Aaj ka Meen Rashifal 10 February 2026: मीन राशिफल इंटरनेट और फोन के ज़रिए मिल सकते हैं बड़े ऑर्डर, रुका हुआ काम आज पूरा होने के योग हैं
Pisces Horoscope 10 February 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?
Meen Rashifal 10 February 2026 in Hindi: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य और आध्यात्मिकता का सुंदर संगम लेकर आया है. चंद्रमा के नौवें भाव (भाग्य भाव) में होने से आपके अटके हुए काम न केवल पूरे होंगे, बल्कि आपको ईश्वरीय कृपा का भी अनुभव होगा.
आज का दिन आपके लिए "सौभाग्य" लेकर आया है. चंद्रमा की नौवें भाव में उपस्थिति आपके आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि करेगी और आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा. टेक्नोलॉजी और संचार के माध्यम से आज आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय किसी भी शुभ कार्य या डील के लिए सर्वोत्तम है. भाग्य का पूरा साथ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.
वित्त (Finance)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मध्यम है. अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है जिससे बजट बिगड़ सकता है. पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने के योग हैं, लेकिन नया कर्ज लेने से बचें. शेयर बाजार या सट्टेबाजी में सोच-समझकर ही हाथ डालें.
परिवार और प्रेम (Family & Love)
परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. प्रेम संबंधों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा; आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे. अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए यह समय अपनी मेहनत को दोगुना करने का है. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. पेट से जुड़ी समस्याएं या सिरदर्द परेशान कर सकता है. खान-पान पर नियंत्रण रखें और समय पर विश्राम करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए संगीत का सहारा लें.
- भाग्यशाली अंक: 3 और 7
- भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
- आज का उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या मंदिर में चने की दाल का दान करें. माथे पर हल्दी का तिलक लगाना शुभ रहेगा.
(FAQs)
1. मीन राशि के जातकों का सबसे बड़ा गुण क्या है?
मीन राशि के लोग बहुत दयालु, कल्पनाशील और सहानुभूति रखने वाले होते हैं. वे दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं.
2. मीन राशि के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय कौन सा होता है?
जब वे हकीकत से दूर कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं या दूसरों पर अत्यधिक भरोसा कर लेते हैं, तब उन्हें मानसिक कष्ट होता है.
3. मीन राशि के लिए अनुकूल दिशा कौन सी है?
उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) मीन राशि के लिए सबसे शुभ और लाभकारी दिशा मानी जाती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
