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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 6 April 2026: कुंभ राशि करियर में पदोन्नति के योग, टैक्स विवादों में मिलेगी राहत

Aaj ka Kumbh Rashifal 6 April 2026: कुंभ राशि करियर में पदोन्नति के योग, टैक्स विवादों में मिलेगी राहत

Aquarius Horoscope 6 April 2026: आज कुंभ राशि के लिए सावधानी और धैर्य का दिन है, जहां करियर, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Apr 2026 07:35 AM (IST)
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Kumbh Rashifal 6 April 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में स्थित हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में व्यस्तता और उपलब्धियों के योग बन रहे हैं. आप आज वर्कोहोलिक रह सकते हैं और अपने काम को पूरी लगन के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे. मेहनत और अनुशासन के कारण आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

हेल्थ राशिफल (Health Rashifal)
आज आंखों की रोशनी और मानसिक एकाग्रता में सुधार महसूस हो सकता है. सुबह के शांत वातावरण में ध्यान या मेडिटेशन करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा. लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करने वाले लोग बीच-बीच में आंखों को आराम दें. मानसिक रूप से आप पहले से ज्यादा संतुलित और सकारात्मक महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज राहत भरा दिन रह सकता है. पुराने सरकारी टैक्स विवादों में आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना है, जिससे भारी कैश की बचत हो सकती है. आपकी फर्म का ऑडिट मजबूत और संतोषजनक रहेगा. आपकी सलाह पर चल रहे लोगों को भी लाभ मिल सकता है. नई पार्टनरशिप और बिजनेस विस्तार के लिए सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक और दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक का समय शुभ रहेगा. सामाजिक और चैरिटी कार्यों में निवेश करने से आपके ब्रांड की मार्केट वैल्यू बढ़ सकती है.

जॉब और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. आपकी ट्रेनिंग और मोटिवेशनल स्पीच से कंपनी के कर्मचारियों का प्रदर्शन बेहतर होगा, जिससे आपकी छवि मजबूत बनेगी. कार्यस्थल पर आपकी स्पष्टवादिता और ईमानदारी की सराहना की जाएगी. आपकी मेहनत और अनुशासन को देखते हुए आपको पदोन्नति के साथ बोनस मिलने के संकेत बन रहे हैं, जिससे करियर में नई ऊंचाइयां हासिल हो सकती हैं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
आज घर में भजन-कीर्तन या किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक और शांत रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी और मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी और परिवार का सहयोग आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Shiksha & Student Rashifal)
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए आज उपलब्धियों वाला दिन रह सकता है. पढ़ाई या प्रतियोगिता में बड़ी सफलता मिलने की संभावना बन रही है. जो छात्र किसी प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. मेहनत और एकाग्रता से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 1

उपाय:
आज भगवान शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 21 बार जप करें. इससे करियर में प्रगति और आर्थिक मामलों में स्थिरता मिलेगी.

FAQs 

Q1. क्या कुंभ राशि वालों को आज करियर में पदोन्नति मिल सकती है?
हाँ, आज आपकी मेहनत और अनुशासन के कारण पदोन्नति और बोनस मिलने के संकेत बन रहे हैं.

Q2. क्या कुंभ राशि वालों के लिए बिजनेस विस्तार करना शुभ रहेगा?
हाँ, आज नई पार्टनरशिप और बिजनेस विस्तार के लिए शुभ समय रहने की संभावना है.

Q3. कुंभ राशि के छात्रों के लिए आज क्या खास हो सकता है?
आज छात्रों को पढ़ाई या प्रतियोगिता में बड़ी उपलब्धि मिलने की संभावना बन रही है.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 03:55 AM (IST)
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