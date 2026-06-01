आज का तुला राशिफल (Libra Horoscope): सोमवार, 1 जून को नए महीने की शुरुआत तुला राशि के जातकों के लिए करियर में बड़े बदलाव, डिजिटल मुनाफे और पारिवारिक सामंजस्य के साथ हो रही है. शाम 07:09 तक चंद्रमा आपके दूसरे भाव (2nd House) में रहेंगे, जिसके बाद वे धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

आज आकाश मंडल में सिद्ध योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, सुनफा योग और शंख योग का बेहतरीन संयोग बना हुआ है. साथ ही आपकी राशि के लिए रूचक योग और हंस योग की महा-जुगलबंदी काम कर रही है. आज का दिन आर्थिक लेन-देन में सतर्कता बरतने और नई तकनीकों को अपनाने का है. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

जून महीने का पहला दिन व्यापारियों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आया है, जहां बुद्धिमानी से लिए गए फैसले बड़ा लाभ देंगे.

ऑनलाइन बिजनेस में बंपर प्रॉफिट: यदि आप ई-कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग या डिजिटल बिजनेस से जुड़े हैं, तो आपके द्वारा पूर्व में किए गए प्रयासों का आज शानदार फल मिलेगा. आपके हाथ बड़ा प्रॉफिट (मुनाफा) लग सकता है. इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए अपनी कोशिशें लगातार जारी रखें.

बिजनेस चेंज की प्लानिंग (विशेष शुभ समय): यदि आप अपने बिजनेस मॉडल या दुकान/ऑफिस में कुछ बदलाव (Changes) करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज इसके लिए दो विशेष शुभ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक या फिर दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे के बीच. इस दौरान किए गए बदलाव सफल रहेंगे.

लेन-देन में सावधानी और मानसिक सुस्ती: वीक की शुरुआत (Week Starting) होने के कारण आज आपका दिमाग थोड़ा सुस्त रह सकता है और बुद्धि आराम के मूड में रहेगी. इसलिए आज पैसों के लेन-देन (Financial Transactions) में विशेष सावधानी बरतें, कोई भी बड़ा फैसला बिना सोचे-समझे न लें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन समय के बदलते पहिये के साथ खुद को अपग्रेड करने का है.

नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल: एंप्लॉयड पर्सन (नौकरीपेशा लोग) आज ऑफिस में अपने काम करने के ढर्रे पर विशेष ध्यान दें. अब पुराने घिसे-पिटे तरीकों को छोड़कर आपको नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टूल्स का लाभ उठाना होगा, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे.

नौकरी में बड़े बदलाव के संकेत: आपके करियर में आज समय का पहिया तेजी से बदल रहा है. यह ग्रह गोचर आपकी जॉब में अचानक कोई बड़ा चेंज (स्थान परिवर्तन या नई कंपनी का ऑफर) ला सकता है. आपको मानसिक रूप से इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए.

परिवार, प्रेम और यात्रा (Family & Love Life)

गलतफहमियां होंगी दूर: वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन बेहतरीन है. पिछले कुछ समय से लाइफ पार्टनर के साथ चल रही कोई भी गलतफहमी (Misunderstanding) आज बातचीत के जरिए पूरी तरह दूर हो जाएगी, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी.

फैमिली ट्रैवल प्लान: नए महीने के स्वागत में आज आप अपने करीबी दोस्तों (Friends) और फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं बाहर घूमने (Travel Plan) की शानदार योजना बना सकते हैं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए जून का यह महीना बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. अपने ऐम (लक्ष्य) तक पहुंचने के लिए छात्रों को आज से ही अपनी स्टडी पर पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट (एकाग्र) होना पड़ेगा. इस महीने आपके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय रहेगा, इसलिए समय को बिल्कुल बर्बाद न करें और टाइम टेबल बनाकर अपनी तैयारी को मजबूत करें.

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

सफेद (White) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 5

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.