Aaj Ka Mithun Rashifal 17 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 03:30 बजे तक आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधा, गूढ़ विचार, सतर्कता व परिवर्तन स्थान) में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, और इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. अष्टम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज कुछ अनचाहे फलों की प्राप्ति होते-होते रह जाएगी यानी बड़ी अड़चनें टल जाएंगी; फिर भी सावधानी और धैर्य से काम लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा.

1. बिजनेस और पुश्तैनी कारोबार (Business Caution & Father Advice)

व्यावसायिक मामलों में सोच-समझकर बढ़ें आगे: व्यापारियों को आज हर व्यावसायिक मामले में पूरी तरह सोच-समझकर और जांच-परख कर ही आगे बढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें आगे चलकर किसी भी तरह की आर्थिक या कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े. आज कारोबार में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है.

पुश्तैनी बिजनेस में पिता को क्रोध में न दें जवाब: पैतृक या पारिवारिक व्यवसाय (Ancestral Business) में पिता की किसी भी बात का प्रति उत्तर (जवाब) क्रोध में बिल्कुल नहीं देना है; क्योंकि आपकी कठोर और तीखी बातों से वे मानसिक रूप से पीड़ित और आहत हो सकते हैं.

2. करियर, नौकरी और कार्यक्षमता (Career, Rejection Alert & Team Support)

बारीकी से करें काम वरना हो सकता है रिजेक्ट: कार्यस्थल (Workplace) पर आज आपको हर कार्य बड़ी बारीकी और सफाई से पूर्ण करना होगा, क्योंकि लापरवाही होने पर आपके काम को रिजेक्ट (Reject) किया जा सकता है. दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनने से नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के कार्य से सीनियर और बॉस असंतोष जता सकते हैं, जिससे मन में कुछ नकारात्मक भाव आ सकते हैं.

सहकर्मी को दें सपोर्ट, एक्टिव रहने से कम समय में पूरे होंगे काम: ऑफिस में आज किसी सहकर्मी का उन्नतिकारक समय चल रहा है, ऐसे में आपके सहयोग और सपोर्ट की उन्हें बहुत जरूरत है. अच्छी बात यह है कि आप मानसिक व शारीरिक तौर पर बेहद एक्टिव रहेंगे, जिस कारण आप अपने कामों को नए तरीके से और कम समय में पूरा करने में सफल होंगे.

3. छात्र, पारिवारिक जीवन व स्वास्थ्य (Students Routine, Women Alert & Health)

छात्रों को दिनचर्या नियमित रखने की सलाह: प्रतियोगी और सामान्य दोनों ही वर्ग के विद्यार्थियों (Competitive & General Students) को अपनी दिनचर्या पूरी तरह नियमित रखनी चाहिए; किसी भी तरह से अपने स्टडी रूटीन को डिस्टर्ब न होने दें.

महिलाओं को व्यवहार और चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण की सलाह: मिथुन राशि की महिलाओं को आज अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा; स्वभाव में अनावश्यक चिड़चिड़ापन आने से लाइफ पार्टनर के साथ-साथ घर के अन्य लोगों से भी मतभेद होने की आशंका है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के प्रभाव से मानसिक तनाव या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित योग-प्राणायाम करें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

मंगलवार विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी और अष्टम भाव के चंद्रमा तथा दोपहर बाद बनने वाले चंद्र-राहु ग्रहण दोष की शांति हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात गौ माता को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाएं. संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और 'सुंदरकांड' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे कार्यक्षेत्र के अवरोध दूर होंगे, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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