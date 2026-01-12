Capricorn Rashifal 12 January 2026: मकर राशि को करियर में तेजी, मेहनत से खुलेगी सफलता की राह

Capricorn Rashifal 12 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दसवें भाव में स्थित है, जिससे आपका पूरा ध्यान करियर, प्रतिष्ठा और काम पर रहेगा. आप आज वर्कोहोलिक मूड में रहेंगे और जो भी काम हाथ में लेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे. ग्रहों की स्थिति आपको आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर दे रही है.

करियर और नौकरी राशिफल

आज आप ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है. यदि आप मेहनत करेंगे तो उसका सीधा फायदा आपके करियर पर पड़ेगा. सीनियर आपके काम को नोटिस करेंगे. हालांकि वर्कस्पेस पर बैक बाइटिंग हो सकती है, इसलिए किसी की बातों में आकर विवाद में न पड़ें और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल

धृति योग बनने से व्यापार में रुके हुए जरूरी काम फिर से गति पकड़ेंगे. जो फाइलें, डील या ऑर्डर अटके थे, उनमें हलचल आएगी. हालांकि आज किसी भी MOU या बड़े एग्रीमेंट पर साइन करने से बचें, वरना भविष्य में परेशानी हो सकती है. आज रणनीति बनाना और पुराने मामलों को निपटाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होने की ओर बढ़ रही है. अटके हुए पैसों की वापसी की संभावना है. खर्चों पर कंट्रोल रखें और कोई भी बड़ा निवेश आज न करें.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर हल्की नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही बात प्यार और समझदारी में बदल जाएगी. परिवार में किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत को लेकर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है. डाइट चार्ट का पालन करें और बाहर का तला-भुना खाने से बचें. न्यू जनरेशन को यदि शरीर ठीक न लगे तो गैर जरूरी काम टाल देना ही बेहतर रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

एक्टिंग, ड्रामा और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े छात्रों के लिए दिन शानदार है. आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी और आपको सराहना भी मिल सकती है.

शुभ रंग पिंक

शुभ अंक 5

अशुभ अंक 7

उपाय आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें, इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?

हाँ, खासतौर पर होटल और होलसेल से जुड़े कारोबार में निवेश लाभदायक हो सकता है.

2. नई नौकरी वालों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

धैर्य रखें और सीखने पर फोकस करें, इससे जल्दी सफलता मिलेगी.

3. क्या आज पारिवारिक मामलों में समाधान मिलेगा?

हाँ, बातचीत और समझदारी से पैतृक मामलों में संतुलन बन सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.