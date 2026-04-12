12 अप्रैल 2026 को कुंभ राशिफल के अनुसार, चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय भाव) में गोचर करेंगे। यह खर्चों में वृद्धि और मानसिक चिंता का संकेत देता है।
Aaj ka Kumbh Rashifal 12 April 2026: विदेशी व्यापार में बढ़ेगा करेंसी रिस्क, राजनीतिक साख पर आ सकती है आंच
Aquarius Horoscope: कुंभ राशि 12 अप्रैल 2026 विदेशी व्यापार और निवेश में बढ़ेगी सावधानी. गुप्त शत्रुओं और राजनीतिक विवादों से बचकर रहें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
- आज कुंभ राशि वालों का दिन चुनौतीपूर्ण, खर्चों में वृद्धि के संकेत।
- करियर में गुप्त शत्रु सक्रिय, व्यवसाय में सावधानी बरतें।
- पारिवारिक जीवन में संयम, लव लाइफ में हस्तक्षेप से बचें।
- छात्रों को एकाग्रता में कमी, स्वास्थ्य में आँखों का ध्यान रखें।
Aaj ka Kumbh Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय भाव) में संचार कर रहे हैं. 12वें भाव का चन्द्रमा खर्चों में वृद्धि और मानसिक चिंता का संकेत देता है. ग्रहों की स्थिति आज आपको कानूनी मामलों और विदेशी व्यापार में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रही है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या आर्थिक लेनदेन करने से बचें.
करियर राशिफल (Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. संडे होने के बावजूद आप स्वयं को अकेला महसूस करेंगे और भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना आपको परेशान कर सकती है. ऑफिस में आपके 'हिडन एनिमी' (गुप्त शत्रु) सक्रिय रहेंगे और आपकी छवि खराब करने के लिए मैनेजमेंट को गलत सूचनाएं दे सकते हैं. अपनी प्रोग्रेस और बातों को स्पष्ट रखें ताकि कोई आपकी साख को नुकसान न पहुँचा सके.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम भरा है. वैश्विक मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण करेंसी रिस्क बढ़ सकता है, जिससे आपके इंपोर्ट (आयात) किए गए माल की लागत अचानक बढ़ जाएगी. रिनोवेशन या ऑफिस के साज-सज्जा पर आज बड़ा निवेश करने से बचें, क्योंकि यह आपकी जमा पूंजी को लंबे समय के लिए ब्लॉक कर सकता है. क्लाइंट की ब्रीफ को समझने में कम्युनिकेशन गैप न आने दें, वरना समय और श्रम दोनों बर्बाद होंगे.
लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज संयम बरतें. लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से दरार आने की आशंका है. घर के सदस्यों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे संडे का आनंद फीका रहेगा. किसी भी विवाद को शांति और बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रहेगा. फोकस न होने के कारण आप अपनी पुरानी लय खो सकते हैं. आज का दिन पढ़ाई या प्रैक्टिस के बजाय आत्म-मंथन और योजना बनाने में बिताएं.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के मामले में आज आंखों का विशेष ख्याल रखें. डिजिटल स्क्रीन का अतिरिक्त दबाव आपकी आंखों की समस्या बढ़ा सकता है. साथ ही, बदलते मौसम में ठंडी चीजों के सेवन से सख्त परहेज करें, वरना गले या छाती में संक्रमण हो सकता है.
राजनीति और सामाजिक क्षेत्र
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद संवेदनशील है. किसी पुराने घोटाले या भ्रष्टाचार के मामले में आपका नाम घसीटा जा सकता है, जिससे आपकी राजनीतिक साख पर संकट आ सकता है. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी दांव-पेचों को अच्छी तरह समझ लें.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9
आज का उपाय: शाम के समय हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और कानूनी अड़चनों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
12 अप्रैल 2026 को कुंभ राशिफल के अनुसार, चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा?
आज करियर के मामले में नौकरीपेशा लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना परेशान कर सकती है और ऑफिस में गुप्त शत्रु आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं।
व्यापार और फाइनेंस के क्षेत्र में आज क्या सलाह दी गई है?
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम भरा है। वैश्विक मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव से करेंसी रिस्क बढ़ सकता है। रिनोवेशन या ऑफिस की साज-सज्जा पर बड़ा निवेश करने से बचें।
प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में संयम बरतें। लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से दरार आ सकती है। घर के सदस्यों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं।
आज का उपाय क्या है?
आज का उपाय शाम के समय हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है। इससे कानूनी अड़चनों से मुक्ति की प्रार्थना की जा सकती है।
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