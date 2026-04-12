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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 12 April 2026: विदेशी व्यापार में बढ़ेगा करेंसी रिस्क, राजनीतिक साख पर आ सकती है आंच

Aaj ka Kumbh Rashifal 12 April 2026: विदेशी व्यापार में बढ़ेगा करेंसी रिस्क, राजनीतिक साख पर आ सकती है आंच

Aquarius Horoscope: कुंभ राशि 12 अप्रैल 2026 विदेशी व्यापार और निवेश में बढ़ेगी सावधानी. गुप्त शत्रुओं और राजनीतिक विवादों से बचकर रहें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Apr 2026 02:50 AM (IST)
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  • आज कुंभ राशि वालों का दिन चुनौतीपूर्ण, खर्चों में वृद्धि के संकेत।
  • करियर में गुप्त शत्रु सक्रिय, व्यवसाय में सावधानी बरतें।
  • पारिवारिक जीवन में संयम, लव लाइफ में हस्तक्षेप से बचें।
  • छात्रों को एकाग्रता में कमी, स्वास्थ्य में आँखों का ध्यान रखें।

Aaj ka Kumbh Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय भाव) में संचार कर रहे हैं. 12वें भाव का चन्द्रमा खर्चों में वृद्धि और मानसिक चिंता का संकेत देता है. ग्रहों की स्थिति आज आपको कानूनी मामलों और विदेशी व्यापार में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रही है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या आर्थिक लेनदेन करने से बचें.

करियर राशिफल (Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. संडे होने के बावजूद आप स्वयं को अकेला महसूस करेंगे और भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना आपको परेशान कर सकती है. ऑफिस में आपके 'हिडन एनिमी' (गुप्त शत्रु) सक्रिय रहेंगे और आपकी छवि खराब करने के लिए मैनेजमेंट को गलत सूचनाएं दे सकते हैं. अपनी प्रोग्रेस और बातों को स्पष्ट रखें ताकि कोई आपकी साख को नुकसान न पहुँचा सके.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम भरा है. वैश्विक मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण करेंसी रिस्क बढ़ सकता है, जिससे आपके इंपोर्ट (आयात) किए गए माल की लागत अचानक बढ़ जाएगी. रिनोवेशन या ऑफिस के साज-सज्जा पर आज बड़ा निवेश करने से बचें, क्योंकि यह आपकी जमा पूंजी को लंबे समय के लिए ब्लॉक कर सकता है. क्लाइंट की ब्रीफ को समझने में कम्युनिकेशन गैप न आने दें, वरना समय और श्रम दोनों बर्बाद होंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज संयम बरतें. लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से दरार आने की आशंका है. घर के सदस्यों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे संडे का आनंद फीका रहेगा. किसी भी विवाद को शांति और बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रहेगा. फोकस न होने के कारण आप अपनी पुरानी लय खो सकते हैं. आज का दिन पढ़ाई या प्रैक्टिस के बजाय आत्म-मंथन और योजना बनाने में बिताएं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के मामले में आज आंखों का विशेष ख्याल रखें. डिजिटल स्क्रीन का अतिरिक्त दबाव आपकी आंखों की समस्या बढ़ा सकता है. साथ ही, बदलते मौसम में ठंडी चीजों के सेवन से सख्त परहेज करें, वरना गले या छाती में संक्रमण हो सकता है.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद संवेदनशील है. किसी पुराने घोटाले या भ्रष्टाचार के मामले में आपका नाम घसीटा जा सकता है, जिससे आपकी राजनीतिक साख पर संकट आ सकता है. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी दांव-पेचों को अच्छी तरह समझ लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9
आज का उपाय: शाम के समय हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और कानूनी अड़चनों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 02:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope

Frequently Asked Questions

12 अप्रैल 2026 को कुंभ राशिफल के अनुसार, चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा?

12 अप्रैल 2026 को कुंभ राशिफल के अनुसार, चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय भाव) में गोचर करेंगे। यह खर्चों में वृद्धि और मानसिक चिंता का संकेत देता है।

आज करियर के मामले में नौकरीपेशा लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना परेशान कर सकती है और ऑफिस में गुप्त शत्रु आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं।

व्यापार और फाइनेंस के क्षेत्र में आज क्या सलाह दी गई है?

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम भरा है। वैश्विक मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव से करेंसी रिस्क बढ़ सकता है। रिनोवेशन या ऑफिस की साज-सज्जा पर बड़ा निवेश करने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में संयम बरतें। लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से दरार आ सकती है। घर के सदस्यों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं।

आज का उपाय क्या है?

आज का उपाय शाम के समय हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है। इससे कानूनी अड़चनों से मुक्ति की प्रार्थना की जा सकती है।

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