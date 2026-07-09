Aaj ka Kark Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि लगातार काम के बीच थोड़ा आराम भी जरूरी होगा. संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम आपकी फिटनेस बनाए रखेंगे. दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा. अपने ब्रांड का नया लोगो, वेबसाइट या नई पहचान लॉन्च करने के लिए समय अनुकूल है. री-ब्रांडिंग का लाभ भविष्य में कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है. नई तकनीक में किया गया निवेश अच्छे परिणाम देना शुरू कर सकता है. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार सफल रहेगा और नए क्षेत्रों से लाभ मिलने के योग बनेंगे. पुराने टैक्स रिफंड या रुका हुआ धन मिलने से कारोबार की गति तेज होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल की जटिल समस्याओं का समाधान निकालने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली और समझदारी से प्रभावित होंगे. विरोधी भी आपके काम की सराहना करने को मजबूर हो सकते हैं. समय पर अपने कार्य पूरे करने के साथ आप सहकर्मियों की भी मदद करेंगे, जिससे आपकी छवि और मजबूत होगी. नई जिम्मेदारी या नेतृत्व की भूमिका मिलने की संभावना भी बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा. पारिवारिक वातावरण भी सुखद रहेगा और घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बेहतर होगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक संतोष देगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. पुराने रुके हुए पैसे मिलने की संभावना है. व्यापार में निवेश का अच्छा प्रतिफल मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. यदि नई योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं. आय के नए स्रोत भी बनने के संकेत हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों को स्कॉलरशिप या प्रवेश से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: क्रीम.

अशुभ अंक: 3.

उपाय:

आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे करियर, व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

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