Libra Health 2026 Horoscope: भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, साल 2026 तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज़ से नरम-गरम लेकिन संभालने योग्य रहेगा. ग्रहों की चाल आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करेगी. कहीं राहत और ऊर्जा मिलेगी, तो कहीं लापरवाही से परेशानी भी बढ़ सकती है.

साल की शुरुआत: सेहत में सुधार के संकेत

साल के शुरुआती महीनों में बृहस्पति नवम भाव में रहकर आपकी राशि पर शुभ दृष्टि डालेंगे. इसका सीधा असर आपकी इम्युनिटी, स्टैमिना और मानसिक संतुलन पर पड़ेगा. आप पहले की तुलना में खुद को ज्यादा ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. अगर पिछले साल कोई बीमारी या कमजोरी रही है तो उसमें सुधार देखने को मिल सकता है.

बृहस्पति की कृपा से मानसिक शांति भी बढ़ेगी. अनावश्यक चिंता, डर और बेचैनी कम होगी, जिससे नींद बेहतर होगी और कार्यक्षमता बढ़ेगी. सही खान-पान और नियमित दिनचर्या अपनाने पर इस समय आपका शरीर अच्छा रिस्पॉन्स देगा.

शनि का प्रभाव: पेट और पाचन पर ध्यान जरूरी

2026 में शनि का पांचवें भाव में होना पेट, गैस, एसिडिटी, लिवर और पाचन से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है. खासकर बाहर का खाना, ज्यादा तला-भुना या अनियमित भोजन आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. जिन लोगों को पहले से पेट, अल्सर या आंतों से जुड़ी दिक्कतें हैं, उन्हें इस साल विशेष सावधानी रखनी होगी.

राहु से तनाव और संक्रमण का खतरा

राहु चौथे भाव में बैठकर घर-परिवार और मन से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा सकता है. कई बार बिना वजह बेचैनी, डर या स्वास्थ्य को लेकर फालतू टेंशन बनी रहेगी. इससे ब्लड प्रेशर, सिरदर्द, नींद की कमी और इन्फेक्शन की संभावना बन सकती है. खासकर मौसम बदलने पर वायरल, सर्दी-खांसी या एलर्जी परेशान कर सकती है.

साल का दूसरा भाग: सतर्क रहने की जरूरत

साल का दूसरा हिस्सा थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इस दौरान थकान, कमजोरी या पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने की संभावना रहती है. शुगर और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को दवा, डाइट और रूटीन में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए.

हालांकि अच्छी बात यह है कि बृहस्पति का प्रभाव आपको रिकवरी की शक्ति देगा. समय पर इलाज, योग और अनुशासन से आप खुद को फिर से मजबूत बना सकते हैं.

मानसिक स्वास्थ्य भी रहेगा अहम

डॉ. अनीष व्यास बताते हैं कि 2026 में तुला राशि वालों को मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होगा. ओवर-थिंकिंग, पारिवारिक चिंता या करियर को लेकर तनाव से दूरी बनाना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा. ध्यान, प्राणायाम और नियमित वॉक आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से संतुलित रखेंगे.

ज्योतिष उपाय:

प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें

करें गाय की सेवा करें

करें कन्याओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें

कर आशीर्वाद लें मां लक्ष्मी, मां दुर्गा और मां संतोषी की पूजा करें

की पूजा करें अपनी जेब में सफेद रुमाल रखें

रखें शुक्रवार को इत्र लगाएं

लगाएं प्रतिदिन मां लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं

FAQs

Q1. क्या 2026 में तुला राशि वालों की सेहत अच्छी रहेगी?

हां, कुल मिलाकर साल सामान्य से अच्छा रहेगा. बृहस्पति के कारण ऊर्जा और इम्युनिटी बढ़ेगी, लेकिन शनि-राहु के कारण सावधानी जरूरी होगी.

Q2. किन बीमारियों से सावधान रहना चाहिए?

पेट से जुड़ी समस्या, शुगर, ब्लड प्रेशर और संक्रमण से सतर्क रहना होगा.

Q3. सेहत बेहतर रखने के लिए क्या करें?

संतुलित डाइट, योग-ध्यान, नियमित दिनचर्या और बताए गए ज्योतिष उपाय अपनाने से स्वास्थ्य मजबूत रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.