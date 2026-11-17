Aaj Ka Mithun Rashifal 18 November 2026: आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अक्षय आंवला नवमी के शुभ अवसर पर चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो आपकी राशि से नौवें यानी भाग्य भाव में स्थित रहेंगे. नौवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका मन परोपकार और दूसरों के कल्याण के कार्यों में लगेगा, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि, सुनफा और ध्रुव योग आपके करियर और कारोबार के लिए बेहद अनुकूल अवसर लेकर आ रहे हैं. हालांकि, भाग्य भाव में चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष भी बन रहा है, इसलिए विद्यार्थियों और युवाओं को अपने गुरुजनों तथा मित्रों के साथ संवाद करते समय विशेष विनम्रता बनाए रखनी होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 18 November 2026)

दिनांक: 18 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय आंवला नवमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और ध्रुव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि (नौवें भाव) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Creative Marketing & Property Investment)

ध्रुव योग के शुभ निर्माण से व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक साबित होगा. यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए किसी नई योजना को धरातल पर उतारने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए पूरी तरह अनुकूल है.

व्यापारी वर्ग आज अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं; ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकान या शोरूम में आकर्षक स्लोगन और बेहतर लाइटिंग का उपयोग करना आपके लाभ को दोगुना कर सकता है. आर्थिक मोर्चे पर आज प्रॉपर्टी में निवेश या घर के नवीनीकरण पर धन खर्च होने के प्रबल योग हैं.

करियर और नौकरी (MNC Offers & Overseas Opportunities)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों भरा हो सकता है. आपको किसी बड़ी एमएनसी (मल्टीनेशनल कंपनी) से नौकरी का शानदार ऑफर मिल सकता है. यदि आप विदेश जाकर काम करने का सपना देख रहे हैं, तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि दूसरे देशों से भी अवसर मिलने के संकेत हैं.

कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रहने के कारण आज आपको ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है. लेकिन घबराएं नहीं, ऑफिस में आज आपके द्वारा किए गए ये कठिन प्रयास आने वाले दिनों में आपकी बड़ी सफलता और प्रमोशन की नींव रखेंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Outing & Relationship Caution)

पारिवारिक जीवन आज बेहद सुखमय और आनंददायक बना रहेगा. परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने और शॉपिंग करने का मूड बनेगा, साथ ही आप भौतिक सुख-सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी पर भी खर्च कर सकते हैं.

वहीं दूसरी ओर, ग्रहण दोष के प्रभाव से विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों का अपने दोस्तों या शिक्षकों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है. धैर्य रखें और किसी भी बहस से बचें.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 9

बुधवार व आंवला नवमी विशेष अचूक उपाय

अक्षय आंवला नवमी और बुधवार के इस पावन संयोग पर चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक असर को कम करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और आंवले के वृक्ष का विधिवत पूजन कर परिक्रमा करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर में आंवला, हरी मूंग या हरे रंग के वस्त्र दान करें. 'ॐ ऐं क्लीं सौः' या 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करने से भाग्य का साथ मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

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