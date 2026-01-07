हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 8 January 2026: कल का दिन सावधानी और आत्मनियंत्रण से भरा, खर्च, तनाव और रिश्तों में बनेगी उलझनें!

Kanya Rashifal 8 January 2026: कल का दिन सावधानी और आत्मनियंत्रण से भरा, खर्च, तनाव और रिश्तों में बनेगी उलझनें!

Virgo Horoscope 8 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Jan 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Rashifal 8 January 2026 in Hindi: कन्या राशि के लिए आज का दिन सावधानी और आत्मनियंत्रण की मांग करता है. चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में स्थित है, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. आज का दिन तभी बेहतर रहेगा, जब आप भावनाओं से नहीं, बल्कि सोच-समझकर फैसले लेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स

कन्या राशि के स्टूडेंट्स को आज अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखने की जरूरत है. इधर-उधर ध्यान भटकने से नुकसान हो सकता है. पढ़ाई में अनुशासन और निरंतरता बनाए रखना बेहद जरूरी है, वरना मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा.

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के बिजनेसमैन को आज विशेष सतर्कता बरतनी होगी. पार्टनरशिप बिजनेस में आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें. एमओयू और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ना अनिवार्य है. व्यापारी वर्ग चौकन्ना रहें, क्योंकि कोई आपकी लापरवाही का फायदा उठा सकता है. आज नेटवर्किंग मजबूत रखना जरूरी होगा, क्योंकि सहयोग के बिना काम आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

एंप्लॉयड पर्सन को वर्कप्लेस पर अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा. बेवजह की बहस और आक्रामक रवैया आपको मुसीबत में डाल सकता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है. आसपास के लोगों से व्यवहार और तालमेल बनाए रखें, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वही लोग आपके काम आएंगे.

फाइनेंस राशिफल

कन्या राशि के जातकों को पैसे कमाने के नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन आप उन अवसरों का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे. खर्चों को कम करने की प्लानिंग करना आज बेहद जरूरी है, वरना बजट बिगड़ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

हृदय से जुड़ी परेशानी या बेचैनी महसूस हो सकती है. तनाव से दूरी बनाए रखें और जरूरत से ज्यादा काम करने से बचें. आज आराम और मानसिक संतुलन प्राथमिकता होनी चाहिए.

लव और फैमिली

फैमिली में शांति का माहौल बिगड़ सकता है. लाइफ पार्टनर से बातचीत करते समय पेशेंस रखें, वरना बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. आज शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

उपाय

आज जरूरतमंद को सफेद वस्तु दान करें और अनावश्यक खर्च से बचने का संकल्प लें. इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 07 Jan 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Virgo Horoscope Rashifal 2026 Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

8 जनवरी 2026 को कन्या राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन सावधानी और आत्मनियंत्रण की मांग करता है. खर्चे बढ़ सकते हैं और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. सोच-समझकर फैसले लें.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा. पढ़ाई में अनुशासन और निरंतरता बनाए रखना ज़रूरी है, ताकि मेहनत का पूरा फल मिल सके.

व्यापारियों के लिए आज क्या सलाह है?

पार्टनरशिप में आँख बंद करके भरोसा न करें और एमओयू व डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें. लापरवाही का फायदा उठाया जा सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

नौकरीपेशा लोगों को आज किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

वर्कप्लेस पर अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें. बेवजह की बहस और आक्रामक रवैया मुसीबत और आर्थिक नुकसान दे सकता है. सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार बनाए रखें.

आज कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह दी गई है?

हृदय संबंधी परेशानी या बेचैनी महसूस हो सकती है. तनाव से बचें और ज्यादा काम करने से बचें. आराम और मानसिक संतुलन को प्राथमिकता दें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
80% बर्फ से ढंके द्वीप पर आर्मी भेजने को तैयार अमेरिका, क्या वेनेजुएला जैसा हाल होगा, ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
80% बर्फ से ढंके द्वीप पर आर्मी भेजने को तैयार US, क्या वेनेजुएला जैसा हाल होगा, ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तुर्कमान गेट हिंसा के वक्त सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे या नहीं? दिल्ली पुलिस ने बताया 'सच'
तुर्कमान गेट हिंसा के वक्त सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे या नहीं? दिल्ली पुलिस ने बताया 'सच'
बॉलीवुड
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
Advertisement

वीडियोज

LIC ने Launch किया LIC Jeevan Utsav Plan और Policy Revival Campaign 2026 | Paisa Live
BMC Election में Devendra Fadnavis के लिए ठाकरे ब्रांड चुनौती या मौका ? । Maharashtra News
ठाकरे बंधुओं के महायुति पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप पर क्या बोले Devendra Fadnavis ? । Interview
Mumbai के बंटवारे से लेकर भाषा की राजनीति पर खुलकर बोले Devendra Fadnavis ।Exclusive Interview
BMC Election से ठीक पहले Fadnavis का ये दावा विपक्ष को चौंका देगा !। Devendra Fadnavis Interview
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
80% बर्फ से ढंके द्वीप पर आर्मी भेजने को तैयार अमेरिका, क्या वेनेजुएला जैसा हाल होगा, ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
80% बर्फ से ढंके द्वीप पर आर्मी भेजने को तैयार US, क्या वेनेजुएला जैसा हाल होगा, ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तुर्कमान गेट हिंसा के वक्त सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे या नहीं? दिल्ली पुलिस ने बताया 'सच'
तुर्कमान गेट हिंसा के वक्त सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे या नहीं? दिल्ली पुलिस ने बताया 'सच'
बॉलीवुड
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
इंडिया
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
जनरल नॉलेज
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
जनरल नॉलेज
क्या घर में बिना बिल और बिना प्रूफ घर में रख सकते हैं एक करोड़ का सोना, जानें क्या है इसके नियम?
क्या घर में बिना बिल और बिना प्रूफ घर में रख सकते हैं एक करोड़ का सोना, जानें क्या है इसके नियम?
ट्रेंडिंग
हल्क ने जॉइन की शिवसेना तो टोनी स्टार्क ने बीजेपी से भरी हुंकार, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग
हल्क ने जॉइन की शिवसेना तो टोनी स्टार्क ने बीजेपी से भरी हुंकार, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget