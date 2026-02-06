Kark Rashifal 6 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (3rd House) में गोचर कर रहे हैं, जो पराक्रम और भाई-बहनों का स्थान है. इसके प्रभाव से आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और कठिन से कठिन कार्यों को अपने साहस के बल पर पूरा करेंगे. धृति योग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा, जिससे आप हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. मौसम में हो रहे बदलाव का सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. सर्दी, जुकाम या गले में खराश जैसी छोटी-मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ाने पर ध्यान दें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार जगत में आज का दिन बेहद लाभकारी है. न्यू बिजनेसमैन के लिए अपनी मार्केट वैल्यू और छवि सुधारने का बेहतरीन मौका है, इस अवसर को हाथ से न जाने दें. वहीं, जो लोग पेरेंटल बिजनेस (पैतृक व्यापार) से जुड़े हैं, उन्हें परिवार की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पुराने निवेशों से लाभ मिलने के संकेत हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यस्थल पर आज का दिन आपके मन मुताबिक रहने वाला है. धृति योग के कारण आपको काम के सिलसिले में बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे. सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपको अपनी पसंद का कार्य करने को मिलेगा, जिससे आपकी कार्यक्षमता और सकारात्मकता दोनों बढ़ेंगी. सहकर्मी और अधिकारी आपके समर्पण की सराहना करेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. बुध, शुक्र और राहु की युति शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कारिक परिणाम दे सकती है. जो छात्र स्कॉलरशिप के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है. अपनी कला और प्रतिभा के प्रदर्शन से आप अपने शिक्षकों और सीनियर्स को प्रभावित करने में सफल रहेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन सुखद और शांत बना रहेगा. आपके जीवनसाथी आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे, जिससे रिश्तों में गहराई आएगी. आज आप अपने परिवार के साथ बाहर जाने या पुरानी यादों को ताजा करने का प्लान बना सकते हैं. घर में खुशी का माहौल रहेगा और आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा.

शुभ समय (Muhurat): सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15.

4 आज का उपाय: आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी. भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.

(FAQs)

1. कर्क राशि वालों को आज करियर में क्या बड़ा लाभ मिल सकता है?

आज आपको मनचाहा प्रोजेक्ट या कार्य मिल सकता है, जिससे न केवल आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी बल्कि आपके प्रमोशन के द्वार भी खुल सकते हैं.

2. छात्रों के लिए आज का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव क्या है?

आज अपनी छिपी हुई प्रतिभा (हिडन टैलेंट) को दुनिया के सामने लाएं. आपकी क्रिएटिविटी ही आज आपको बड़ा इनाम या स्कॉलरशिप दिला सकती है.

3. सेहत को लेकर आज क्या सावधानी बरतें?

मौसम के मिजाज को देखते हुए गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन करें. यात्रा के दौरान धूल-मिट्टी और ठंडी हवाओं से खुद को बचाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.