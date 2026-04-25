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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 25 April 2026: कर्क राशिफल बिजनेस में बढ़ेगी साख और करियर में कूटनीति से मिलेगी सफलता

Aaj ka Kark Rashifal 25 April 2026: कर्क राशिफल बिजनेस में बढ़ेगी साख और करियर में कूटनीति से मिलेगी सफलता

Cancer Horoscope: कर्क राशि वालों का आत्म-सम्मान बढ़ेगा और बिजनेस में नए संसाधनों से लाभ होगा. इंटरव्यू में सफलता के योग हैं. सेहत शानदार रहेगी, बस रात को मानसिक तनाव से बचें.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Apr 2026 02:05 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. चन्द्रमा आज आपकी अपनी ही राशि (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ केतु के साथ उनका ग्रहण दोष बनेगा. अतः दिन का समय अत्यंत ऊर्जावान रहेगा, जबकि रात को थोड़ा मानसिक संयम बरतने की आवश्यकता होगी.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "निवेश और विस्तार" का है. बिजनेस में आज आप नए संसाधनों (Resources) का निवेश करेंगे, जो भविष्य में आपकी ग्रोथ को तेज रफ्तार देगा. बाजार में आज आपकी साख (Reputation) बढ़ेगी, जिससे नए वेंडर्स और सप्लायर्स आपसे जुड़ने के लिए खुद संपर्क करेंगे. गण्ड योग के प्रभाव से वित्तीय स्थिरता आएगी और किसी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा सफल रहेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कूटनीति और संतुलन बनाने की कला की सहकर्मी और अधिकारी दोनों सराहना करेंगे. आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को अपनी बुद्धिमानी से सुलझा लेंगे. यदि आज आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो विशेष टिप नोट करें: सफेद शर्ट और नेवी ब्लू ट्राउजर का कॉम्बिनेशन पहनें. यह रंग संयोजन न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि इंटरव्यूअर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे आप सटीक जवाब दे पाएंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Players) के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. गण्ड योग बनने से आपकी परफॉर्मेंस आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का फोकस बहुत सटीक रहेगा. खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ किए गए सामूहिक प्रयासों में सफलता मिलेगी. सामाजिक स्तर पर भी आप अपनी नेतृत्व क्षमता से बड़ा बदलाव लाने में सफल रहेंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और समाधान का दिन है. यदि ससुराल पक्ष के साथ कोई मनमुटाव या गलतफहमी चल रही थी, तो आज परिवार के बड़े-बुजुर्गों की मध्यस्थता से वह मामला पूरी तरह सुलझ जाएगा. रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी. चन्द्रमा के आपकी राशि में होने से आप घर के सदस्यों के प्रति अधिक सहानुभूति और स्नेह प्रदर्शित करेंगे, जिससे आपसी बंधन और भी मजबूत होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज सितारे आपके पक्ष में हैं. शारीरिक रूप से आप खुद को काफी फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति के लिए सुबह का समय योगाभ्यास में बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा. हालांकि, रात्रि 08:05 के बाद बनने वाले ग्रहण दोष के कारण हल्की बेचैनी हो सकती है, इसलिए रात को हल्का भोजन करें और समय पर सोएं.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (मन की शांति और स्पष्टता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: शाम के समय भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" का जप करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में दूध का दान करना उत्तम रहेगा.

(FAQs)

1. आज निवेश के लिए सबसे शुभ समय क्या है?
    आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) और 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) निवेश या नई डील के लिए श्रेष्ठ है.

2. इंटरव्यू में सफलता के लिए क्या करें?
    सफेद और नीले रंग के वस्त्रों का चयन करें और घर से निकलने से पहले दही-चीनी का सेवन करें. आपकी कूटनीति आज आपको सफलता दिलाएगी.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?
    आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और सुखद परिणाम देने वाला रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Apr 2026 02:05 AM (IST)
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