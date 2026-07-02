Makar Rashifal 2 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 2 जुलाई, गुरुवार को सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों का यह सुंदर तालमेल आपकी निर्णय क्षमता और नेतृत्व गुण को बहुत मजबूत करने वाला साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन मकर राशि यानी आपकी खुद की राशि (प्रथम भाव) में ही संचार करेंगे, जिससे आपके अंदर एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास और गजब की मानसिक ऊर्जा देखने को मिलेगी.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नई व्यापारिक शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन सूझबूझ और सटीक योजनाओं के बल पर बाजार पर राज करने का रहेगा. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज डेटा (आंकड़ों) और लॉजिक (तर्क) के आधार पर लिया गया बिजनेसमैन का हर डिसीजन (फैसला) बिल्कुल सटीक बैठेगा, जिसके चलते आप मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर (प्रतिद्वंद्वियों) को बहुत पीछे छोड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे. हालांकि, ग्रहों की बदलती स्थिति को देखते हुए आज आपके लिए अपनी दुकान या कंपनी में स्टॉक मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में आपके प्रोडक्ट्स की एकदम से डिमांड बढ़ने के योग हैं; ऐसे में स्टॉक की कमी के कारण ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ सकता है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़े निवेश और व्यावसायिक विस्तार को गति देने वाला साबित होगा. बिजनेस में किसी बड़े प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए यदि आपने बैंक या किसी वित्तीय संस्थान में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आज आपका वह लोन अप्रूवल हो सकता है. इस बड़ी वित्तीय मदद से आपकी व्यावसायिक योजनाएं समय पर पूरी होंगी और धन की आवक में निरंतरता बनी रहेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों और बेरोजगार युवाओं के लिए आज का दिन करियर को एक नई उड़ान देने वाला रहेगा. चंद्रमा के आपकी ही राशि में होने से वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा. वर्कस्पेस पर आज जॉब रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में आपको अपने सहकर्मियों (जूनियर्स) और बॉस की पूरी हेल्प मिलेगी. सबसे बड़ी बात यह है कि एंप्लॉयड पर्सन की मंथली रिपोर्ट में एक भी गलती न होना, आज वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों में उनके लिए आगे बढ़ने और प्रमोशन के नए रास्ते खोलेगा. वहीं अनएंप्लॉयड पर्सन (बेरोजगार लोगों) को आज अपनी योग्यता के बल पर करियर के कुछ बहुत ही अच्छे और बेहतरीन ऑप्शंस हाथ लग सकते हैं.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी योग्यता साबित करने का है. विशेष रूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई या कार्य करने वाले युवाओं को आज अपनी अनूठी प्रतिभा का परचम लहराने का बेहतरीन मौका मिलेगा. प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों का मनोबल ऊंचा रहेगा और जटिल गणनाओं व प्रोजेक्ट्स को वे अपनी तार्किक क्षमता से आसानी से हल कर लेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन आनंद और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने वाला रहेगा. घर के सभी सदस्यों के बीच आपसी तालमेल और स्नेह बना रहेगा. आज फैमिली के साथ मिलकर ससुराल पक्ष के किसी मांगलिक कार्यक्रम या उत्सव में जाने की सुंदर प्लानिंग बन सकती है, जहाँ आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. लव और लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध बेहद मधुर और सहयोगात्मक रहेंगे, जिससे पारिवारिक माहौल में सकारात्मकता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी ऊर्जावान और रिफ्रेशिंग रहने वाला है. आपकी अपनी राशि में चंद्रमा का गोचर होने से आपका मानसिक ढांचा बहुत मजबूत रहेगा, जिससे आप खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. करियर में मिलने वाली सफलताएं आपकी शारीरिक स्फूर्ति को और बढ़ा देंगी. भीतरी ऊर्जा के इस बेहतरीन स्तर को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और नियमित रूप से योग व प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Navy Blue (नेवी ब्लू)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: गुरुवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर नारायण कवच का पाठ या श्रवण करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं, इससे करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी और आत्मविश्वास में निरंतर वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

