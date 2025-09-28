हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह करियर और बिज़नेस में शुभ अवसर, प्रेम जीवन में समझदारी से कदम बढ़ाएं

Makar Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह करियर और बिज़नेस में शुभ अवसर, प्रेम जीवन में समझदारी से कदम बढ़ाएं

Makar Saptahik Rashifal: यह नया सप्ताह मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मकर के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Sep 2025 11:34 PM (IST)
Makar Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह फेस्टिवल सीजन की शुरुआत आपके लिए बेहद शुभ रहेगी. यह समय महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने और नए अवसरों को भुनाने का है. घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.

करियर और व्यवसाय:
सप्ताह की शुरुआत में करियर और बिज़नेस से जुड़े प्रयास सफल होंगे. सहयोगियों का साथ मिलेगा और बिजनेस में फंसा धन निकल सकता है. फॉरेन बिजनेस करने वालों के लिए यह समय बेहद लाभकारी रहेगा. मिड वीक में निवेश और धन लेन-देन सावधानी से करें.

आर्थिक स्थिति:
आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. मार्केट से रुका हुआ धन वापस मिलेगा. लेकिन मिड वीक में जल्दबाजी में निवेश से बचें और शुभचिंतकों की सलाह लें.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
किसी प्रिय व्यक्ति का आगमन घर में खुशियाँ लाएगा. अचानक यात्रा, पिकनिक या धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं. पारिवारिक माहौल हर्ष और उल्लास से भरा रहेगा.

प्रेम और दांपत्य जीवन:
प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन किसी मित्र या विपरीत लिंग की मदद से स्थिति सुधर सकती है. मैरिड लाइफ में सामंजस्य बनाए रखने के लिए जीवनसाथी को समय देना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी. लेकिन तनाव से बचने और रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन और हल्की सैर लाभकारी साबित होगी.

शुभ अंक: 4, 7
शुभ रंग: क्रीम, नीला
उपाय:

  • शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
  • जरूरतमंदों को तिल और काले कपड़े का दान करें.

FAQs:
Q1: क्या मकर राशि वालों को इस सप्ताह निवेश करना चाहिए?
A1: निवेश मिड वीक में टालना बेहतर होगा, किसी भी योजना में धन लगाते समय शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें.

Q2: क्या मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह यात्रा का संकेत देता है?
A2: हाँ, अचानक यात्रा या पिल्ग्रिमेज टूर के योग बन सकते हैं, जो सुखद रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Sep 2025 11:34 PM (IST)
Embed widget