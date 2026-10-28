Aaj Ka Kark Rashifal 28 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) में होने से आपको भावनात्मक तनाव से जूझना पड़ सकता है; मन विचलित रह सकता है और परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 October 2026)

दिनांक: 28 अक्टूबर 2026, बुधवार

तिथि: आज पूरे दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी

नक्षत्र: दोपहर 01:26 तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरियान योग (मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के लिए मालव्य योग)

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों और बड़े फैसलों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

शुभ योगों से अचानक बड़ा सौदा: एकादश (11th) भाव में चंद्रमा के प्रभाव से जीवन की ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा. वरियान और सर्वार्थ सिद्धि योग के संयुक्त प्रभाव से व्यापार में अचानक कोई बड़ा और लाभदायक सौदा (डीलिंग) फाइनल हो सकता है.

दोपहर बाद सतर्कता जरूरी: दिन के पूर्वार्ध की तुलना में दोपहर बाद काम-धंधे की गति पर क्षणिक रूप से विपरीत असर पड़ सकता है, इसलिए जरूरी सौदे पहले ही निपटा लें.

नए कारोबारियों को भाग्य का साथ: नए व्यापारियों के लिए करियर के हर पहलू में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. साथ ही, पारिवारिक जीवन में अपने जीवनसाथी द्वारा दी गई व्यावसायिक सलाह को अनदेखा न करें, उस पर अमल करने से आपको अच्छा वित्तीय लाभ हो सकता है.

करियर और नौकरी (Career & Job)

अधिकारियों का सहयोग और कार्यों की तारीफ: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भरपूर मदद मिलेगी. आपके काम और निष्ठा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा होगी, जिससे ऑफिस में आपका रुतबा बढ़ेगा.

अनावश्यक बातों से दूरी बनाएं: वर्कप्लेस पर दूसरों की गॉसिप या व्यर्थ चर्चाओं में शामिल न हों; याद रखें कि वहां चल रही हर बात आपके लिए नहीं है, इसलिए अपने कानों को विराम दें और केवल अपने मुख्य काम पर ध्यान केंद्रित करें.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

वैवाहिक जीवन में भरोसा और सैर-सपाटा: दांपत्य जीवन बेहद सुखद रहेगा. जीवनसाथी का अटूट विश्वास और भावनात्मक संबल महसूस होगा. आप साथ में कहीं बाहर घूमने या यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं. पुराने मित्रों या किसी प्रियजन की यादें मन को भावुक कर सकती हैं.

छात्रों की पढ़ाई में व्यस्तता, खिलाड़ी वजन पर दें ध्यान: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी पूरी तरह पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे और अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर दिखेंगे. वहीं, स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को अपने बढ़ते वजन और खान-पान के प्रति सचेत रहने की जरूरत है; बेहतर फिटनेस बनाए रखने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज व वर्कआउट करें.

स्वास्थ्य संतुलन: मानसिक रूप से दिन काफी संतुष्टिदायक रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही से बचें ताकि शारीरिक ऊर्जा का स्तर बना रहे.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 5

विशेष अचूक उपाय: बुधवार के दिन चंद्रमा के एकादश भाव के लाभ को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक कर सफेद चंदन का तिलक लगाएं. भगवान श्री गणेश को दुर्वा की 11 या 21 गांठें और मोतीचूर का लड्डू अर्पित करें.

'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ चंद्रमसे नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद कन्या को हरे वस्त्र, फल या मिष्ठान्न का दान करें. इससे व्यापारिक डील्स में आ रही अड़चनें दूर होंगी, आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे और वैवाहिक जीवन में प्रेम व सामंजस्य बना रहेगा.

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