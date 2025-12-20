यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए मिलाजुला रहेगा, जिसमें हालात न पूरी तरह खराब होंगे और न ही पूरी तरह अनुकूल। हर कदम सोच-समझकर उठाना महत्वपूर्ण होगा।
तुला साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: इस हफ्ते किसी भी काम को हल्के में न लें! वरना नुकसान तय
Libra Weekly Horoscope: तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Tula Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा. हालात न पूरी तरह खराब हैं, न ही पूरी तरह अनुकूल. सबसे बड़ा जोखिम यह है कि तुम चीज़ों को हल्के में ले लो. यह हफ्ता साफ संकेत दे रहा है कि हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा.
तुला साप्ताहिक परिवार राशिफल
घर-परिवार में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन तुम्हारा व्यवहार और बोलने का तरीका रिश्तों की दिशा तय करेगा. कटु शब्द या बेवजह की प्रतिक्रिया तनाव बढ़ा सकती है. संतुलन बनाए रखना जरूरी है.
तुला साप्ताहिक लव राशिफल
लव और वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर तकरार संभव है. अगर तुमने जिद या बहस को चुना तो मामला बिगड़ेगा. रिश्ते बचाने हैं तो संवाद का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा.
तुला साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार की मंदी का असर झेलना पड़ सकता है. सप्ताह के पूर्वार्ध में हालात संभले रहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में कंपटीटर से कड़ा मुकाबला होगा. आय के मुकाबले खर्च अधिक रहेंगे. जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाना ही समझदारी है.
तुला साप्ताहिक नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह औसत रहेगा. काम किसी और के भरोसे छोड़ना या लापरवाही दिखाना सीधा सीनियर की नाराज़गी बुला सकता है. नियमों को तोड़ने या शॉर्टकट अपनाने की गलती मत करना.
तुला साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल
करियर को लेकर इस सप्ताह धैर्य की ज़रूरत है. जल्दबाज़ी में लिया गया कोई फैसला नुकसानदेह हो सकता है. जो चल रहा है, उसी को मजबूत करने पर ध्यान दो.
तुला साप्ताहिक धन राशिफल
खर्चों की अधिकता बजट बिगाड़ सकती है. बिना सोचे-समझे निवेश या उधारी इस सप्ताह सिरदर्द बन सकती है. पैसे से जुड़े हर फैसले में दो बार सोचो.
तुला साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक तनाव का असर सेहत पर पड़ सकता है. नींद और दिनचर्या बिगड़ी तो थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. खुद को नजरअंदाज मत करो.
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: सफेद
उपाय: किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
तुला राशि वालों के लिए 21 से 27 दिसंबर 2025 तक का सप्ताह कैसा रहेगा?
पारिवारिक रिश्तों में तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
घर-परिवार में माहौल सामान्य रखने के लिए अपने व्यवहार और बोलने के तरीके पर ध्यान दें। कटु शब्द या बेवजह की प्रतिक्रिया से बचें और संतुलन बनाए रखें।
प्रेम और वैवाहिक जीवन में मनमुटाव को कैसे दूर करें?
अगर लव और वैवाहिक जीवन में तकरार हो, तो जिद या बहस से बचें। रिश्ते को बचाने के लिए संवाद का रास्ता अपनाना सबसे बेहतर होगा।
व्यापारियों को इस सप्ताह किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
व्यापार से जुड़े लोगों को बाजार की मंदी का असर झेलना पड़ सकता है, खासकर सप्ताह के उत्तरार्ध में। कंपटीटर से मुकाबला कड़ा रहेगा और आय से अधिक खर्च होने की संभावना है।
करियर के संबंध में युवाओं को क्या सलाह दी जाती है?
करियर को लेकर इस सप्ताह धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए वर्तमान स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान दें।
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL