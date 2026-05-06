Aaj ka Kanya Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 4th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. कन्या राशि वालों के लिए आज ग्रहों का गोचर कुछ विपरीत परिस्थितियां निर्मित कर सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय बेहतर है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):

व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ग्रहों की स्थिति अनुकूल न होने से बिजनेस प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों के साथ गंभीर विवाद होने की आशंका है, जिससे काम की गति थम सकती है. मार्केट में बिजनेसमैन के लिए कागजी देरी (Documentation Delay) परेशानी का सबब बन सकती है, जो आपकी प्रोफेशनल इमेज को प्रभावित कर सकती है. आज धैर्य से काम लेना ही समझदारी होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ अत्यधिक रहेगा. ऑफिस की व्यस्तता के कारण आप निजी जीवन और परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे. घर से दूर रह रहे नौकरीपेशा जातकों को आज अकेलेपन का अहसास अधिक होगा और पुरानी यादें आपको भावुक कर सकती हैं. अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर बांटें ताकि तनाव कम हो सके.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

पारिवारिक मोर्चे पर आज सावधानी बरतने की जरूरत है. चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घर की किसी महिला सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है. लाइफ पार्टनर के साथ पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा और आपसी बातचीत बंद होने की नौबत आ सकती है. वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों को तूल न दें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन मानसिक रूप से भारी हो सकता है. किसी पुराने गलत परिणाम या असफलता की यादें आज आपको तनाव दे सकती हैं, जिससे पढ़ाई से मन भटक सकता है. नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें और वर्तमान लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

सेहत के प्रति आज आपको बहुत सजग रहना होगा. मानसिक तनाव का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. धूम्रपान और शराब जैसे व्यसनों से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि यह न केवल फेफड़ों और लिवर को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि आयु को भी कम करते हैं. योग और प्राणायाम का सहारा लेना आज आपके लिए संजीवनी साबित होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट.

भाग्यशाली अंक: 4.

अशुभ अंक: 9.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा आज टालना ही बेहतर होगा. भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं और 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. समाज सेवा से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता बरतें.

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