रखें, गलतफहमी से बचें.
2. क्या फैमिली बिजनेस में लाभ होगा?
हां, अच्छे मुनाफे के संकेत हैं.
3. छात्रों के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा?
सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
