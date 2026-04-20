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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकुंभ राशिफल 20 अप्रैल 2026: भूमि-भवन के विवादों और कानूनी अड़चनों से रहें सावधान, धैर्य से टलेगा संकट

कुंभ राशिफल 20 अप्रैल 2026: भूमि-भवन के विवादों और कानूनी अड़चनों से रहें सावधान, धैर्य से टलेगा संकट

Aquarius Horoscope 20 April 2026: कुंभ राशि संपत्ति और भूमि विवाद से बचें. पार्टनर के साथ कानूनी अड़चन आ सकती है, दस्तावेजों पर सोच-समझकर साइन करें. ऑफिस पॉलिटिक्स और 'सर्विकल पेन' से परेशानी संभव है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Apr 2026 02:44 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. कुंभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 4थे भाव (सुख, भूमि व माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. यद्यपि आज मालव्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बने हुए हैं, परंतु चौथे चंद्रमा और राहुकाल की स्थिति आपके घरेलू सुख और संपत्ति के मामलों में कुछ रुकावटें पैदा कर सकती है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "अत्यधिक सावधानी" बरतने का है. पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर हुई मामूली बहस कानूनी विवाद का रूप ले सकती है. विशेष चेतावनी: आज किसी भी रफ पेपर या बिना पढ़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें, अन्यथा कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. टैक्स संबंधी मामलों में पारदर्शिता रखें; थोड़े से लालच के चक्कर में भारी पेनाल्टी और साख का नुकसान हो सकता है. राजनीति से जुड़े लोग आपके लाइसेंस या निर्माण कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपको "क्रेडिट वॉर" का सामना करना पड़ सकता है. आपकी मेहनत का श्रेय चुराने के लिए कुछ सहकर्मी सक्रिय रह सकते हैं. अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को सुरक्षित रखें और हर काम का लिखित रिकॉर्ड (Email/Docs) जरूर रखें. काम का बोझ इतना अधिक रहेगा कि आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे. कलाकारों (Artists) के लिए दिन चुनौतीपूर्ण है; आपकी मौलिकता पर सवाल उठाए जा सकते हैं या सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला हो सकता है. यदि आप किसी प्रोजेक्ट या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आलोचना को सकारात्मक रूप से लें. दिखावे की प्रवृत्ति से बचें; विशेषकर सोशल मीडिया पर केवल 'लाइक्स' के लिए की गई मदद आपकी छवि बिगाड़ सकती है. अपनी पढ़ाई और कौशल (Skill) को निखारने पर ध्यान दें, न कि बाहरी दिखावे पर.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा बोझिल रह सकता है. दफ्तर के तनाव का असर आपके घर पर दिखेगा, जिससे जीवनसाथी और बच्चों के साथ चिड़चिड़ापन और विवाद हो सकता है. विवाहित जोड़ों के बीच 'ईगो' (Ego) की वजह से साइलेंट वॉर छिड़ सकती है. रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़े तो संकोच न करें. घर के बुजुर्गों के साथ भूमि-भवन के मामलों पर चर्चा करते समय धैर्य बनाए रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन सचेत रहने का है. काम के लगातार दबाव और गलत पोस्चर की वजह से 'सर्विकल पेन' (Cervical Pain) और नसों में खिंचाव की समस्या गंभीर रूप ले सकती है. गर्दन और कंधों के व्यायाम पर ध्यान दें. मानसिक शांति के लिए शाम के समय कुछ पल एकांत में बिताएं और भारी भोजन से परहेज करें.

  • भाग्यशाली रंग: पीला (सकारात्मकता और शांति का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. प्रॉपर्टी विवाद से बचने के लिए 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें.

(FAQs)

1. क्या आज नई प्रॉपर्टी खरीदना या रिनोवेशन शुरू करना सही है?
    चौथे भाव का चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज भूमि-भवन से जुड़े बड़े फैसले या रिनोवेशन टालना ही बेहतर होगा.

2. ऑफिस में विवाद से बचने के लिए क्या करें?
     अपनी बातों को स्पष्ट रखें और किसी भी गपशप का हिस्सा न बनें. अपनी प्रोग्रेस को लिखित रूप में बॉस के साथ शेयर करते रहें.

3. यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ रहेगी?
    पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और तनाव कम करने वाला रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 02:44 AM (IST)
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