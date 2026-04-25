Aaj ka Kark Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. चन्द्रमा आज आपकी अपनी ही राशि (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ केतु के साथ उनका ग्रहण दोष बनेगा. अतः दिन का समय अत्यंत ऊर्जावान रहेगा, जबकि रात को थोड़ा मानसिक संयम बरतने की आवश्यकता होगी.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "निवेश और विस्तार" का है. बिजनेस में आज आप नए संसाधनों (Resources) का निवेश करेंगे, जो भविष्य में आपकी ग्रोथ को तेज रफ्तार देगा. बाजार में आज आपकी साख (Reputation) बढ़ेगी, जिससे नए वेंडर्स और सप्लायर्स आपसे जुड़ने के लिए खुद संपर्क करेंगे. गण्ड योग के प्रभाव से वित्तीय स्थिरता आएगी और किसी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा सफल रहेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कूटनीति और संतुलन बनाने की कला की सहकर्मी और अधिकारी दोनों सराहना करेंगे. आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को अपनी बुद्धिमानी से सुलझा लेंगे. यदि आज आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो विशेष टिप नोट करें: सफेद शर्ट और नेवी ब्लू ट्राउजर का कॉम्बिनेशन पहनें. यह रंग संयोजन न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि इंटरव्यूअर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे आप सटीक जवाब दे पाएंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Players) के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. गण्ड योग बनने से आपकी परफॉर्मेंस आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का फोकस बहुत सटीक रहेगा. खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ किए गए सामूहिक प्रयासों में सफलता मिलेगी. सामाजिक स्तर पर भी आप अपनी नेतृत्व क्षमता से बड़ा बदलाव लाने में सफल रहेंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और समाधान का दिन है. यदि ससुराल पक्ष के साथ कोई मनमुटाव या गलतफहमी चल रही थी, तो आज परिवार के बड़े-बुजुर्गों की मध्यस्थता से वह मामला पूरी तरह सुलझ जाएगा. रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी. चन्द्रमा के आपकी राशि में होने से आप घर के सदस्यों के प्रति अधिक सहानुभूति और स्नेह प्रदर्शित करेंगे, जिससे आपसी बंधन और भी मजबूत होगा.

सेहत के मोर्चे पर आज सितारे आपके पक्ष में हैं. शारीरिक रूप से आप खुद को काफी फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति के लिए सुबह का समय योगाभ्यास में बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा. हालांकि, रात्रि 08:05 के बाद बनने वाले ग्रहण दोष के कारण हल्की बेचैनी हो सकती है, इसलिए रात को हल्का भोजन करें और समय पर सोएं.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (मन की शांति और स्पष्टता का प्रतीक)

सिल्वर (मन की शांति और स्पष्टता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: शाम के समय भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" का जप करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में दूध का दान करना उत्तम रहेगा.

(FAQs)

1. आज निवेश के लिए सबसे शुभ समय क्या है?

आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) और 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) निवेश या नई डील के लिए श्रेष्ठ है.

2. इंटरव्यू में सफलता के लिए क्या करें?

सफेद और नीले रंग के वस्त्रों का चयन करें और घर से निकलने से पहले दही-चीनी का सेवन करें. आपकी कूटनीति आज आपको सफलता दिलाएगी.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?

आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और सुखद परिणाम देने वाला रहेगा.

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