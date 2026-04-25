Aaj Ka Kumbh Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. कुंभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 6वें भाव (रोग, ऋण और शत्रु स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव बना हुआ है, जो आपके सुख-साधनों और आकर्षण में वृद्धि करेगा. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा का सिंह राशि में प्रवेश और केतु के साथ ग्रहण दोष बनना, रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "रणनीतिक लाभ" का है. टैरिफ कानूनों (Tariff Laws) में मिलने वाली छूट आज आपके लिए वरदान साबित होगी, जिससे विदेशी मार्केट में आपकी सेवाओं की मांग रातों-रात बढ़ सकती है. ग्रह गोचर आपके पक्ष में हैं, इसलिए आज किसी शांतिपूर्ण स्थान पर बिजनेस मीटिंग करना आपके हक में बड़े सौदे ला सकता है. एक विशेष सावधानी: चन्द्रमा के छठे भाव में होने के कारण नया कर्ज लेने से पहले उसे चुकाने की ठोस प्लानिंग जरूर कर लें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन "टीम वर्क" और सफलता का है. एंप्लॉयड पर्सन को आज अपनी टीम के साथ मिलकर कार्य करने से कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है. आपकी मेहनत का फल आपको मान-सम्मान के रूप में मिलेगा. दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद आप शाम का समय परिवार के साथ सुकून से बिता पाएंगे. ऑफिस में आपकी तार्किक क्षमता और कार्यकुशलता की सराहना होगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. जो छात्र टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया कोई नया ऐप (App) या सॉफ्टवेयर आज सफलतापूर्वक लॉन्च हो सकता है. आपकी रचनात्मकता और तकनीकी सोच को नई पहचान मिलेगी. सामाजिक स्तर पर भी आज आप सक्रिय रहेंगे; विशेषकर महिला सशक्तिकरण या बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज "भावुकता" का संचार होगा. लव लाइफ में आज आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील रहेंगे और उनकी हर छोटी-बड़ी जरूरत का पूरा ख्याल रखेंगे, जिससे रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. हालांकि, रात 08:05 के बाद चन्द्रमा-केतु के प्रभाव से बचने के लिए जीवनसाथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस को टालें और शांत रहें.

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को बहुत संतुलित महसूस करेंगे. मानसिक स्पष्टता (Mental Clarity) और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, जिससे आप जटिल कार्यों को भी आसानी से निपटा लेंगे. छठे भाव का चन्द्रमा पुराने रोगों से लड़ने की शक्ति देगा. फिर भी, खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और शाम के समय हल्के व्यायाम या टहलने की आदत डालें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (स्थिरता और विनम्रता का प्रतीक)

ब्राउन (स्थिरता और विनम्रता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में काले तिल या कंबल का दान करें.

(FAQs)

1. क्या आज व्यापार के लिए लोन लेना सही रहेगा?

चन्द्रमा के छठे भाव में होने से नया कर्ज बोझ बन सकता है. यदि बहुत अनिवार्य हो, तो दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) के बीच ही विचार करें और वापसी की योजना पहले तैयार कर लें.

2. विदेशी मार्केट में सफलता के लिए क्या करें?

आज अपनी डिजिटल मौजूदगी और सर्विस क्वालिटी पर ध्यान दें. टैरिफ छूट का लाभ उठाने के लिए आज किए गए पत्राचार सफल रहेंगे.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?

पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और सुखद परिणाम देने वाला रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.