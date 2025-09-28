Makar Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह करियर और बिज़नेस में शुभ अवसर, प्रेम जीवन में समझदारी से कदम बढ़ाएं
Makar Saptahik Rashifal: यह नया सप्ताह मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मकर के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Makar Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह फेस्टिवल सीजन की शुरुआत आपके लिए बेहद शुभ रहेगी. यह समय महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने और नए अवसरों को भुनाने का है. घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.
करियर और व्यवसाय:
सप्ताह की शुरुआत में करियर और बिज़नेस से जुड़े प्रयास सफल होंगे. सहयोगियों का साथ मिलेगा और बिजनेस में फंसा धन निकल सकता है. फॉरेन बिजनेस करने वालों के लिए यह समय बेहद लाभकारी रहेगा. मिड वीक में निवेश और धन लेन-देन सावधानी से करें.
आर्थिक स्थिति:
आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. मार्केट से रुका हुआ धन वापस मिलेगा. लेकिन मिड वीक में जल्दबाजी में निवेश से बचें और शुभचिंतकों की सलाह लें.
पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
किसी प्रिय व्यक्ति का आगमन घर में खुशियाँ लाएगा. अचानक यात्रा, पिकनिक या धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं. पारिवारिक माहौल हर्ष और उल्लास से भरा रहेगा.
प्रेम और दांपत्य जीवन:
प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन किसी मित्र या विपरीत लिंग की मदद से स्थिति सुधर सकती है. मैरिड लाइफ में सामंजस्य बनाए रखने के लिए जीवनसाथी को समय देना जरूरी होगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी. लेकिन तनाव से बचने और रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन और हल्की सैर लाभकारी साबित होगी.
शुभ अंक: 4, 7
शुभ रंग: क्रीम, नीला
उपाय:
- शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
- जरूरतमंदों को तिल और काले कपड़े का दान करें.
FAQs:
Q1: क्या मकर राशि वालों को इस सप्ताह निवेश करना चाहिए?
A1: निवेश मिड वीक में टालना बेहतर होगा, किसी भी योजना में धन लगाते समय शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें.
Q2: क्या मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह यात्रा का संकेत देता है?
A2: हाँ, अचानक यात्रा या पिल्ग्रिमेज टूर के योग बन सकते हैं, जो सुखद रहेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
