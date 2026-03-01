हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमीन राशिफल 1 मार्च 2026: अचानक धन लाभ या हाथ से निकल जाएगा? जानें भाग्य, करियर और प्रेम का हाल!

मीन राशिफल 1 मार्च 2026: अचानक धन लाभ या हाथ से निकल जाएगा? जानें भाग्य, करियर और प्रेम का हाल!

Pisces Horoscope 1 March 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Mar 2026 04:50 AM (IST)
Meen Rashifal 1 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है. यह भाव बुद्धि, प्रेम, संतान, क्रिएटिविटी और सट्टा/आकस्मिक लाभ से जुड़ा होता है. संकेत साफ है आज अवसर हैं, लेकिन ध्यान भटकाया तो फायदा हाथ से निकल जाएगा. भावनात्मक फैसले और स्मार्ट फैसले अलग चीजें हैं.

आपको दोनों में फर्क समझना होगा.

धन और लाभ राशिफल:

आकस्मिक धन लाभ की संभावना है. यह बोनस, इंसेंटिव, कमीशन या किसी पुराने अटके पैसे के रूप में मिल सकता है. लेकिन याद रखें अचानक मिला पैसा अक्सर जल्दी खर्च भी हो जाता है. अगर आप समझदारी नहीं दिखाएंगे तो लाभ टिकेगा नहीं.

नौकरी राशिफल:

ग्रह स्थिति अनुकूल है. एंप्लॉयड पर्सन को वर्कप्लेस पर फायदा हो सकता है. आपके काम से ऑफिस में लोग संतुष्ट रहेंगे. बॉस और सीनियर आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हेड बना सकते हैं या नई जिम्मेदारी दे सकते हैं. यह मौका है अपनी लीडरशिप दिखाने का. अगर आपने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की तो भविष्य के अवसर कम हो जाएंगे.

व्यापार राशिफल:

बिजनेस में यह मेहनत और परीक्षा का समय है. सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन जो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं वे परिणाम देखेंगे. हाल ही में जिन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है, उन्हें शुरुआती सफलता का अनुभव हो सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में तय किए गए टारगेट के करीब पहुंचने के संकेत हैं. लेकिन आत्मसंतोष से बचें आखिरी कदम सबसे कठिन होता है.

प्रेम और परिवार राशिफल:

लव लाइफ में दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा न करें. हर रिश्ता अनोखा होता है, बाहरी राय कई बार भ्रम पैदा करती है. अपने फैसले खुद लें. इस संडे आप परिवार में चल रही कुछ परेशानियों को सुलझाने में सफल हो सकते हैं. पहल आपको ही करनी होगी.

युवा, स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट राशिफल:

स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट को साफ चेतावनी फालतू गतिविधियों में समय बर्बाद करेंगे तो पछताएंगे. यह समय स्किल सुधारने का है, न कि ध्यान भटकाने का. प्रतियोगी माहौल में वही टिकेगा जो फोकस्ड रहेगा.

हेल्थ राशिफल:

सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. ऊर्जा का स्तर ठीक रहेगा. फिर भी अनियमित दिनचर्या से बचें.

लक्की कलर: ऑरेंज
लक्की नंबर: 1
अनलक्की नंबर: 4

FAQs

प्रश्न 1: क्या अचानक धन लाभ स्थायी रहेगा?
नहीं, अगर आप उसे सही दिशा में मैनेज नहीं करेंगे तो वह जल्दी खत्म हो सकता है.

प्रश्न 2: क्या नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलेगी?
संभावना है, खासकर यदि आपने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है.

प्रश्न 3: प्रेम संबंध में क्या सावधानी रखें?
बाहरी दखल कम रखें और निर्णय सोच-समझकर लें.

उपाय: गुरुवार को विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Mar 2026 04:50 AM (IST)
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
Embed widget