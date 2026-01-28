हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kanya Rashifal 29 January 2026: कन्या राशि का भाग्य देगा साथ, कर्म करने से मिलेगी सफलता!

Kanya Rashifal 29 January 2026: कन्या राशि का भाग्य देगा साथ, कर्म करने से मिलेगी सफलता!

Virgo Horoscope 29 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 28 Jan 2026 07:40 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 29 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित हैं, जिससे आध्यात्मिक झुकाव और सोच में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा. भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन परिणाम पाने के लिए कर्म करना जरूरी रहेगा. दिन सीखने और आगे बढ़ने का है.

हेल्थ राशिफल:
मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, जिससे काम करने की क्षमता बढ़ेगी. हालांकि थकान से बचने के लिए दिनचर्या को संतुलित रखें. नियमित आराम और समय पर भोजन जरूरी है.

बिजनेस राशिफल:
व्यापारिक प्रतिष्ठान में अधीनस्थों की कमी के कारण कार्य का अतिरिक्त बोझ आपके कंधों पर आ सकता है. पार्टनरशिप में किए गए कार्य से लाभ मिलने के संकेत हैं और बिजनेस में चल रही समस्याएं धीरे-धीरे दूर होंगी. धैर्य और सही मैनेजमेंट जरूरी रहेगा.

जॉब व करियर राशिफल:
ऑफिस में मेहनत के साथ-साथ काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा. वर्कस्पेस पर शुभ ग्रहों के प्रभाव से मनोदशा में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे.

फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. किसी शुभ अवसर पर खर्च संभव है, लेकिन यह खर्च आपको संतोष देगा. फिलहाल धन को लेकर बड़ा जोखिम लेने से बचें.

लव व फैमिली राशिफल:
अपनों से शुभ सूचना मिलने की संभावना है. किसी फंक्शन या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. छोटा भाई आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, ऐसे में संयम बनाए रखना जरूरी होगा.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
न्यू जनरेशन अपने परिश्रम से कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे और दैनिक कार्य समय पर निपटेंगे. कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को आलस्य त्यागकर अपने फील्ड में पूरी मेहनत से जुट जाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6
उपाय: आज किसी धार्मिक स्थल पर समय बिताएं और जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करें.

FAQs

Q1. क्या आज कन्या राशि वालों का झुकाव अध्यात्म की ओर रहेगा?
हाँ, चन्द्रमा नवम भाव में होने से आध्यात्मिक सोच मजबूत होगी.

Q2. बिजनेस में समस्या कब दूर होगी?
पार्टनरशिप से जुड़े कार्यों के कारण स्थिति में सुधार के संकेत हैं.

Q3. स्टूडेंट्स को किस बात पर ध्यान देना चाहिए?
आलस्य छोड़कर निरंतर मेहनत पर, तभी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Jan 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Virgo Horoscope Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget