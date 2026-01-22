हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kanya Rashifal 23 January 2026: कन्या राशि को बिजनेस में लाभ, करियर और पारिवारिक जीवन रहेगा सुखद

Kanya Rashifal 23 January 2026: कन्या राशि को बिजनेस में लाभ, करियर और पारिवारिक जीवन रहेगा सुखद

Virgo Horoscope 23 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Jan 2026 07:57 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 23 January 2026 in Hindi: बसंत पंचमी के पावन अवसर पर कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन प्रगति, संतुलन और नए अवसरों का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा के सप्तम भाव में गोचर से साझेदारी, व्यापार और संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. माँ सरस्वती की कृपा से विवेक और समझदारी आपके निर्णयों को सही दिशा देगी.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. मानसिक रूप से आप हल्कापन महसूस करेंगे, जिससे कार्यों में एकाग्रता बढ़ेगी. हालांकि दिनभर की भागदौड़ के कारण थकान हो सकती है, इसलिए समय पर आराम और पर्याप्त जल सेवन जरूरी रहेगा. योग और हल्की वॉक आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी.

बिजनेस राशिफल
व्यापार के लिए आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है. चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से नए प्रोडक्ट लॉन्च या नई डील से लाभ मिलने की संभावना है. परिध योग के प्रभाव से होटल, मोटल, बार, डेली नीड्स, मिठाई और रेस्टोरेंट से जुड़े कारोबार में अच्छा प्रॉफिट होगा. बिजनेसमैन यदि ईमानदारी और सही रणनीति के साथ कार्य करें तो कारोबार में स्थायी वृद्धि देखी जा सकती है.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा. यदि आपको प्रेजेंटेशन देना है तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें, सफलता आपके पक्ष में रहेगी. जो लोग टीम लीडर हैं, उन्हें कार्य बांटने के बाद कर्मचारियों पर नजर भी रखनी होगी ताकि समय और संसाधनों की बर्बादी न हो. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. नए स्रोतों से आय के संकेत मिल सकते हैं, खासकर शौक या पसंदीदा कार्यों के माध्यम से न्यू जनरेशन लाभ कमा सकती है. बच्चों के भविष्य को लेकर खर्च की योजना बनेगी, जिससे आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, लेकिन सही प्लानिंग से स्थिति नियंत्रण में रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति और संतोष रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, जिससे आत्मबल बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और परिवार का माहौल आपको खुशी देगा. सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान बढ़ सकती है और राजनीति या सामाजिक गतिविधियों की ओर झुकाव भी बढ़ेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों, लर्नर्स, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए समय अनुकूल है. पढ़ाई और अभ्यास में मन लगेगा. नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा. न्यू जनरेशन को सलाह है कि नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से किसी भी प्रकार का समझौता न करें, यही भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा.

भाग्यशाली रंग ऑफ व्हाइट
भाग्यशाली अंक 1
अभाग्यशाली अंक 4

उपाय
बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को सफेद या पीले पुष्प अर्पित करें और “ॐ ऐं नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे बुद्धि और निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा
उत्तर हां, सही योजना के साथ शुरुआत करना लाभकारी रहेगा.

प्रश्न 2 नौकरी में प्रेजेंटेशन का परिणाम कैसा रहेगा
उत्तर सकारात्मक रहेगा, तैयारी अच्छी रखें.

प्रश्न 3 छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है
उत्तर पढ़ाई और क्रिएटिव फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 22 Jan 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Virgo Horoscope Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
