स्वास्थ्य राशिफल: आज किसी पुराने स्वास्थ्य विकार या कमजोरी की समस्या उभर सकती है. मानसिक तनाव के कारण नींद प्रभावित हो सकती है. ध्यान, प्राणायाम और हल्का सात्विक भोजन लाभ देगा.
बिजनेस राशिफल: व्यापारियों को नोटिस, ऑडिट या पीएफ-ईएसआई से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. लेबर लॉ से संबंधित मामलों में सावधानी रखें और अपने सीए या एचआर से तुरंत चर्चा करें. अनैतिक कार्यों से बचें, अन्यथा मार्केट में प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में पुराने लाभ को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है.
जॉब और करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या पुरानी कंपनी से जुड़े मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है. सैलरी कट या जॉब जाने का डर मन में रहेगा, लेकिन घबराएं नहीं, स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होगी. कार्यस्थल पर परिणाम मिले-जुले रहेंगे.
लव और फैमिली राशिफल: परिवार में मतभेद की संभावना है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. घरेलू तनाव के कारण आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकता है.
फाइनेंस राशिफल: आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. जल्दबाजी में कोई अनुचित निर्णय न लें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल: विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी. कठिन विषयों में अतिरिक्त मेहनत से ही सफलता मिलेगी.
भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 1
उपाय: आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीला फल अर्पित करें और “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का जाप करें.
FAQs
1. क्या आज कानूनी मामलों में सावधानी जरूरी है?
हाँ, दस्तावेजों की जांच अवश्य करें और विशेषज्ञ से सलाह लें.
2. क्या नौकरी सुरक्षित रहेगी?
घबराएं नहीं, अस्थायी चिंता है, हालात जल्द सामान्य होंगे.
3. परिवार में तनाव कैसे कम करें?
धैर्य रखें, संवाद बढ़ाएं और आध्यात्मिक उपाय अपनाएं.