Makar Rashifal 23 February 2026 in Hindi: मकर राशि (Capricorn) के लिए 23 फरवरी, 2026 का दिन सावधानी और सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा का चौथे भाव में होना सुख-सुविधाओं में कमी और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

ऑफिस में आज का दिन आपके लिए 'गोल्डन चांस' लेकर आया है. टीम मीटिंग में आपके एक आईडिया की जमकर सराहना होगी, जिससे बॉस भी काफी प्रभावित होंगे. वे आपको किसी नए और बड़े प्रोजेक्ट में शामिल करने का संकेत दे सकते हैं. वर्कस्पेस पर उन लोगों के साथ गंभीर चर्चा में समय बर्बाद न करें जिनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है. यदि आप टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे हैं, तो खुद को अपडेट करने की सख्त जरूरत है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student)

विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज सावधानी बरतने का दिन है. स्पोर्ट्स पर्सन अपनी प्रैक्टिस के दौरान विशेष सतर्क रहें, क्योंकि चोट लगने के योग बन रहे हैं. अपनी सुरक्षा उपकरणों का सही इस्तेमाल करें.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. आप अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर परिवार के साथ चर्चा कर सकते हैं. रिश्तों में ईमानदारी बरतें और अपनों की सलाह को महत्व दें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन थोड़ा नाजुक रह सकता है. कोई नई स्वास्थ्य समस्या विकसित होने या घायल होने की संभावना है. आपको अपने खान-पान पर नियंत्रण रखना चाहिए और परहेजी खाना ही खाना चाहिए. हल्का व्यायाम आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा.

भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)

येलो (पीला) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

(FAQs)

1. भद्रा काल में काम शुरू क्यों नहीं करना चाहिए?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा में किए गए कार्यों में विघ्न आने की संभावना रहती है, इसलिए दोपहर 1:01 के बाद ही कोई बड़ा फैसला लें.

2. करियर में ग्रोथ के लिए आज क्या खास करें?

अपनी स्किल्स, खासकर टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाने पर ध्यान दें. आज का आईडिया आपके करियर की दिशा बदल सकता है.

3. चोट और दुर्घटना से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें?

भारी मशीनरी या खेल के मैदान में जल्दबाजी न करें. वाहन चलाते समय भी अतिरिक्त सतर्कता बरतें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.