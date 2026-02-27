हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 27 February 2026: कुंभ राशि धन लाभ के प्रबल योग, स्टूडेंट्स के लिए दिन रहेगा उपलब्धियों भरा

Aaj ka Kumbh Rashifal 27 February 2026: कुंभ राशि धन लाभ के प्रबल योग, स्टूडेंट्स के लिए दिन रहेगा उपलब्धियों भरा

Aquarius Horoscope 27 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Feb 2026 03:18 AM (IST)
Kumbh Rashifal 27 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पंचम भाव में स्थित है, जिससे रचनात्मकता और बुद्धि का प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है. दिन को सही दिशा देने के लिए अनुशासन जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

अधिक कार्यभार और मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द या ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हो सकती है. थकान को नजरअंदाज न करें. समय पर विश्राम लें और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं. ध्यान और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल

गजकेसरी, आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में सफलता के योग हैं. कर्मचारियों और स्टाफ का पूरा सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और आप भविष्य की आर्थिक मजबूती के लिए विशेष प्रबंधन कर सकते हैं. योजनाबद्ध निवेश लाभकारी रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

आज डीप वर्क के लिए अनुकूल समय मिलेगा. मीटिंग कम रहेंगी, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें. नोटिफिकेशन बंद कर एक अहम प्रोजेक्ट पूरा करें, गुणवत्ता उत्कृष्ट रहेगी. वेतनभोगी जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है. कार्यस्थल का वातावरण सकारात्मक रहेगा और वर्किंग कल्चर में सुधार दिखेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल

सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. परिवार के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में समझदारी बनाए रखें.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों को ध्यान भटकने से बचना होगा. जो छात्र प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम कर रहे हैं, वे आज अभ्यास करें. स्लाइड डिजाइन और प्रस्तुति कौशल को निखारें. कॉलेज या प्रतियोगिता की तैयारी के लिए दिन अनुकूल है.

लकी नंबर 1
अनलकी नंबर 4
लकी कलर ऑफ व्हाइट

उपाय: आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें और आंवले का सेवन करें. जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या अन्न दान करना शुभ रहेगा.

FAQs

प्रश्न 1: क्या विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है?
हाँ, लेकिन ध्यान भटकने से बचना जरूरी है.

प्रश्न 2: व्यापार में क्या लाभ होगा?
योगों के प्रभाव से आय और सफलता के अवसर मिलेंगे.

प्रश्न 3: स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?
तनाव कम करें, नियमित जांच करवाएं और पर्याप्त विश्राम लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 27 Feb 2026 03:18 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
