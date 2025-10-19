सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (19–25 अक्टूबर 2025): काम का दबाव और आर्थिक सतर्कता जरूरी, प्रेम जीवन में सावधानी रखें
Leo Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत कामकाज और जिम्मेदारियों के दबाव के साथ होगी. ऑफिस में सीनियर्स और जूनियर्स के साथ अनबन या टकराव की स्थिति बन सकती है. ऐसे में संयम और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है.
व्यवसाय और धन लाभ:
आर्थिक दृष्टि से सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा. धन का लेन-देन सोच-समझकर करें. उधार देना या किसी योजना में निवेश करने से पहले परिवार और शुभचिंतकों की सलाह लें. मिड वीक में ऑफिस का वर्कलोड बढ़ सकता है और करियर/बिजनेस से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और सामान का पूरा ध्यान रखें, अन्यथा आर्थिक और शारीरिक नुकसान हो सकता है. प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में जल्दबाजी न करें.
परिवार और सामाजिक जीवन:
संतान से जुड़ी चिंता या परिवारिक मामलों में तनाव उत्पन्न हो सकता है. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में परिवार या विश्वासपात्र व्यक्तियों से सलाह लेना लाभदायक रहेगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
प्रेम संबंधों में थर्ड पर्सन के हस्तक्षेप से समस्याएं आ सकती हैं. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने और गलतफहमी से बचने की आवश्यकता है.
स्वास्थ्य राशिफल:
सप्ताह के दौरान मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. खान-पान पर ध्यान रखें और पर्याप्त नींद लें. यात्रा या भारी काम करते समय सतर्क रहें.
उपाय:
हनुमान जी की आराधना करें और लाल वस्त्र या लाल फूल दान करें. क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी भी वित्तीय निर्णय में जल्दबाजी न करें.
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल
शुभ दिवस: सोमवार
उपाय: हनुमान जी की पूजा और लाल वस्त्र/फूल दान करें.
FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह प्रमोशन या बोनस की संभावना है?
इस सप्ताह प्रमोशन की संभावना कम है; मेहनत और संयम जरूरी है.
Q2. धन निवेश के लिए समय कैसा है?
धन निवेश में सावधानी बरतें और परिजनों की सलाह लें.
Q3. प्रेम संबंधों में समस्या होगी?
हाँ, थर्ड पर्सन के हस्तक्षेप से संबंध प्रभावित हो सकते हैं.
Q4. यात्रा के दौरान क्या ध्यान रखें?
स्वास्थ्य और सामान का ध्यान रखें, जल्दबाजी से बचें.
Q5. परिवार के साथ संबंध कैसे मजबूत होंगे?
संवाद और सलाह-मशवरा करके किसी भी विवाद से बचें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
