हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Virgo Rashifal 19 February 2026: कन्या राशिफल ऑनलाइन बिजनेस और प्रॉपर्टी के काम में बड़े लाभ के संकेत

Virgo Horoscope 19 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Feb 2026 03:41 AM (IST)
Kanya Rashifal 19 February 2026 in Hindi: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन काफी गतिशील और सकारात्मक बदलावों वाला नजर आ रहा है. चंद्रमा का छठे भाव में होना आपके लिए संघर्षों के अंत और नई ऊर्जा के आगमन का संकेत है. 

आज का दिन आपके लिए "स्मार्ट वर्क" और "धैर्य" का संतुलन बनाने का है. ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के दृष्टिकोण से आज का दिन एक नई ऊर्जा देने वाला है. चंद्रमा की स्थिति के कारण लंबे समय से चली आ रही किसी पुरानी बीमारी या शारीरिक कष्ट से आपको छुटकारा मिलने की प्रबल संभावना है.  पूर्ण सुधार के लिए आपको अपनी जीवनशैली में बदलाव करना होगा.

अपने आहार में पौष्टिक तत्वों और हरी सब्जियों को शामिल करें. तली-भुनी चीजों से परहेज करें और एक संतुलित डाइट चार्ट का पालन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

बिजनेस और नौकरी राशिफल (Business & Job)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी सक्रियता और स्मार्ट वर्क उच्च अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा. यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो आज आपके आधिकारिक कार्यों में कुछ सकारात्मक बदलाव या स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, जो आपके करियर के लिए शुभ परिणाम लेकर आएंगे.

बिजनेस पार्टनर के साथ यदि कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो उसे भुलाकर बातचीत शुरू करें, इससे कोई बड़ी और लाभदायक डील फाइनल हो सकती है. ध्यान रखें कि बड़े लक्ष्यों के चक्कर में छोटे कार्यों की अनदेखी न करें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन सुखद रहेगा. आप अपने जीवनसाथी और बच्चों के साथ बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपसी रिश्तों में मजबूती और मधुरता आएगी. परिवार में चल रही किसी पुरानी समस्या का समाधान मिल सकता है.

आज संपत्ति या प्रॉपर्टी से संबंधित किसी काम के लिए आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो सफल रहेगी. अपने मन के सकारात्मक विचारों को परिवार के साथ साझा करें, इससे घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Student & Education)

छात्रों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों वाला है. आपकी पिछली मेहनत और निरंतर किए गए प्रयासों का आज मीठा फल मिल सकता है. प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी एकाग्रता का लाभ मिलेगा. कला और खेल के क्षेत्र में आपकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी और आपको आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे.

  • भाग्यशाली रंग: क्रीम
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 7
  • अचूक उपाय: दिन की शुरुआत में थोड़ा समय मौन रहें और घर से निकलने से पहले इष्ट देव का स्मरण करें.

(FAQs)

1. क्या आज नई नौकरी के लिए आवेदन करना सही है?
हाँ, आपके कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के योग हैं, इसलिए नई संभावनाओं की तलाश करना या आवेदन करना आपके लिए शुभ रहेगा.

2. पुराने स्टॉक को निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा?
 बिजनेस में डिजिटल या ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करना आज आपके लिए सबसे अधिक प्रभावी रहेगा. इससे आपकी पहुंच बढ़ेगी और बिक्री में आसानी होगी.

3. सेहत को स्थिर रखने के लिए क्या विशेष ध्यान दें?
पुरानी बीमारी से राहत मिलने के बावजूद सतर्कता जरूरी है. आज अपने खान-पान में अनुशासन लाएं और बाहरी खाने से पूरी तरह परहेज करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Feb 2026 03:41 AM (IST)
Horoscope Today Virgo Horoscope Aaj Ka Kanya Rashifal Aaj Ka Virgo Rashifal
Embed widget