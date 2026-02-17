Kanya Rashifal 17 February 2026 in Hindi: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतियों को अवसरों में बदलने का है. छठे भाव का चंद्रमा शत्रुओं पर विजय तो दिलाता है, लेकिन शारीरिक थकान और तनाव भी दे सकता है। आज आपकी "सकारात्मक सोच" ही आपका सबसे बड़ा कवच है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल है, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. आपके जीवन के प्रति बढ़ता उत्साह आपकी शारीरिक ऊर्जा को भी बढ़ाएगा. आज आपको किसी जरूरतमंद की शारीरिक या भावनात्मक मदद करनी चाहिए, इससे आपको आत्मिक सुख और मानसिक मजबूती मिलेगी.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यवसाय में आज आपके परिश्रम का उचित परिणाम हासिल होगा. व्यापारियों के लिए सलाह है कि वे आज "विरोधाभासी प्रवृत्ति" वाले लोगों यानी नकारात्मक आलोचना करने वालों से दूरी बनाए रखें. अपना पूरा ध्यान केवल अपने काम और विस्तार पर लगाएं. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, और निवेश के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी है.

जॉब और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन "जिम्मेदारी" भरा है. वर्कप्लेस पर आपको कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या पद मिल सकता है. ध्यान रखें कि ऑफिस में सहकर्मियों (Co-workers) के निजी मामलों में दखल न दें, वरना विवाद हो सकता है. अपने काम को सहजता से पूरा करें और दिन को सकारात्मक रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन राहत भरा रहेगा. पिछले कुछ समय से चल रहे पढ़ाई के तनाव के बीच आज कोई अच्छी खबर (जैसे परीक्षा परिणाम या एडमिशन संबंधी सूचना) मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा. अपनी एकाग्रता बनाए रखें.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. परिजनों के साथ हंसी-मजाक और मनोरंजन में समय बीतेगा. प्रेम संबंधों (Love Relations) की बात करें तो आज पार्टनर के साथ जोश और उत्साह बना रहेगा. एक-दूसरे को भावनात्मक सहारा देना आपके रिश्ते को और गहरा करेगा.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

ऑरेंज (Orange) भाग्यशाली अंक: 7 (अशुभ अंक: 3)

7 (अशुभ अंक: 3) शुभ दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा लाभकारी रहेगी.

उत्तर दिशा की यात्रा लाभकारी रहेगी. अचूक उपाय: आज गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. पक्षियों के लिए दाना-पानी का प्रबंध करना आपके लिए शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. तीसरे भाव का चंद्रमा कन्या राशि को कैसे प्रभावित करता है?

तीसरा भाव साहस, संवाद और छोटे भाई-बहनों का होता है. यहाँ चंद्रमा होने से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं और आपको अपनों से आर्थिक या नैतिक मदद मिलती है.

2. आज बिजनेस में किन लोगों से सावधान रहना चाहिए?

उन लोगों से बचें जो आपके आइडियाज को बिना सोचे-समझे नकारते हैं या काम में अड़चनें पैदा करते हैं. आज केवल अपने अनुभव और भरोसेमंद सलाहकारों की बात सुनें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.