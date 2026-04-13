Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विद्यार्थियों को नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा, एकाग्रता पर ध्यान दें।

Aaj ka Kark Rashifal 13 April 2026: आज वैशाख मास की वरूथिनी एकादशी है. कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. चन्द्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जहाँ चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बन रहा है. यह स्थिति मानसिक तनाव और अचानक आने वाली बाधाओं का संकेत देती है. आज आपको धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. बाजार में कंज्यूमर बिहेवियर में आए बदलाव को नजरअंदाज करना आपकी सेल्स को प्रभावित कर सकता है. यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के काम में हैं, तो कागजी कार्रवाई और 'क्वालिटी सर्टिफिकेट' का पूरा ध्यान रखें, अन्यथा माल रिजेक्ट होने की आशंका है. बिजनेस विस्तार के लिए लिया गया कर्ज आज मानसिक बोझ बढ़ा सकता है. किसी को भी उधार देने से बचें, क्योंकि आज दिया गया धन वापस मिलना मुश्किल होगा और संबंध भी खराब हो सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा. ग्रहण दोष के कारण सरकारी कर्मचारियों पर विभागीय ऑडिट या पेंडिंग फाइलों को निपटाने का भारी बोझ रहेगा. उच्च अधिकारियों के सख्त रवैये के कारण आपको अतिरिक्त समय तक ऑफिस में रुकना पड़ सकता है. धैर्य रखें और अपनी प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें. राजनीति से जुड़े लोग सावधान रहें; आपकी पुरानी विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल होकर आपकी छवि बिगाड़ सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "सावधानी हटी, दुर्घटना घटी" जैसा है. प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे छात्र नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें. आज तुक्के मारना आपके स्कोर को बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है. एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए कठिन विषयों को सुबह के शुभ समय (10:15 से 11:15) में ही पढ़ने का प्रयास करें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं. ददियाल में चाचा या किसी बड़े सदस्य से बहस होने की संभावना है, जिससे बचें. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं पर काबू रखें और पार्टनर पर अपनी मर्जी थोपने के बजाय उन्हें पर्याप्त 'स्पेस' दें. आपसी संवाद में शालीनता बनाए रखना ही आज के दिन को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. बाहर के भारी, गरिष्ठ और तैलीय भोजन से पूरी तरह परहेज करें, वरना पेट खराब या इन्फेक्शन होने की प्रबल संभावना है. मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें. पर्याप्त नींद लें ताकि आप मानसिक रूप से ऊर्जावान बने रहें.

भाग्यशाली रंग: पिंक (सौम्यता और प्रेम का प्रतीक)

पिंक (सौम्यता और प्रेम का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. एकादशी पर किसी जरूरतमंद को चावल का दान न करें (स्वयं भी चावल न खाएं).

(FAQs)

1. क्या आज नया निवेश करना सुरक्षित है?

नहीं, चन्द्रमा के आठवें भाव में होने से आज बड़ा निवेश टालना ही बेहतर है. जोखिम भरे सौदों से दूर रहें.

2. पारिवारिक विवाद से कैसे बचें?

आज अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें. बड़ों की बातों को अनसुना न करें और शांत रहकर प्रतिक्रिया दें.

3. परीक्षा में सफलता के लिए क्या करें?

नेगेटिव मार्किंग के प्रति सचेत रहें और केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दें जिन पर आपको पूरा भरोसा हो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.