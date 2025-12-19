Singh Saptahik Tarot Rashifal 21 to 27 December 2025: सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुल मिलाकर शुभ संकेत लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी.

अचानक लाभ के योग बनेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि बुधवार और गुरुवार को मानसिक दबाव और असंतोष महसूस हो सकता है. इन दिनों आपको खुद को साबित करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.

आसपास के लोगों का व्यवहार या परिस्थितियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. सप्ताह के अंतिम दिन यानी शुक्रवार और शनिवार काफी बेहतर रहेंगे. इन दिनों आपको सफलता के साथ-साथ संतोष भी मिलेगा.

बिज़नेस

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहने वाला है. इस दौरान कोई पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या अचानक कोई नया ऑर्डर प्राप्त हो सकता है. बुधवार और गुरुवार को साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है.

किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है. सप्ताह के अंत में बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. मार्केटिंग, रियल एस्टेट और लक्ज़री आइटम से जुड़े कारोबारियों के लिए समय विशेष रूप से अच्छा है.

नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं भी आपसे ज्यादा रहेंगी. बुधवार और गुरुवार को काम का दबाव अधिक रहेगा, जिससे तनाव महसूस हो सकता है.

हालांकि शुक्रवार के बाद स्थिति सुधरेगी और आपके कार्यों की सराहना होगी. प्रमोशन या इन्क्रीमेंट को लेकर कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है. धैर्य और अनुशासन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. लेकिन मध्य सप्ताह में गलतफहमियां या भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है.

ऐसे समय में बातचीत से मामलों को सुलझाना बेहतर रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा और घर का माहौल सप्ताह के अंत तक सुखद रहेगा.

युवा और विद्यार्थी

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत का है. पढ़ाई या करियर को लेकर कुछ दुविधाएं रह सकती हैं. बुधवार और गुरुवार को एकाग्रता में कमी आ सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है.

नियमित अभ्यास और सही समय प्रबंधन से आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सप्ताह के अंत में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

हेल्थ

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन मध्य सप्ताह में मानसिक तनाव, सिरदर्द या नींद की कमी की समस्या हो सकती है. खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें और पर्याप्त आराम करें.

योग, ध्यान और हल्का व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा. सप्ताह के अंत तक आपकी ऊर्जा में सुधार होगा और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: सुनहरा (Golden)

सुनहरा (Golden) साप्ताहिक उपाय

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और भाग्य का साथ मिलेगा.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह सिंह राशि को धन लाभ होगा?

A1: हां, अचानक लाभ और आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं.

Q2: कौन से दिन थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है?

A2: बुधवार और गुरुवार को मानसिक और भावनात्मक रूप से सतर्क रहें.

Q3: नौकरी में प्रमोशन के योग हैं क्या?

A3: सप्ताह के अंत में प्रमोशन या सराहना के संकेत मिल सकते हैं.

Q4: प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा?

A4: शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन मध्य सप्ताह में संवाद बनाए रखना जरूरी है.

Q5: स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें?

A5: योग, ध्यान और पर्याप्त नींद पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.