Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुंभ राशि के जातकों के लिए 9वें भाव में चंद्रमा, भाग्य में वृद्धि का संकेत।

व्यापार में नए अवसर, पुराने स्टॉक पर विशेष ऑफर से लाभ संभव।

कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत की सराहना, करियर में बड़े उछाल की संभावना।

विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता, प्रेम और परिवार में मधुरता का अनुभव।

Aaj ka Kumbh Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. कुंभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 9वें भाव (भाग्य, धर्म और लंबी दूरी की यात्रा स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में आज मालव्य योग के साथ-साथ बुधादित्य और सुनफा योग की विशेष कृपा बनी हुई है. भाग्य स्थान का चंद्रमा आपकी आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाएगा और पिछले समय से अटके हुए कार्यों को ईश्वरीय कृपा से गति प्रदान करेगा.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "रणनीति और लाभ" का है. बिजनेस में नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे. इस वीकेंड पर यदि आप अपने पुराने स्टॉक को निकालने के लिए सेल या कोई विशेष ऑफर लगाते हैं, तो आप उम्मीद से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं. पुराने क्लाइंट्स का आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे नई डील्स फाइनल करने में आसानी होगी. यदि आप किसी नए व्यापारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) का समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी तूती बोलेगी. आपकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी की हर कोई सराहना करेगा. आज का दिन उन विरोधियों के लिए भी कठिन होगा जो आपकी प्रगति में बाधा डालते थे, उन्हें भी आज मन मारकर आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी. किसी महत्वपूर्ण ऑफिशियल मीटिंग में बॉस द्वारा आपका नाम विशेष रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, जो आपके करियर में एक बड़े उछाल का संकेत है. मैनेजमेंट की नजरों में आपकी साख बढ़ेगी और आप खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक विजय का है. 9वें भाव का चंद्रमा आपके ज्ञान चक्षु खोलेगा. पढ़ाई में आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित रहेगा, जिससे कठिन और जटिल विषय भी आपको आसानी से समझ में आने लगेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपने गुरुओं या मेंटर्स से कोई विशेष मार्गदर्शन मिल सकता है. आज का दिन रिसर्च और नए विषयों को समझने के लिए बहुत अनुकूल है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और निजी जीवन में आज "मधुरता और रोमांच" का संगम रहेगा. मैरिड लाइफ में जीवनसाथी के साथ क्वालिटी और रोमांटिक टाइम बिताने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. रिश्तों में जो पुरानी खटास थी, वह आज भाग्य के सहयोग से दूर होगी. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार (जैसे करियर या शिक्षा में सफलता) मिल सकता है, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज सितारे आपके पक्ष में हैं. आप खुद को बहुत ही एनर्जेटिक और उत्साहपूर्ण महसूस करेंगे. भाग्य स्थान का चंद्रमा न केवल शारीरिक स्फूर्ति देता है, बल्कि मानसिक शांति और स्पष्टता भी प्रदान करता है. आज आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का मन बना सकते हैं, जो आपको मानसिक रूप से और भी अधिक तरोताजा कर देगा.

भाग्यशाली रंग: पीला (ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक)

पीला (ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर का तिलक अर्पित करना आपके भाग्य को और भी प्रबल करेगा.

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