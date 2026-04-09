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कन्या राशि 9 अप्रैल 2026 राशिफल: प्रॉपर्टी विवाद, बिजनेस में चुनौतियां और करियर में दबाव के बीच सावधानी से मिलेगा संतुलन. आज चन्द्रमा 4वें भाव में होने से घरेलू मामलों और प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों में हलचल बढ़ सकती है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी कार्य क्षमता मजबूत रहेगी और आप कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभाल पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

आज स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. मांसपेशियों में खिंचाव या चोट लगने की संभावना है, खासकर अगर आप शारीरिक कार्य कर रहे हैं. काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है. हालांकि आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन आराम और संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

व्यापार राशिफल

बिजनेस में आज कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं. यूरोपीय टैक्स नियमों के कारण कस्टम क्लियरेंस में देरी और अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है. बिना मिडिएटर के किए गए सौदे नुकसान का कारण बन सकते हैं. प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है, इसलिए सतर्कता से निर्णय लें.

नौकरी और करियर राशिफल

ऑफिस में आज काम का दबाव अधिक रहेगा. क्लाइंट द्वारा बार-बार बदलाव किए जाने से दिन थकान भरा रहेगा. मैनेजमेंट नई स्किल सीखने का दबाव बना सकता है. यह समय धैर्य और सीखने का है, जो आगे चलकर आपके करियर को मजबूत बनाएगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव रह सकता है. पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों के बीच विवाद बढ़ सकता है. घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर अचानक खर्च हो सकता है. रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए संयम और समझदारी जरूरी है.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है. खर्चों में वृद्धि हो सकती है और पेमेंट में देरी से कैश फ्लो प्रभावित होगा. निवेश से पहले सोच-विचार करें और जोखिम से बचें.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. ध्यान भटक सकता है और प्रैक्टिस के दौरान चोट लगने की संभावना है. नियमित अभ्यास और फोकस से ही सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली अंक और रंग

लक्की नंबर: 4

लक्की रंग: क्रीम

अनलक्की नंबर: 9

उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और मन को शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज कन्या राशि वालों को प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्या हो सकती है?

हाँ, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की संभावना है.

Q2. क्या बिजनेस में नुकसान हो सकता है?

हाँ, गलत निर्णय और देरी के कारण नुकसान संभव है, इसलिए सतर्क रहें.

Q3. करियर में क्या स्थिति रहेगी?

काम का दबाव रहेगा, लेकिन नई स्किल सीखना भविष्य में लाभ देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.