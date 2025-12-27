हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLibra Health 2026 Horoscope: तुला स्वास्थ्य राशिफल 2026:गुरु की कृपा से बढ़ेगी ऊर्जा, राहु-शनि देंगे उतार-चढ़ाव

Libra Health 2026 Horoscope: तुला स्वास्थ्य राशिफल 2026:गुरु की कृपा से बढ़ेगी ऊर्जा, राहु-शनि देंगे उतार-चढ़ाव

Libra Health 2026 Horoscope: तुला राशि के लिए 2026 में स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. बृहस्पति ऊर्जा और इम्युनिटी बढ़ाएंगे, शनि-राहु सावधानी की चेतावनी देंगे. योग, ध्यान और संतुलित डाइट जरूरी.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Dec 2025 11:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Libra Health 2026 Horoscope: भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, साल 2026 तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज़ से नरम-गरम लेकिन संभालने योग्य रहेगा. ग्रहों की चाल आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करेगी. कहीं राहत और ऊर्जा मिलेगी, तो कहीं लापरवाही से परेशानी भी बढ़ सकती है.

साल की शुरुआत: सेहत में सुधार के संकेत

साल के शुरुआती महीनों में बृहस्पति नवम भाव में रहकर आपकी राशि पर शुभ दृष्टि डालेंगे. इसका सीधा असर आपकी इम्युनिटी, स्टैमिना और मानसिक संतुलन पर पड़ेगा. आप पहले की तुलना में खुद को ज्यादा ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. अगर पिछले साल कोई बीमारी या कमजोरी रही है तो उसमें सुधार देखने को मिल सकता है.

बृहस्पति की कृपा से मानसिक शांति भी बढ़ेगी. अनावश्यक चिंता, डर और बेचैनी कम होगी, जिससे नींद बेहतर होगी और कार्यक्षमता बढ़ेगी. सही खान-पान और नियमित दिनचर्या अपनाने पर इस समय आपका शरीर अच्छा रिस्पॉन्स देगा.

शनि का प्रभाव: पेट और पाचन पर ध्यान जरूरी

2026 में शनि का पांचवें भाव में होना पेट, गैस, एसिडिटी, लिवर और पाचन से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है. खासकर बाहर का खाना, ज्यादा तला-भुना या अनियमित भोजन आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. जिन लोगों को पहले से पेट, अल्सर या आंतों से जुड़ी दिक्कतें हैं, उन्हें इस साल विशेष सावधानी रखनी होगी.

राहु से तनाव और संक्रमण का खतरा

राहु चौथे भाव में बैठकर घर-परिवार और मन से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा सकता है. कई बार बिना वजह बेचैनी, डर या स्वास्थ्य को लेकर फालतू टेंशन बनी रहेगी. इससे ब्लड प्रेशर, सिरदर्द, नींद की कमी और इन्फेक्शन की संभावना बन सकती है. खासकर मौसम बदलने पर वायरल, सर्दी-खांसी या एलर्जी परेशान कर सकती है.

साल का दूसरा भाग: सतर्क रहने की जरूरत

साल का दूसरा हिस्सा थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इस दौरान थकान, कमजोरी या पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने की संभावना रहती है. शुगर और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को दवा, डाइट और रूटीन में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए.

हालांकि अच्छी बात यह है कि बृहस्पति का प्रभाव आपको रिकवरी की शक्ति देगा. समय पर इलाज, योग और अनुशासन से आप खुद को फिर से मजबूत बना सकते हैं.

मानसिक स्वास्थ्य भी रहेगा अहम

डॉ. अनीष व्यास बताते हैं कि 2026 में तुला राशि वालों को मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होगा. ओवर-थिंकिंग, पारिवारिक चिंता या करियर को लेकर तनाव से दूरी बनाना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा. ध्यान, प्राणायाम और नियमित वॉक आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से संतुलित रखेंगे.

ज्योतिष उपाय:

  • प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें
  • गाय की सेवा करें
  • कन्याओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें
  • मां लक्ष्मी, मां दुर्गा और मां संतोषी की पूजा करें
  • अपनी जेब में सफेद रुमाल रखें
  • शुक्रवार को इत्र लगाएं
  • प्रतिदिन मां लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं

FAQs

Q1. क्या 2026 में तुला राशि वालों की सेहत अच्छी रहेगी?

हां, कुल मिलाकर साल सामान्य से अच्छा रहेगा. बृहस्पति के कारण ऊर्जा और इम्युनिटी बढ़ेगी, लेकिन शनि-राहु के कारण सावधानी जरूरी होगी.

Q2. किन बीमारियों से सावधान रहना चाहिए?

पेट से जुड़ी समस्या, शुगर, ब्लड प्रेशर और संक्रमण से सतर्क रहना होगा.

Q3. सेहत बेहतर रखने के लिए क्या करें?

संतुलित डाइट, योग-ध्यान, नियमित दिनचर्या और बताए गए ज्योतिष उपाय अपनाने से स्वास्थ्य मजबूत रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 27 Dec 2025 11:39 PM (IST)
Tags :
Tula Rashifal Horoscope 2026 YEAR 2026 Libra Health Horoscope

Frequently Asked Questions

क्या 2026 में तुला राशि वालों की सेहत अच्छी रहेगी?

हाँ, कुल मिलाकर साल सामान्य से अच्छा रहेगा. बृहस्पति के कारण ऊर्जा और इम्युनिटी बढ़ेगी, लेकिन शनि-राहु के कारण सावधानी जरूरी होगी.

2026 में तुला राशि वालों को किन बीमारियों से सावधान रहना चाहिए?

पेट से जुड़ी समस्या, गैस, एसिडिटी, लिवर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और मौसम बदलने पर होने वाले संक्रमण से सतर्क रहना होगा.

साल 2026 में तुला राशि वालों को सेहत बेहतर रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?

संतुलित डाइट, योग, ध्यान, नियमित दिनचर्या और बताए गए ज्योतिष उपाय जैसे श्री सूक्त का पाठ, गाय की सेवा, मां लक्ष्मी की पूजा आदि अपनाने से स्वास्थ्य मजबूत रहेगा.

साल 2026 में तुला राशि वालों का मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

राहु के प्रभाव से घर-परिवार और मन से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं, जिससे बेचैनी और तनाव हो सकता है. मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होगा.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
विश्व
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

खुलकर बोले Keshav Maurya, BJP में ना ठाकुरवाद चलेगा ना ब्राह्मणवाद चलेगा तो सिर्फ ... । Yogi
27 के यूपी चुनाव से पहले अगर Akhilesh ने बुलाया तो क्या Keshav Maurya PDA में जाएंगे ?, सुनिए जवाब
Unnao Case: Kuldeep Sengar की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें , CBI ने उठा लिया कदम ! | SC | Protest
Dhananjay Singh से लेकर Akhilesh और ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर केशव मौर्य के दावे चौंका देंगे !
Janhit: Rahul Gandhi के राजनीतिक गुरू Digvijaya Singh क्यों बन गए RSS प्रशंसक? | Congress | CWC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
विश्व
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
बॉलीवुड
कितनी है रणबीर और रणवीर की फीस? इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा, जानकर चौंक जाएंगे आप!
कितनी है रणबीर और रणवीर की फीस? इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
हेल्थ
क्या कुत्ते के जूठे खाने से भी हो सकता है रेबीज, जानें कैसे फैलती है यह खतरनाक बीमारी
क्या कुत्ते के जूठे खाने से भी हो सकता है रेबीज, जानें कैसे फैलती है यह खतरनाक बीमारी
शिक्षा
RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget