Aaj ka makar Rashifal 16 February 2026: मकर राशि बिजनेस में बढ़ेगा मुनाफा, जीवनसाथी के सहयोग से बढ़ेगा आत्मविश्वास
Capricorn Horoscope 16 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?
Makar Rashifal 16 February 2026 in Hindi: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और व्यावसायिक स्थिरता लेकर आया है। चंद्रमा के आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर करने से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और आप कठिन कार्यों को भी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से संपन्न कर पाएंगे।
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
खट्टी डकारें और गले में जलन एसिडिटी का संकेत देंगी. आपका खान-पान सीधा कटघरे में है अगर अभी नहीं सुधारा तो परेशानी बढ़ेगी.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
पार्टनर आपके विचारों से सहमत रहेगा, जिससे कामकाज स्मूद रहेगा. लेकिन मशीनरी और सब्सक्रिप्शन पर बढ़ता खर्च बजट बिगाड़ देगा और फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ा जाएगी.
जॉब और करियर (Job & Career)
आपकी अपियरिंग कम रहेगी और अहम फैसलों में आपको शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे प्रमोशन की संभावनाओं पर असर पड़ेगा. फेवरेबल टाइम आने तक इंतजार करना ही समझदारी है अभी जल्दबाजी नुकसान करेगी.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
रिविजन न करने की आदत भारी पड़ेगी. एग्जाम में चीजें भूलने का खतरा है यह लापरवाही सीधे रिजल्ट गिराएगी.
लव और फैमिली (Love & Family)
शाम को परिवार के साथ बैठकर खाना रिश्तों को मजबूत करेगा और दिन की सारी टेंशन कुछ हद तक बाहर निकलेगी.
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 8
अचूक उपाय: दिन की शुरुआत कुछ मिनट पॉजिटिव थॉट्स के साथ करें और खाने में मसाले व खटास कम रखें.
(FAQs)
1. चंद्रमा 11वें भाव में होने का फायदा क्या है?
आपको साफ समझ आएगा कि पैसा और फायदा किस दिशा में है.
2. जॉब में क्यों रुकावट महसूस होगी?
क्योंकि आपको अहम फैसलों से दूर रखा जाएगा, जिससे ग्रोथ स्लो दिखेगी.
3. स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या रहेगी?
रिविजन न करना यही उनकी परफॉर्मेंस डुबो सकता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
