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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम के अनेक स्रोत, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से नए अनुबंध, पैतृक व्यापार में बंपर ग्रोथ

आज का कर्क राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम के अनेक स्रोत, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से नए अनुबंध, पैतृक व्यापार में बंपर ग्रोथ

आज का कर्क राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम के अनेक स्रोत, लक्ष्मीनारायण योग से नए अनुबंध, पैतृक बिजनेस में बंपर ग्रोथ! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Oct 2026 03:35 AM (IST)
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Kark Rashifal Today: 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार (महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती) के दिन सुबह 10:16 तक आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज दोपहर 03:40 तक वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, नए स्रोत, वरिष्ठ जन, इच्छापूर्ति व नेटवर्क स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि (द्वादश भाव) में संचरण करेंगे. 11वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपको इनकम (आय) के कई नए और विविध स्रोत प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए पैतृक व्यवसाय में उछाल, नए लाभदायक अनुबंध और आर्थिक विस्तार का रहेगा.

पैतृक बिजनेस में बंपर ग्रोथ: खानदानी या पैतृक व्यापार से जुड़े जातकों को परिवार के बड़ों के लंबे अनुभव और पुराने संपर्कों का जबर्दस्त फायदा मिलेगा, जिससे बिजनेस की ग्रोथ में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज होगी.

पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से नए अनुबंध: शुभ पारिजात और लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से कारोबार में नए कमर्शियल अनुबंध (Contracts) हासिल होंगे, जो भविष्य के वित्तीय दृष्टिकोण से अत्यधिक फायदेमंद साबित होंगे.

दिन की शुरुआत में ही ग्रोथ के संकेत: आज दिन की शुरुआत ही आपके लिए बिजनेस और प्रोफेशनल ग्रोथ के शानदार व सकारात्मक संकेत लेकर आएगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कंपनी को बड़ा फायदा दिलाने, अधिकारियों के सहयोग और मिस-कम्युनिकेशन से बचने का रहेगा.

टारगेट पूरा होने से कंपनी को लाभ: नौकरीपेशा व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या टारगेट को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, जिससे सीधे तौर पर कंपनी को बड़ा आर्थिक फायदा पहुंचेगा. कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों द्वारा भी आपको पूरा सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

स्टाफ का भरपूर योगदान: ऑफिस के दैनिक संचालन में अधीनस्थ कर्मचारियों और पूरी टीम का उत्कृष्ट योगदान रहेगा, जिससे काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा.

मिस-कम्युनिकेशन से बचें: एंप्लॉयड पर्सन इस बात का खास ख्याल रखें कि अपने सीनियर्स और बॉस के साथ किसी भी तरह का मिस-कम्युनिकेशन (गलतफहमी या संवादहीनता) न पनपने दें; हर बात को स्पष्ट रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन काम और घर के बीच बेहतरीन संतुलन साधने का रहेगा.

काम और परिवार में तालमेल: आप अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों और पारिवारिक जीवन के बीच बहुत ही शानदार तालमेल बिठाएंगे. आपकी मेहनत का सकारात्मक फल मिलेगा जिससे मन संतुष्ट रहेगा.

जीवनसाथी के साथ सुखद समय: कार्य समय पर पूरे होने से आपको अपने जीवनसाथी (Partner) के साथ फुर्सत के कुछ सुकून भरे पल बिताने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा, जिससे दांपत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Players) के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को खुलकर प्रदर्शित करने का है. आपका परफॉर्मेंस टाइम बेहद शानदार रहेगा; अभ्यास और क्रिएटिविटी के दम पर आप अपने क्षेत्र में नए आयाम छुएंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, एकादश भाव के चंद्रमा के कारण शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. दिनभर के संतुलित कार्य और दांपत्य के सुखद वातावरण से तनाव दूर रहेगा. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर माता महालक्ष्मी और भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें सफेद पुष्प, मखाने व मिश्री अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या या निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या भोजन दान करें; इससे 11वें चंद्रमा से आय के नए स्रोत प्रशस्त होंगे, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से व्यापार में नए अनुबंध मिलेंगे और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Oct 2026 03:35 AM (IST)
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