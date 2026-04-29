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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 29 April 2026: बिजनेस में ओवरकॉन्फिडेंस से बचें, हर्षण और सर्वार्थसिद्धि योग से मिलेगी अच्छी खबर!

Aaj ka Kark Rashifal 29 April 2026: बिजनेस में ओवरकॉन्फिडेंस से बचें, हर्षण और सर्वार्थसिद्धि योग से मिलेगी अच्छी खबर!

Cancer Horoscope: कर्क राशिफल 29 अप्रैल 2026 आज आज का दिन नई ऊर्जा से भरा, बिजनेस में आप नए और क्रांतिकारी विचारों को लागू करेंगे. जो लोग नई नौकरी (New Joining) की तलाश में हैं अवसर प्राप्त होंगे.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Apr 2026 03:24 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, जो कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देंगे.

चन्द्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):
बिजनेस में आज ग्रोथ के संकेत हैं, लेकिन एक गलती सब बिगाड़ सकती है ओवरकॉन्फिडेंस. काम अच्छे से चलेंगे और आप अपनी कार्यकुशलता से कई टास्क पूरे कर पाएंगे. खासतौर पर बिजनेस वुमन के लिए दिन अहम है आप जितना एक्टिव रहेंगी, टीम भी उतनी ही एक्टिव होगी. लेकिन साथ ही धोखे की संभावना को नजरअंदाज करना बेवकूफी होगी. हर डील को क्रॉस-चेक करना जरूरी है.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
वर्कप्लेस पर आपकी सलाह सीनियर्स के लिए काम की साबित होगी यह आपकी वैल्यू बढ़ाने का मौका है, इसे हल्के में मत लेना. हर्षण और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने टास्क समय पर पूरा कर पाएंगे. जो बाधाएं पहले परेशान कर रही थीं, वे अब कम होंगी. लेकिन याद रखो हर जगह ज्ञान बांटना समझदारी नहीं है, सही जगह पर ही बोलो.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
स्टूडेंट्स के लिए दिन पॉजिटिव है पढ़ाई में मन लगेगा और आप प्रोडक्टिव महसूस करेंगे. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट आज मौज-मस्ती छोड़कर अपने फ्यूचर पर फोकस करेंगे, जो सही दिशा है. अगर यही कंसिस्टेंसी बनाए रखी, तो आगे बड़ा फायदा मिलेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी, लेकिन दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज किया तो माहौल बिगड़ सकता है. लव लाइफ में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है छोटी बातों को बढ़ाने के बजाय बैठकर सुलझाना बेहतर रहेगा. लव पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. मैरिड लाइफ में एक बड़ी गलती मत करना अपनी पर्सनल बातें दूसरों के साथ शेयर करना, इससे रिश्ते में दरार आ सकती है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन आपके करीब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. खुद को शांत रखना और जरूरी देखभाल करना जरूरी होगा.

भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
अशुभ अंक: 4

आज का उपाय:
आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं. साथ ही अपने काम और रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें.

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FAQs

  1. क्या आज बिजनेस में कोई रिस्क लेना सही रहेगा?
    रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बिना जांच-पड़ताल के कोई कदम उठाना नुकसान दे सकता है.
  2. करियर में आज क्या खास रहेगा?
    आपकी सलाह और काम की सराहना होगी, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी.
  3. रिश्तों को बेहतर कैसे बनाए रखें?
    पर्सनल बातें दूसरों से शेयर न करें और बातचीत से हर समस्या सुलझाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Apr 2026 03:24 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
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