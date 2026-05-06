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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 6 May 2026: कन्या राशि ग्रहों की उल्टी चाल से काम में होगी देरी, समाज सेवा और फंड्स को लेकर लग सकते हैं आरोप

Aaj ka Kanya Rashifal 6 May 2026: कन्या राशि ग्रहों की उल्टी चाल से काम में होगी देरी, समाज सेवा और फंड्स को लेकर लग सकते हैं आरोप

Virgo Horoscope: 6 मई 2026 कन्या राशिफल आज बिजनेस में प्रॉपर्टी विवाद और परिवार में तनाव की आशंका. लाइफ पार्टनर के साथ पुराने मतभेद उभर सकते हैं. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 May 2026 01:12 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 4th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. कन्या राशि वालों के लिए आज ग्रहों का गोचर कुछ विपरीत परिस्थितियां निर्मित कर सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय बेहतर है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):
व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ग्रहों की स्थिति अनुकूल न होने से बिजनेस प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों के साथ गंभीर विवाद होने की आशंका है, जिससे काम की गति थम सकती है. मार्केट में बिजनेसमैन के लिए कागजी देरी (Documentation Delay) परेशानी का सबब बन सकती है, जो आपकी प्रोफेशनल इमेज को प्रभावित कर सकती है. आज धैर्य से काम लेना ही समझदारी होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ अत्यधिक रहेगा. ऑफिस की व्यस्तता के कारण आप निजी जीवन और परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे. घर से दूर रह रहे नौकरीपेशा जातकों को आज अकेलेपन का अहसास अधिक होगा और पुरानी यादें आपको भावुक कर सकती हैं. अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर बांटें ताकि तनाव कम हो सके.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
पारिवारिक मोर्चे पर आज सावधानी बरतने की जरूरत है. चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घर की किसी महिला सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है. लाइफ पार्टनर के साथ पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा और आपसी बातचीत बंद होने की नौबत आ सकती है. वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों को तूल न दें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन मानसिक रूप से भारी हो सकता है. किसी पुराने गलत परिणाम या असफलता की यादें आज आपको तनाव दे सकती हैं, जिससे पढ़ाई से मन भटक सकता है. नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें और वर्तमान लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
सेहत के प्रति आज आपको बहुत सजग रहना होगा. मानसिक तनाव का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. धूम्रपान और शराब जैसे व्यसनों से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि यह न केवल फेफड़ों और लिवर को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि आयु को भी कम करते हैं. योग और प्राणायाम का सहारा लेना आज आपके लिए संजीवनी साबित होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट.
भाग्यशाली अंक: 4.
अशुभ अंक: 9.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा आज टालना ही बेहतर होगा. भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं और 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. समाज सेवा से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता बरतें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 May 2026 01:12 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज 6 मई 2026 को कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा?

आज ग्रहों का गोचर कुछ विपरीत परिस्थितियां बना सकता है, जिससे कन्या राशि वालों को मानसिक तनाव का अनुभव हो सकता है।

व्यापार में आज कन्या राशि वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है, जिसमें बिजनेस प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों से विवाद और कागजी देरी की आशंका है।

नौकरीपेशा कन्या राशि वाले आज निजी जीवन के लिए समय निकाल पाएंगे?

कार्यक्षेत्र में अत्यधिक काम के बोझ के कारण, नौकरीपेशा कन्या राशि वालों को आज निजी जीवन और परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है।

पारिवारिक मोर्चे पर आज कन्या राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

पारिवारिक मोर्चे पर आज सावधानी बरतें, क्योंकि घर की महिला सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है और लाइफ पार्टनर के साथ पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं।

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन मानसिक रूप से भारी हो सकता है, जिससे पढ़ाई से मन भटक सकता है।

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