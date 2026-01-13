हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAquarius Rashifal 13 January 2026: कुंभ राशि की किस्मत बदलेगी ट्रांसफर से, नेटवर्किंग खोलेगी नए रास्ते

Aquarius Horoscope 13 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 13 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा आपके नवें भाव में होने से आज अध्यात्म और व्यक्तिगत विकास की तरफ झुकाव रहेगा. मानसिक शांति और आत्मसुधार के लिए समय निकालना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएं. लंबी यात्रा या अत्यधिक थकान से बचें. मानसिक तनाव कम करने के लिए योग और प्राणायाम करें. पुराने रोगियों को मौसम के अनुसार सतर्क रहने की आवश्यकता है.

बिजनेस राशिफल

बिजनेसमैन के लिए दिन मिलाजुला रहेगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंता बढ़ सकती है, जिससे कार्य पर ध्यान कम हो सकता है. हालांकि, नेटवर्किंग से आपके कारोबार को लाभ मिलने की संभावना है. पुराने कार्यों को सुधारकर आगे बढ़ना आज लाभदायक रहेगा. किसी भी प्रकार के नए निवेश के लिए पूरी जानकारी और सोच-समझ के बाद कदम उठाएं.

नौकरी और करियर राशिफल

एंप्लॉयड पर्सन के लिए कार्यस्थल पर शांति और संयम बनाए रखना आवश्यक है. ट्रांसफर या नई जिम्मेदारियों के अवसर मिल सकते हैं. अपने कार्यों में स्मार्ट वर्क अपनाएं और चीजों को समय पर पूरा करें. सीनियर्स और बॉस के साथ तालमेल बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

धन स्थिति सामान्य रहेगी. अनावश्यक खर्चों से बचें और पुराने निवेश या बिलों को समय पर पूरा करें. नेटवर्किंग से बिजनेस में फायदा मिलने की संभावना बनी हुई है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ समय सुखद बीतेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में प्रेम और समझ बनी रहेगी. परिवार द्वारा किसी जगह जाने या यात्रा की योजना बनाई जा सकती है. सामाजिक कार्यों और धार्मिक यात्रा के लिए समय अनुकूल है.

शिक्षा और युवा वर्ग

स्टूडेंट्स का दिन आनंद और सीखने से भरा रहेगा. नए कोर्स या व्यक्तिगत विकास से जुड़े कार्य आपके लिए फायदेमंद रहेंगे. ध्यान रखें कि पढ़ाई में निरंतरता जरूरी है.

भाग्यशाली रंग और अंक

आज आपका शुभ रंग पर्पल और शुभ अंक 4 है.

उपाय

  1. प्रतिदिन थोड़ी देर ध्यान या प्रार्थना करें.
  2. परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, आशीर्वाद आपके लिए लाभदायक होगा.
  3. किसी धार्मिक स्थल पर दान दें, यह धन और मानसिक शांति दोनों बढ़ाएगा.

FAQs

1. आज कौन से काम में सफलता मिलेगी?
आज बिजनेस और नेटवर्किंग में सफलता मिलने के अच्छे अवसर हैं.

2. स्वास्थ्य के लिए क्या ध्यान रखें?
हल्का व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक तनाव से बचाव जरूरी है.

3. शिक्षा क्षेत्र में दिन कैसा रहेगा?
स्टूडेंट्स के लिए दिन सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल है, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 13 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Kumbh Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026 Aquarise Horoscope
Embed widget