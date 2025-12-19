Kumbh Tarot Rashifal 2026: कुंभ टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Aquarius Yearly Horoscope 2026: अजमेर. श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन की निदेशिका एवं ज्योतिषाचार्या व टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने कुंभ राशि का वर्ष 2026 का टैरो राशिफल जारी किया है. उनके अनुसार यह वर्ष चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन सही योजना और समझदारी से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे. प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा, जबकि आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी.
करियर और आर्थिक स्थिति
इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों को करियर में सुरक्षा और स्थिरता की प्राप्ति होगी. प्रमोशन और जिम्मेदारियों में वृद्धि के योग बन रहे हैं. हालांकि आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. निवेश या बड़े वित्तीय निर्णय बिना सलाह के न लें, क्योंकि विरोधी आपकी आर्थिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखना इस साल बेहद जरूरी रहेगा. अनुशासन और सूझबूझ से चलने पर आपकी आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी.
स्वभाव और व्यक्तित्व
इस वर्ष आप स्वतंत्र विचारों वाले और नैतिक मूल्यों को महत्व देने वाले नजर आएंगे. आप कपटपूर्ण व्यवहार करने वालों से दूरी बनाए रखेंगे और सादगी से आगे बढ़ना पसंद करेंगे. स्वोर्ड्स कार्ड के प्रभाव से कुछ मामलों में आप कठोर निर्णय भी ले सकते हैं. आप अपनी एक अलग दुनिया बनाकर रहना पसंद करेंगे, जहां भरोसेमंद लोग और अनुकूल माहौल हो.
शिक्षा और स्वास्थ्य
छात्रों के लिए यह वर्ष आशाजनक है, खासकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा और बड़ी परेशानियों के योग नहीं हैं.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की पहली छमाही थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. जुलाई तक विचारों के मतभेद संभव हैं, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय न लें. साल की दूसरी छमाही प्रेम जीवन के लिए काफी शुभ रहेगी. विवाहित जातकों को धैर्य के साथ समस्याओं का समाधान करना होगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी.
उपाय
शनिवार को शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनिवार व मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें. “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें. श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ लाभकारी रहेगा.
FAQs
Q1. कुंभ राशि वालों को 2026 में आर्थिक मामलों में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
बड़े निवेश या आर्थिक फैसले बिना सलाह न लें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और विरोधियों से सतर्क रहें.
Q2. क्या 2026 में कुंभ राशि के जातकों को करियर में प्रमोशन मिल सकता है?
हाँ, करियर में स्थिरता के साथ प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों के योग बन रहे हैं.
Q3. कुंभ राशि की लव लाइफ 2026 में कैसी रहेगी?
पहली छमाही में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन साल की दूसरी छमाही प्रेम और रिश्तों के लिए काफी शुभ रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.