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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 28 June 2026: जटिल समस्याओं का सरल समाधान ढूंढने की कला को कंपनी सराहएगी, बढ़ेगा कार्यक्षेत्र में प्रभाव

Kumbh Rashifal 28 June 2026: जटिल समस्याओं का सरल समाधान ढूंढने की कला को कंपनी सराहएगी, बढ़ेगा कार्यक्षेत्र में प्रभाव

Aquarius Horoscope: क्या आज टेक्नोलॉजी और बड़े ऑर्डर से मिलने वाली है व्यापार में धमाकेदार सफलता? जानिए 28 जून 2026 को आपकी नौकरी, सेहत और लव लाइफ में क्या बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 08:04 PM (IST)
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Kumbh Rashifal 28 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुभ योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने और नेतृत्व करने की बेहतरीन क्षमता प्रदान करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन एक नया इतिहास रचने का है. बाजार में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर आज आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे. टेक्नोलॉजी (तकनीक) के सही इस्तेमाल के चलते बिजनेसमैन आज आशातीत सफलता प्राप्त करेंगे, जिससे मार्केट में दूर-दूर तक कोई आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा. 

विशेष रूप से जो जातक इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें आज अपने काम में बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे. बस एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब तक आपका कोई बड़ा कार्य पूरी तरह पूरा नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरह के प्रलोभन या शॉर्टकट से दूर रहना ही आपके लिए हितकर रहेगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन धन की बड़ी आमद का संकेत दे रहा है. कुंडली में शुभ योग बनने से बिजनेसमैन को धन संबंधी कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. बाजार में किसी बड़ी डील या पार्टी से बड़ा ऑर्डर मिलने से आपका मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा. रुका हुआ या फंसा हुआ धन भी आज वापस मिलने के योग हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बड़ी सफलताएं लेकर आ रहा है. चंद्रमा के दसवें भाव में होने से आज आपकी राजनीतिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे. वर्कप्लेस पर आपके कार्यों और लगन को देखते हुए आपको बड़ी सराहना मिलेगी. ऑफिस के काम को लेकर आपने जो भी प्लानिंग या रणनीतियां बनाई थीं, वे आज पूरी तरह सफल होंगी. 

दफ्तर में आपके शानदार प्रदर्शन के कारण आपका प्रभाव और दबदबा बढ़ेगा. जटिल से जटिल समस्याओं का बेहद सरल समाधान ढूंढने की आपकी इसी कला को कंपनी और उच्च अधिकारी सराहेंगे. इसके साथ ही, आज आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर (तबादले) की संभावना भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन थोड़ा सचेत रहने का है. आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि किसी अनुपयोगी चीज या दिखावेबाजी में आपके पैसे बर्बाद होने की आशंका बनी हुई है. अपने बजट का ध्यान रखें और अपना पूरा फोकस केवल अपने मुख्य लक्ष्य और अभ्यास पर ही केंद्रित रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उत्तम और खुशहाल रहने वाला है. घर-परिवार का माहौल बेहद सकारात्मक रहेगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि संडे के दिन किसी भी सदस्य के साथ किसी पुराने मुद्दे पर व्यर्थ की बहस में न पड़ें. प्रेम जीवन (Love Life) के लिहाज से भी आज का दिनमान काफी बढ़िया और रोमांटिक रहेगा, पार्टनर के साथ आपसी समझ और गहरा प्यार खिलेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अनुकूल बना रहेगा. करियर की सफलताएं और पारिवारिक सुख आपको मानसिक रूप से बेहद मजबूत और भीतरी रूप से ऊर्जावान बनाए रखेंगे. दिनभर आप एक्टिव महसूस करेंगे, बस योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में स्थान दें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Off White (हल्का सफेद)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य नारायण देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और नारायण कवच का श्रवण करें. घर से निकलते समय माता-पिता और बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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