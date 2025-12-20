Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom















Tula Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा. हालात न पूरी तरह खराब हैं, न ही पूरी तरह अनुकूल. सबसे बड़ा जोखिम यह है कि तुम चीज़ों को हल्के में ले लो. यह हफ्ता साफ संकेत दे रहा है कि हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा.

तुला साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन तुम्हारा व्यवहार और बोलने का तरीका रिश्तों की दिशा तय करेगा. कटु शब्द या बेवजह की प्रतिक्रिया तनाव बढ़ा सकती है. संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

तुला साप्ताहिक लव राशिफल

लव और वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर तकरार संभव है. अगर तुमने जिद या बहस को चुना तो मामला बिगड़ेगा. रिश्ते बचाने हैं तो संवाद का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा.

तुला साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार की मंदी का असर झेलना पड़ सकता है. सप्ताह के पूर्वार्ध में हालात संभले रहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में कंपटीटर से कड़ा मुकाबला होगा. आय के मुकाबले खर्च अधिक रहेंगे. जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाना ही समझदारी है.

तुला साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह औसत रहेगा. काम किसी और के भरोसे छोड़ना या लापरवाही दिखाना सीधा सीनियर की नाराज़गी बुला सकता है. नियमों को तोड़ने या शॉर्टकट अपनाने की गलती मत करना.

तुला साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

करियर को लेकर इस सप्ताह धैर्य की ज़रूरत है. जल्दबाज़ी में लिया गया कोई फैसला नुकसानदेह हो सकता है. जो चल रहा है, उसी को मजबूत करने पर ध्यान दो.

तुला साप्ताहिक धन राशिफल

खर्चों की अधिकता बजट बिगाड़ सकती है. बिना सोचे-समझे निवेश या उधारी इस सप्ताह सिरदर्द बन सकती है. पैसे से जुड़े हर फैसले में दो बार सोचो.

मानसिक तनाव का असर सेहत पर पड़ सकता है. नींद और दिनचर्या बिगड़ी तो थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. खुद को नजरअंदाज मत करो.

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: सफेद

उपाय: किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लें.

