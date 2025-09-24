हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: आज गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है!

Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: आज गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है!

Today Love Horoscope in Hindi 25 September 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर भी देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किसकी राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 24 Sep 2025 11:33 PM (IST)
Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: गुरुवार, 25 सितंबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए गुरुवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: आज गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है!

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम के लिहाज से खुशनुमा रहने वाला है. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं. आज का दिन आपके लिए अच्छा जाने वाला है. 

Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: आज गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है!

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ समय का इनजॉय कर सकते हैं. सिंगल लोगों को आज के दिन किसी के साथ डेट पर जाने का मौका मिल सकता है. प्रेम जीवन में संयम बनाएं रखें. 

Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: आज गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है!

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से रोमांटिक भरा रहने वाला है. जीवन साथी के साथ माता रानी के दर्शन करने का मन बना सकते हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: आज गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है!

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है. निजी जीवन में व्यस्त रहने के कारण पार्टनर को समय न दे पाएंगे. पार्टनर के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करें. 

Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: आज गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है!

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
सिंह राशि के जातकों को आज के दिन पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. लॉन्ग डिसटेंस कपल को पार्टनर की याद सता सकती है. सिंगल लोग को प्यार के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. 

Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: आज गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है!

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
कन्या राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: आज गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है!

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
तुला राशि वालों को आज के दिन प्रेम जीवन में यही सलाह है कि, पार्टनर के साथ संयम से पेश आए. शादीशुदा लोग दांपत्य सुख की प्राप्ति कर सकते हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: आज गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है!

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
वृश्चिक राशि वालों को प्यार के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनकी पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन की स्थिति देखने को मिल सकती है. पार्टनर के साथ प्यार से पेश आए.

Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: आज गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है!

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
धनु राशि वाले आज के दिन प्रेम जीवन में अपने रिश्ते को लेकर इनसिक्योर हो सकते हैं. आज के दिन आपको यही सलाह है कि, पार्टनर के प्रति या अपने रिलेशनशिप ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करें. 

Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: आज गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है!

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. इस दौरान आपका रिश्ता और मजबूत होगा. 

Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: आज गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है!

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों को जज्बात में आकर किसी भी तरह का गलत फैसला लेने से बचना है. पार्टनर के साथ खुले मन से बातचीत करें. ऐसा करने से रिश्ता मजबूत होगा. 

Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2025: आज गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है!

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से सही रहने वाला है. पार्टनर के साथ मीठी नोक-झौंक देखने को मिल सकती है. इस दौरान उनका ख्याल रखें. शादीशुदा जीवन में संतान पक्ष की चिंता सता सकती है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 24 Sep 2025 11:33 PM (IST)
Love Horoscope Aaj Ka Love Rashifal
