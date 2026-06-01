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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 1 June 2026: तुला राशि वाले आज पैसों के लेन-देन में भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Aaj ka Tula Rashifal 1 June 2026: तुला राशि वाले आज पैसों के लेन-देन में भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Libra Horoscope 1 June 2026: तुला राशिफल ऑनलाइन बिजनेस में बड़ा मुनाफा. नौकरी में बदलाव के प्रबल योग, नई टेक्नोलॉजी अपनाएं. पार्टनर से गलतफहमी दूर होगी. जानिए कैसा रहेगा आपका सोमवार.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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आज का तुला राशिफल (Libra Horoscope): सोमवार, 1 जून को नए महीने की शुरुआत तुला राशि के जातकों के लिए करियर में बड़े बदलाव, डिजिटल मुनाफे और पारिवारिक सामंजस्य के साथ हो रही है. शाम 07:09 तक चंद्रमा आपके दूसरे भाव (2nd House) में रहेंगे, जिसके बाद वे धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

आज आकाश मंडल में सिद्ध योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, सुनफा योग और शंख योग का बेहतरीन संयोग बना हुआ है. साथ ही आपकी राशि के लिए रूचक योग और हंस योग की महा-जुगलबंदी काम कर रही है. आज का दिन आर्थिक लेन-देन में सतर्कता बरतने और नई तकनीकों को अपनाने का है. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

जून महीने का पहला दिन व्यापारियों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आया है, जहां बुद्धिमानी से लिए गए फैसले बड़ा लाभ देंगे.

ऑनलाइन बिजनेस में बंपर प्रॉफिट: यदि आप ई-कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग या डिजिटल बिजनेस से जुड़े हैं, तो आपके द्वारा पूर्व में किए गए प्रयासों का आज शानदार फल मिलेगा. आपके हाथ बड़ा प्रॉफिट (मुनाफा) लग सकता है. इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए अपनी कोशिशें लगातार जारी रखें.

बिजनेस चेंज की प्लानिंग (विशेष शुभ समय): यदि आप अपने बिजनेस मॉडल या दुकान/ऑफिस में कुछ बदलाव (Changes) करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज इसके लिए दो विशेष शुभ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक या फिर दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे के बीच. इस दौरान किए गए बदलाव सफल रहेंगे.

लेन-देन में सावधानी और मानसिक सुस्ती: वीक की शुरुआत (Week Starting) होने के कारण आज आपका दिमाग थोड़ा सुस्त रह सकता है और बुद्धि आराम के मूड में रहेगी. इसलिए आज पैसों के लेन-देन (Financial Transactions) में विशेष सावधानी बरतें, कोई भी बड़ा फैसला बिना सोचे-समझे न लें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन समय के बदलते पहिये के साथ खुद को अपग्रेड करने का है.

नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल: एंप्लॉयड पर्सन (नौकरीपेशा लोग) आज ऑफिस में अपने काम करने के ढर्रे पर विशेष ध्यान दें. अब पुराने घिसे-पिटे तरीकों को छोड़कर आपको नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टूल्स का लाभ उठाना होगा, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे.

नौकरी में बड़े बदलाव के संकेत: आपके करियर में आज समय का पहिया तेजी से बदल रहा है. यह ग्रह गोचर आपकी जॉब में अचानक कोई बड़ा चेंज (स्थान परिवर्तन या नई कंपनी का ऑफर) ला सकता है. आपको मानसिक रूप से इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए.

परिवार, प्रेम और यात्रा (Family & Love Life)

गलतफहमियां होंगी दूर: वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन बेहतरीन है. पिछले कुछ समय से लाइफ पार्टनर के साथ चल रही कोई भी गलतफहमी (Misunderstanding) आज बातचीत के जरिए पूरी तरह दूर हो जाएगी, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी.

फैमिली ट्रैवल प्लान: नए महीने के स्वागत में आज आप अपने करीबी दोस्तों (Friends) और फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं बाहर घूमने (Travel Plan) की शानदार योजना बना सकते हैं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए जून का यह महीना बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. अपने ऐम (लक्ष्य) तक पहुंचने के लिए छात्रों को आज से ही अपनी स्टडी पर पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट (एकाग्र) होना पड़ेगा. इस महीने आपके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय रहेगा, इसलिए समय को बिल्कुल बर्बाद न करें और टाइम टेबल बनाकर अपनी तैयारी को मजबूत करें.

  • भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 5

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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