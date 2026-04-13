हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal: कर्क राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर ग्रहण दोष का साया, निवेश और वाणी में बरतें सावधानी

Aaj ka Kark Rashifal: कर्क राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर ग्रहण दोष का साया, निवेश और वाणी में बरतें सावधानी

Cancer Horoscope: कर्क राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर ग्रहण दोष से तनाव संभव है. व्यापार में निवेश व उधार से बचें. नौकरी में काम का बोझ रहेगा. वाणी पर संयम रखें और सेहत का ध्यान दें.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Apr 2026 02:15 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • विद्यार्थियों को नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा, एकाग्रता पर ध्यान दें।

Aaj ka Kark Rashifal 13 April 2026: आज वैशाख मास की वरूथिनी एकादशी है. कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. चन्द्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जहाँ चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बन रहा है. यह स्थिति मानसिक तनाव और अचानक आने वाली बाधाओं का संकेत देती है. आज आपको धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. बाजार में कंज्यूमर बिहेवियर में आए बदलाव को नजरअंदाज करना आपकी सेल्स को प्रभावित कर सकता है. यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के काम में हैं, तो कागजी कार्रवाई और 'क्वालिटी सर्टिफिकेट' का पूरा ध्यान रखें, अन्यथा माल रिजेक्ट होने की आशंका है. बिजनेस विस्तार के लिए लिया गया कर्ज आज मानसिक बोझ बढ़ा सकता है. किसी को भी उधार देने से बचें, क्योंकि आज दिया गया धन वापस मिलना मुश्किल होगा और संबंध भी खराब हो सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा. ग्रहण दोष के कारण सरकारी कर्मचारियों पर विभागीय ऑडिट या पेंडिंग फाइलों को निपटाने का भारी बोझ रहेगा. उच्च अधिकारियों के सख्त रवैये के कारण आपको अतिरिक्त समय तक ऑफिस में रुकना पड़ सकता है. धैर्य रखें और अपनी प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें. राजनीति से जुड़े लोग सावधान रहें; आपकी पुरानी विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल होकर आपकी छवि बिगाड़ सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "सावधानी हटी, दुर्घटना घटी" जैसा है. प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे छात्र नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें. आज तुक्के मारना आपके स्कोर को बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है. एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए कठिन विषयों को सुबह के शुभ समय (10:15 से 11:15) में ही पढ़ने का प्रयास करें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं. ददियाल में चाचा या किसी बड़े सदस्य से बहस होने की संभावना है, जिससे बचें. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं पर काबू रखें और पार्टनर पर अपनी मर्जी थोपने के बजाय उन्हें पर्याप्त 'स्पेस' दें. आपसी संवाद में शालीनता बनाए रखना ही आज के दिन को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. बाहर के भारी, गरिष्ठ और तैलीय भोजन से पूरी तरह परहेज करें, वरना पेट खराब या इन्फेक्शन होने की प्रबल संभावना है. मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें. पर्याप्त नींद लें ताकि आप मानसिक रूप से ऊर्जावान बने रहें.

  • भाग्यशाली रंग: पिंक (सौम्यता और प्रेम का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. एकादशी पर किसी जरूरतमंद को चावल का दान न करें (स्वयं भी चावल न खाएं).

(FAQs)

1. क्या आज नया निवेश करना सुरक्षित है?
     नहीं, चन्द्रमा के आठवें भाव में होने से आज बड़ा निवेश टालना ही बेहतर है. जोखिम भरे सौदों से दूर रहें.

2. पारिवारिक विवाद से कैसे बचें?
     आज अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें. बड़ों की बातों को अनसुना न करें और शांत रहकर प्रतिक्रिया दें.

3. परीक्षा में सफलता के लिए क्या करें?
    नेगेटिव मार्किंग के प्रति सचेत रहें और केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दें जिन पर आपको पूरा भरोसा हो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 13 Apr 2026 02:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Cancer Horoscope Kark Rashifal

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के प्रति आज क्या सलाह दी जाती है?

बाहर के गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पेट संबंधी समस्याओं से बचें. मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम करें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal: कर्क राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर ग्रहण दोष का साया, निवेश और वाणी में बरतें सावधानी
कर्क राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर ग्रहण दोष का साया, निवेश और वाणी में बरतें सावधानी
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal: मिथुन राशिफल 13 अप्रैल 2026 भाग्य का मिलेगा साथ, करियर में विदेशी यात्रा और धन लाभ के प्रबल योग
मिथुन राशिफल 13 अप्रैल 2026 भाग्य का मिलेगा साथ, करियर में विदेशी यात्रा और धन लाभ के प्रबल योग
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशिफल 13 अप्रैल 2026 बिजनेस में बढ़ेगी साख और करियर में मिलेगा बड़ा पद, जानें भाग्यशाली अंक-रंग
वृषभ राशिफल 13 अप्रैल 2026 बिजनेस में बढ़ेगी साख और करियर में मिलेगा बड़ा पद, जानें भाग्यशाली अंक-रंग
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal: मेष राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर खुलेगा किस्मत का द्वार, करियर और बिजनेस में बड़ी सफलता के योग
मेष राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर खुलेगा किस्मत का द्वार, करियर और बिजनेस में बड़ी सफलता के योग
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 को लेकर हलचल बढ़ी, वाराणसी में मंत्री ओमप्रकाश राजभर और संजय निषाद की रैली
यूपी चुनाव 2027 को लेकर हलचल बढ़ी, वाराणसी में मंत्री ओमप्रकाश राजभर और संजय निषाद की रैली
विश्व
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
आईपीएल 2026
दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हुए रोहित शर्मा, देखने वाला है वाइफ रितिका का रिएक्शन
दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हुए रोहित शर्मा, देखने वाला है वाइफ रितिका का रिएक्शन
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan: 'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
विश्व
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
ऑटो
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
टेक्नोलॉजी
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget