Aaj ka Kark Rashifal 15 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:51 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:47 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हर्षण योग और वज्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आपकी राशि में चंद्रमा होने से आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी. सरकारी विभागों में रुका हुआ टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट मंजूर होने की संभावना है. यदि आपने बिजनेस लोन के लिए आवेदन किया था, तो उससे जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. गजकेसरी, हर्षण और वज्र योग के प्रभाव से व्यापार में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नए ग्राहकों और बड़े संस्थानों से जुड़ने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और सहकर्मियों के बीच आपकी छवि मजबूत बनेगी. ऑफिस की पुरानी राजनीति या मतभेद धीरे-धीरे समाप्त होंगे, जिससे काम का माहौल बेहतर रहेगा. लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही सैलरी और पसंदीदा स्थान पर नौकरी का ऑफर मिलने की संभावना है. कलाकारों और खिलाड़ियों को अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. रुके हुए भुगतान मिलने या बैंक से लोन स्वीकृत होने के कारण वित्तीय योजनाओं को गति मिलेगी. व्यापार में लाभ बढ़ने के संकेत हैं और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाने का अच्छा समय रहेगा. फिर भी खर्चों पर संतुलन बनाए रखना आपके हित में रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे और रिश्तों में प्रेम व विश्वास बढ़ेगा. दोनों साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं या शाम को यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि भावनात्मक स्वभाव के कारण छोटी-छोटी बातों को मन पर लेने से बचें. पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें और योग या ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. शिक्षकों का मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास आपको सफलता के करीब ले जाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्पित करें. इसके बाद "ॐ सोम सोमाय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और करियर व व्यापार में सफलता के योग मजबूत होंगे.

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