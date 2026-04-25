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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 25 April 2026: कुंभ राशिफल विदेशी बाजार में बढ़ेगी सर्विस की मांग और तकनीकी क्षेत्र में मिलेगी बड़ी सफलता

Aaj Ka Kumbh Rashifal 25 April 2026: कुंभ राशिफल विदेशी बाजार में बढ़ेगी सर्विस की मांग और तकनीकी क्षेत्र में मिलेगी बड़ी सफलता

Aquarius Horoscope: कुंभ राशि विदेशी बाजार से बड़े आर्डर मिल सकते हैं. छात्रों को नया ऐप या सॉफ्टवेयर लॉन्च करने में सफलता मिलेगी. कर्ज लेने से पहले सोचें. टीम वर्क से ऑफिस में बड़ी उपलब्धि हासिल होगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Apr 2026 03:23 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. कुंभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 6वें भाव (रोग, ऋण और शत्रु स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव बना हुआ है, जो आपके सुख-साधनों और आकर्षण में वृद्धि करेगा. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा का सिंह राशि में प्रवेश और केतु के साथ ग्रहण दोष बनना, रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "रणनीतिक लाभ" का है. टैरिफ कानूनों (Tariff Laws) में मिलने वाली छूट आज आपके लिए वरदान साबित होगी, जिससे विदेशी मार्केट में आपकी सेवाओं की मांग रातों-रात बढ़ सकती है. ग्रह गोचर आपके पक्ष में हैं, इसलिए आज किसी शांतिपूर्ण स्थान पर बिजनेस मीटिंग करना आपके हक में बड़े सौदे ला सकता है. एक विशेष सावधानी: चन्द्रमा के छठे भाव में होने के कारण नया कर्ज लेने से पहले उसे चुकाने की ठोस प्लानिंग जरूर कर लें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन "टीम वर्क" और सफलता का है. एंप्लॉयड पर्सन को आज अपनी टीम के साथ मिलकर कार्य करने से कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है. आपकी मेहनत का फल आपको मान-सम्मान के रूप में मिलेगा. दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद आप शाम का समय परिवार के साथ सुकून से बिता पाएंगे. ऑफिस में आपकी तार्किक क्षमता और कार्यकुशलता की सराहना होगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. जो छात्र टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया कोई नया ऐप (App) या सॉफ्टवेयर आज सफलतापूर्वक लॉन्च हो सकता है. आपकी रचनात्मकता और तकनीकी सोच को नई पहचान मिलेगी. सामाजिक स्तर पर भी आज आप सक्रिय रहेंगे; विशेषकर महिला सशक्तिकरण या बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज "भावुकता" का संचार होगा. लव लाइफ में आज आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील रहेंगे और उनकी हर छोटी-बड़ी जरूरत का पूरा ख्याल रखेंगे, जिससे रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. हालांकि, रात 08:05 के बाद चन्द्रमा-केतु के प्रभाव से बचने के लिए जीवनसाथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस को टालें और शांत रहें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को बहुत संतुलित महसूस करेंगे. मानसिक स्पष्टता (Mental Clarity) और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, जिससे आप जटिल कार्यों को भी आसानी से निपटा लेंगे. छठे भाव का चन्द्रमा पुराने रोगों से लड़ने की शक्ति देगा. फिर भी, खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और शाम के समय हल्के व्यायाम या टहलने की आदत डालें.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (स्थिरता और विनम्रता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में काले तिल या कंबल का दान करें.

(FAQs)

1. क्या आज व्यापार के लिए लोन लेना सही रहेगा?
    चन्द्रमा के छठे भाव में होने से नया कर्ज बोझ बन सकता है. यदि बहुत अनिवार्य हो, तो दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) के बीच ही विचार करें और वापसी की योजना पहले तैयार कर लें.

2. विदेशी मार्केट में सफलता के लिए क्या करें?
    आज अपनी डिजिटल मौजूदगी और सर्विस क्वालिटी पर ध्यान दें. टैरिफ छूट का लाभ उठाने के लिए आज किए गए पत्राचार सफल रहेंगे.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?
    पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और सुखद परिणाम देने वाला रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Apr 2026 03:23 AM (IST)
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