Kal Ka Rashifal, 18 November 2026: बुधवार, 18 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 लोगों के लिए कार्तिक मास की पावन अक्षय नवमी (आंवला नवमी) और ग्रह-गोचर के दृष्टिकोण से बेहद शुभ व फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि (आंवला नवमी) प्रभावी रहेगी तथा शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

चंद्रमा कल पूरे दिन शनि की स्वराशि कुंभ में संचरण करेंगे, जहां राहु के साथ युति होने से ग्रहण दोष का प्रभाव भी देखने को मिलेगा. इसके अतिरिक्त ग्रहों की शुभ स्थितियों से सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और ध्रुव योग का विशेष संयोग बन रहा है, जो धार्मिक कार्यों और नए निवेश के लिए उत्तम है.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 18 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (18 नवंबर 2026, बुधवार, आंवला नवमी)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी / आंवला नवमी (अक्षय नवमी)

नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र

चन्द्र राशि: कुंभ राशि (पूरे दिन)

शुभ योग: सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, ध्रुव योग

शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त): सुबह 06:45 से 09:25 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

दिशाशूल: उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने से बचें.

मेष कल का राशिफल 18 नवंबर 2026

कल का दिन मेष राशि के लोगों के लिए आर्थिक कमाई के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा. व्यापार से जुड़े लोग अपनी योजनाओं पर पूरा फोकस रखेंगे, जिसका सीधा फायदा मुनाफे के रूप में मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को अगर बॉस कोई नया काम सौंपें, तो उसकी बारीकियों को पहले अच्छी तरह समझ लें, वरना चूक हो सकती है. खाली समय व्यर्थ गंवाने के बजाय कुछ नया सीखने में लगाएं. किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से आपका अटका हुआ काम कल पूरा हो जाएगा.

वृषभ कल का राशिफल 18 नवंबर 2026

आर्थिक दृष्टिकोण से कल का दिन वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है. किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. अगर आप पैसों की तंगी को लेकर परेशान थे, तो कल अचानक धन लाभ होने से बड़ी राहत मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी. घर-परिवार के सदस्यों की बातों को गंभीरता से सुनें और समझें, क्योंकि मनमर्जी से फैसला लेने पर अपनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. बेरोजगार युवाओं को नई नौकरी की खुशखबरी मिल सकती है.

मिथुन कल का राशिफल 18 नवंबर 2026

कल का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए कई मोर्चों पर बेहतरीन रहने वाला है. किसी मित्र या अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा. कल आपको अचानक आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग हैं और आपका कोई सोचा हुआ कार्य पूरा होगा. ससुराल पक्ष के साथ चल रहे पुराने मतभेद खत्म होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी. किसी करीबी या दोस्त के लिए उपहार खरीद सकते हैं. आपकी कोई पुरानी गलती परिजनों के सामने आ सकती है. बच्चों के भविष्य को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है.

कर्क कल का राशिफल 18 नवंबर 2026

सेहत के लिहाज से कल का दिन कर्क राशि वालों के लिए राहत भरा रहेगा. अगर आप लंबे समय से किसी शारीरिक या मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे, तो कल उसका समाधान मिल सकता है. ऑफिस में कामकाज को लेकर कोई समस्या आ रही है, तो वरिष्ठ अधिकारियों से खुलकर बात करें. सितारों की चाल बताती है कि कल कड़ी मेहनत के बाद ही आपको मनचाही सफलता मिलेगी. घरेलू जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे. अगर किसी को पहले पैसा उधार दिया था, तो कल वह वापस मिल सकता है.

सिंह कल का राशिफल 18 नवंबर 2026

कल का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कुछ उलझनों भरा रह सकता है, हालांकि पुरानी परेशानियों से निजात भी मिलेगी. अगर आप जमीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कागजी कार्रवाई में पूरी सतर्कता बरतें, अन्यथा काम अटक सकता है. कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलने से मन खुश रहेगा. कल साझेदारी के व्यवसाय में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, वरना धोखा मिल सकता है. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

कन्या कल का राशिफल 18 नवंबर 2026

कल का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा. परिवार में चल रहे किसी भी विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाना ही आपके हित में रहेगा. अगर निजी रिश्तों में तनाव है, तो संवाद से स्थिति सुधर सकती है. किसी काम को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है. सरकारी नौकरी करने वालों को वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना और प्रोत्साहन मिलेगा. कार्यस्थल पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. प्रेम जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से तनाव बढ़ सकता है, सावधान रहें.

तुला कल का राशिफल 18 नवंबर 2026

कल का दिन तुला राशि के लोगों के लिए काफी व्यस्तता भरा रहेगा. परिवार में किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ने से भागदौड़ और चिंता हो सकती है. आप अपने अधूरे कार्यों को निपटाने के लिए जी-जान लगा देंगे और किसी मित्र की मदद से सफलता भी हासिल करेंगे. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और दांपत्य जीवन सुखमय बीतेगा. कार्यस्थल पर अपने काम के प्रति लापरवाही न बरतें. दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.

वृश्चिक कल का राशिफल 18 नवंबर 2026

कल का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मिलाजुला और मध्यम फलदायी रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. मन में नकारात्मक विचारों को जगह न दें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, सफलता जरूर मिलेगी. व्यापारी वर्ग को कल कारोबार में कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. नया वाहन खरीदने की इच्छा कल पूरी हो सकती है. जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. कल आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है.

धनु कल का राशिफल 18 नवंबर 2026

कल का दिन धनु राशि के लोगों के लिए सामान्य और सुखद रहेगा. पुरानी यादें ताजा होंगी और किसी पुराने किस्से को याद करके चेहरे पर मुस्कान आएगी. ससुराल पक्ष से कल आपको विशेष लाभ मिलने के योग हैं. विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों को अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी. परिवार के बड़ों की सलाह मानकर काम करने से आर्थिक लाभ होगा. सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, जिससे मान-सम्मान में इजाफा होगा और कुछ नया करने का अवसर मिलेगा.

मकर कल का राशिफल 18 नवंबर 2026

कल का दिन मकर राशि के लोगों के लिए मिलाजुला रहने वाला है. ऑफिस में काम का बोझ अधिक होने से मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं. लंबे अरसे बाद किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी. वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए जीवनसाथी को शॉपिंग पर ले जाना पड़ सकता है. संतान की शिक्षा और उपलब्धियों से मन गदगद रहेगा. नया व्यापार शुरू करने के लिए कल का दिन बेहद शुभ है. किराना कारोबारियों को कल अच्छा मुनाफा होगा.

कुंभ कल का राशिफल 18 नवंबर 2026

आर्थिक मामलों में कल का दिन कुंभ राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा. बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोग या लोन लेकर नया काम शुरू करने की सोच रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है. दोस्तों के साथ पार्टी या कहीं घूमने-फिरने का प्लान बन सकता है. कल एक से अधिक स्रोतों से धन आगमन के योग हैं. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. किसी वरिष्ठ और प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जो करियर को नई दिशा देगी.

मीन कल का राशिफल 18 नवंबर 2026

कल का दिन मीन राशि के लोगों के लिए उन्नति के नए द्वार खोलेगा. कार्यक्षेत्र में कुछ नया और रचनात्मक करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके मजबूत इरादे और मेहनत रंग लाएंगे. वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर जीवनसाथी से अनबन हो सकती है, वाणी पर संयम रखें. नौकरीपेशा लोगों को पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और प्रमोशन का लाभ मिल सकता है. कार्यस्थल पर अपने आसपास सक्रिय गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहने की जरूरत है.

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