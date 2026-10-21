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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से मानसिक उथल-पुथल, बिजनेस निर्णयों में सतर्कता, ग्रहण दोष से ऑफिस गॉसिप से दूरी व वाणी पर संयम

आज का कर्क राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से मानसिक उथल-पुथल, बिजनेस निर्णयों में सतर्कता, ग्रहण दोष से ऑफिस गॉसिप से दूरी व वाणी पर संयम

आज का कर्क राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से मानसिक उथल-पुथल, बिजनेस निर्णयों में सतर्कता, ग्रहण दोष से ऑफिस गॉसिप से दूरी, वाणी पर रखें संयम! पढ़ें आज का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Oct 2026 06:47 AM (IST)
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Kark Rashifal: 21 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:12 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात पापांकुशा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 07:48 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, गण्ड योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का प्रभाव रहेगा. हालांकि, चंद्रमा आज सुबह 07:00 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सुबह 07:00 बजे के बाद कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष प्रभावी हो जाएगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव आयु, मानसिक अस्थिरता, भावनात्मक उथल-पुथल, अचानक अड़चनें, सावधानी भरे निर्णय व गुप्त चिंता स्थान) में संचरण करेंगे. आठवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपके भीतर तीव्र मानसिक अस्थिरता, घबराहट और गहरी भावनात्मक उथल-पुथल बनी रह सकती है; इसलिए किसी भी बात को दिल पर न लें और भावनाओं के प्रवाह में बहकर कोई कदम न उठाएं. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए जोखिम भरे निवेश से बचने, नए व्यापार में आने वाली कठिनाइयों को धैर्य से संभालने और वित्तीय सावधानी बरतने का रहेगा.

सावधानी से लें हर फैसला, वरना होगा भारी नुकसान: बिज़नेस से जुड़ा कोई भी अहम और वित्तीय निर्णय बहुत ही सोच-समझकर और अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ाने की सख्त आवश्यकता रहेगी; जल्दबाजी या लापरवाही में उठाया गया एक भी गलत कदम आपको सीधे बड़े आर्थिक नुकसान के दलदल में धकेल सकता है.

न्यू बिजनेसमैन को करना पड़ेगा चुनौतियों का सामना: नए-नए कारोबार में उतरे उद्यमियों (New Entrepreneurs) को बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा, पूंजी की तंगी और संचालन संबंधी अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा; घबराने के बजाय धैर्यपूर्वक अपनी जमीनी व्यवस्था को मजबूत करें.

ग्रहों की प्रतिकूलता से इनकम में नहीं मिलेगा भाग्य का साथ: आज का दिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहों की चाल आपका सीधा साथ नहीं दे रही है; अपनी दैनिक आमदनी और मुनाफे को बढ़ाने के आपके प्रयासों में भाग्य की मदद न के बराबर मिलेगी, अतः सीमित संसाधनों से काम चलाएं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के चलते ऑफिस गॉसिप से दूर रहने, सहकर्मियों से व्यवहार सुधारने और विपरीत लिंगी से सतर्क रहने का रहेगा.

ग्रहण दोष से ऑफिस गॉसिप व विवादों से रहें कोसों दूर: चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के अशुभ प्रभाव के कारण नौकरीपेशा लोग वर्कप्लेस पर किसी भी तरह की गॉसिप, कानाफूसी और दूसरों के विवादों से पूरी तरह दूर रहें; अन्यथा आप फालतू में ही किसी बड़े प्रशासनिक पचड़े या गंभीर समस्या में फंस सकते हैं.

खराब बर्ताव सहकर्मियों को कर देगा आपसे दूर: कार्यस्थल पर मानसिक तनाव के चलते अनजाने में आपका व्यवहार सहकर्मियों के साथ कठोर या असभ्य हो सकता है; अपने बर्ताव को तुरंत सुधारें, क्योंकि आपका रूखा आचरण सहयोगियों को आपसे दूर कर देगा और टीम का सहयोग छिन सकता है.

ऑफिस में रहें पूरी तरह अलर्ट, अपोजिट जेंडर से सावधानी: एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में हर समय सचेत और अलर्ट रहना होगा; कार्यक्षेत्र में किसी विपरीत लिंगी (Opposite Gender) के द्वारा आपको किसी विवाद, शिकायत या उलझन में डालकर मानसिक रूप से परेशान किया जा सकता है, इसलिए मर्यादा और सतर्कता बरतें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा बुजुर्गों से गंभीर मंत्रणा करने, पड़ोसियों के विवाद से बचने और कटु वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रहा है.

परिवार के बुजुर्गों संग गंभीर विचार-विमर्श: घर-परिवार के किसी बड़े मुद्दे या घरेलू समस्या को लेकर आप घर के वरिष्ठ व बुजुर्ग सदस्यों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करेंगे; उनकी परिपक्व सलाह आपके लिए सही राह दिखाएगी.

पड़ोसियों से मतभेद से बचें, संबंधों में न आने दें खटास: पड़ोसियों या आस-पड़ोस के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की बहसबाजी, जमीन या गाड़ी की पार्किंग जैसे छोटे-मोटे मतभेद में बिल्कुल न पड़ें; व्यर्थ की तकरार से वर्षों पुराने सामाजिक संबंधों में गहरी खटास आ सकती है.

अनुचित भाषा का प्रयोग न करें: आज किसी से भी बातचीत करते समय अपनी जुबान पर सख्त नियंत्रण रखें और किसी भी स्थिति में अनुचित, अमर्यादित या कटु भाषा का प्रयोग न करें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन मानसिक भटकाव से बचने और ध्यान केंद्रित करने का है. छात्र-छात्राएं अष्टम भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से पढ़ाई में एकाग्रता की कमी और बेचैनी महसूस कर सकते हैं; कठिन विषयों को समझने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए शिक्षकों का सहयोग लें और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 8वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के चलते आज डिप्रेशन, अनिद्रा, सिर में भारीपन, घबराहट या पेट संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. बासी या भारी भोजन बिल्कुल न लें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय भगवान शिव के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: बुधवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के तीव्र दुष्प्रभावों के निवारण हेतु देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री गणेश जी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. सुबह या शाम के शुभ चौघड़िए में शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, काले तिल और सफेद चंदन अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और राहु के बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें.

आज के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न या जल का दान करें और बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें. इससे अष्टम भाव के चंद्रमा से होने वाली मानसिक अस्थिरता दूर होगी, ग्रहण दोष की बाधाएं शांत होंगी, बिजनेस में आर्थिक नुकसान से रक्षा होगी, कार्यक्षेत्र के विवाद टलेंगे और वाणी में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Oct 2026 06:47 AM (IST)
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