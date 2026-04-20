Aaj ka Kumbh Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. कुंभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 4थे भाव (सुख, भूमि व माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. यद्यपि आज मालव्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बने हुए हैं, परंतु चौथे चंद्रमा और राहुकाल की स्थिति आपके घरेलू सुख और संपत्ति के मामलों में कुछ रुकावटें पैदा कर सकती है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "अत्यधिक सावधानी" बरतने का है. पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर हुई मामूली बहस कानूनी विवाद का रूप ले सकती है. विशेष चेतावनी: आज किसी भी रफ पेपर या बिना पढ़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें, अन्यथा कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. टैक्स संबंधी मामलों में पारदर्शिता रखें; थोड़े से लालच के चक्कर में भारी पेनाल्टी और साख का नुकसान हो सकता है. राजनीति से जुड़े लोग आपके लाइसेंस या निर्माण कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपको "क्रेडिट वॉर" का सामना करना पड़ सकता है. आपकी मेहनत का श्रेय चुराने के लिए कुछ सहकर्मी सक्रिय रह सकते हैं. अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को सुरक्षित रखें और हर काम का लिखित रिकॉर्ड (Email/Docs) जरूर रखें. काम का बोझ इतना अधिक रहेगा कि आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे. कलाकारों (Artists) के लिए दिन चुनौतीपूर्ण है; आपकी मौलिकता पर सवाल उठाए जा सकते हैं या सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला हो सकता है. यदि आप किसी प्रोजेक्ट या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आलोचना को सकारात्मक रूप से लें. दिखावे की प्रवृत्ति से बचें; विशेषकर सोशल मीडिया पर केवल 'लाइक्स' के लिए की गई मदद आपकी छवि बिगाड़ सकती है. अपनी पढ़ाई और कौशल (Skill) को निखारने पर ध्यान दें, न कि बाहरी दिखावे पर.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा बोझिल रह सकता है. दफ्तर के तनाव का असर आपके घर पर दिखेगा, जिससे जीवनसाथी और बच्चों के साथ चिड़चिड़ापन और विवाद हो सकता है. विवाहित जोड़ों के बीच 'ईगो' (Ego) की वजह से साइलेंट वॉर छिड़ सकती है. रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़े तो संकोच न करें. घर के बुजुर्गों के साथ भूमि-भवन के मामलों पर चर्चा करते समय धैर्य बनाए रखें.

सेहत के मामले में आज का दिन सचेत रहने का है. काम के लगातार दबाव और गलत पोस्चर की वजह से 'सर्विकल पेन' (Cervical Pain) और नसों में खिंचाव की समस्या गंभीर रूप ले सकती है. गर्दन और कंधों के व्यायाम पर ध्यान दें. मानसिक शांति के लिए शाम के समय कुछ पल एकांत में बिताएं और भारी भोजन से परहेज करें.

भाग्यशाली रंग: पीला (सकारात्मकता और शांति का प्रतीक)

पीला (सकारात्मकता और शांति का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. प्रॉपर्टी विवाद से बचने के लिए 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें.

(FAQs)

1. क्या आज नई प्रॉपर्टी खरीदना या रिनोवेशन शुरू करना सही है?

चौथे भाव का चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज भूमि-भवन से जुड़े बड़े फैसले या रिनोवेशन टालना ही बेहतर होगा.

2. ऑफिस में विवाद से बचने के लिए क्या करें?

अपनी बातों को स्पष्ट रखें और किसी भी गपशप का हिस्सा न बनें. अपनी प्रोग्रेस को लिखित रूप में बॉस के साथ शेयर करते रहें.

3. यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ रहेगी?

पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और तनाव कम करने वाला रहेगा.

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