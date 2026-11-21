Tarot Rashifal 22 November 2026: नवंबर महीने का यह चौथा रविवार सभी 12 राशियों के लिए प्रमोशन के योग, व्यापारिक लाभ, सरकारी स्रोतों से धन प्राप्ति और पुराने निवेश से मुनाफे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज वृषभ राशि वालों को प्रमोशन व मान-सम्मान मिलेगा तथा कन्या के व्यापारियों को विशेष लाभ और तुला को सरकारी स्रोतों से धन प्राप्ति होगी, वहीं धनु राशि के लोगों को आत्मसम्मान व अभिमान का फर्क समझने और मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र की समस्याओं की जड़ पर ध्यान देने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में आ रही सभी समस्याओं की जड़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परेशान ही रहेंगे. आज आप निवेश को लेकर काफी विचार विमर्श करते देखे जाएंगे. आपको सलाह है कि इस विषय में समझदारी से विचार करें. साथ ही आज नए काम की शुरुआत से संबंधित प्लान पर विचार-विमर्श होगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत रहने वाले हैं. इतना ही नहीं आज आपको कोई अच्छी सफलता मिलेगी. साथ ही आज आपके प्रमोशन होने के योग भी बन रहे हैं. मान सम्मान की प्राप्ति होगी.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के अधिकारों में आज वृद्धि होगी. प्रबंधन से जुड़े हुए कार्य आपको सफलता दिलाएंगे. योजनाओं को बनाना और उनको सही ढंग से क्रियान्वित कराने पर आपका पूरा फोकस रहेगा. आज आपको अपने साथ काम करने वालों की मदद से लाभ मिलेगा.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज घर परिवार के सभी लोगों को पूरा सहयोग मिलेगा. उच्च अधिकारियों को सलाह है कि आज अपने अनुभवों से लाभ लें और किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क करने से परहेज करें. व्यापारी अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए संपर्क सूत्र बढ़ाने का प्रयास करेंगे. आर्थिक लिहाज से दिन बहुत अच्छा रहने वाला है.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक अपने कार्यक्षेत्र की मुश्किलों को खत्म करने के लिए रिसर्च की तरह अपना ध्यान फोकस करेंगे. आज नौकरीपेशा वर्ग के जातक अपने काम आसानी से पूरे कर लेंगे. आज आर्थिक मामलों में समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज आसानी से आपको धन प्राप्ति होगी.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है. आज व्यापारी वर्ग के लोगों को आज कोई विशेष लाभ मिलेगा. इतना ही नहीं आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. इसके सहारे से सभी मुश्किलें कामों को भी आप आसानी से पूरा कर लेंगे. कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है तुला राशि के जातकों के उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर बनेंगे. अपने दैनिक रूटीन को सही ढंग से फॉलो करके लक्ष्य प्राप्ति कर पाएंगे. धन संपत्ति और कमाई के मामले में दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है. सरकारी स्रोतों से धन लाभ की संभावना बनती है.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी योजना के अनुरूप कार्य को गति देने में आज कामयाबी मिलेगी. एक्सपोर्ट से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए प्लान बनाकर कार्य करेंगे. आर्थिक लिहाज से अच्छा समय है. कार्यक्षेत्र में परिवर्तन चाहने वाले जातकों को भी लाभ होगा.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को अपने सभी कार्यों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है. हालांकि, आज प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को सरकारी कार्य पूरा करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी. आज आपको सलाह है कि आपको फिलहाल, आत्मसम्मान व अभिमान के फर्क को समझना बहुत जरूरी है.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों के लिए आज यात्रा की संभावनाएं बन रही हैं. कार्यक्षेत्र में अपने पराक्रम के बल पर सभी मुश्किलों को पार करते हुए लक्ष्य प्राप्ति में आपको कामयाबी हासिल होगी. आज का दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. धन लाभ के लिए भी दिन बहुत अच्छा है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों की बातचीत में आज एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. समाज और कार्यक्षेत्र में लोग आपके आत्मविश्वास को देखकर दंग रह जाएंगे. आपने जो पिछले समय में धन निवेश किया था वह आज आपके लिए फलदायी रहेगा क्योंकि, आपको पुराने निवेश से धन लाभ प्राप्त होगा.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा. आज आपकी आभा में वृद्धि होगी. आप सबके लिए बराबर से सोच कर सब के लाभ के लिए काम करेंगे. आर्थिक लिहाज से भी समय अच्छा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.