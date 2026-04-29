Aaj ka Kark Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, जो कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देंगे.

चन्द्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):

बिजनेस में आज ग्रोथ के संकेत हैं, लेकिन एक गलती सब बिगाड़ सकती है ओवरकॉन्फिडेंस. काम अच्छे से चलेंगे और आप अपनी कार्यकुशलता से कई टास्क पूरे कर पाएंगे. खासतौर पर बिजनेस वुमन के लिए दिन अहम है आप जितना एक्टिव रहेंगी, टीम भी उतनी ही एक्टिव होगी. लेकिन साथ ही धोखे की संभावना को नजरअंदाज करना बेवकूफी होगी. हर डील को क्रॉस-चेक करना जरूरी है.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

वर्कप्लेस पर आपकी सलाह सीनियर्स के लिए काम की साबित होगी यह आपकी वैल्यू बढ़ाने का मौका है, इसे हल्के में मत लेना. हर्षण और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने टास्क समय पर पूरा कर पाएंगे. जो बाधाएं पहले परेशान कर रही थीं, वे अब कम होंगी. लेकिन याद रखो हर जगह ज्ञान बांटना समझदारी नहीं है, सही जगह पर ही बोलो.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

स्टूडेंट्स के लिए दिन पॉजिटिव है पढ़ाई में मन लगेगा और आप प्रोडक्टिव महसूस करेंगे. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट आज मौज-मस्ती छोड़कर अपने फ्यूचर पर फोकस करेंगे, जो सही दिशा है. अगर यही कंसिस्टेंसी बनाए रखी, तो आगे बड़ा फायदा मिलेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी, लेकिन दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज किया तो माहौल बिगड़ सकता है. लव लाइफ में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है छोटी बातों को बढ़ाने के बजाय बैठकर सुलझाना बेहतर रहेगा. लव पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. मैरिड लाइफ में एक बड़ी गलती मत करना अपनी पर्सनल बातें दूसरों के साथ शेयर करना, इससे रिश्ते में दरार आ सकती है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन आपके करीब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. खुद को शांत रखना और जरूरी देखभाल करना जरूरी होगा.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय:

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं. साथ ही अपने काम और रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें.

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FAQs

क्या आज बिजनेस में कोई रिस्क लेना सही रहेगा?

रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बिना जांच-पड़ताल के कोई कदम उठाना नुकसान दे सकता है. करियर में आज क्या खास रहेगा?

आपकी सलाह और काम की सराहना होगी, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी. रिश्तों को बेहतर कैसे बनाए रखें?

पर्सनल बातें दूसरों से शेयर न करें और बातचीत से हर समस्या सुलझाएं.

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