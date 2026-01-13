Kanya Rashifal 14 January 2026 in Hindi: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में विराजमान हैं, जिससे साहस, मित्रता और प्रयासों में वृद्धि होगी. आज आप किसी मित्र की सहायता करेंगे और बदले में आपको भी सहयोग मिलेगा. यह दिन आपके लिए नेटवर्किंग, योजना और नए अवसरों को पहचानने का है.

स्वास्थ्य राशिफल:

आज कब्ज और मुंह के छालों की समस्या परेशान कर सकती है. पानी अधिक पिएं, फाइबर युक्त भोजन लें और तली-भुनी चीजों से बचें. मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का सेवन आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा. स्पोर्ट्स पर्सन को किसी भी गतिविधि में सतर्क रहना चाहिए, खासकर यदि कोई कानूनी मामला चल रहा हो तो अतिरिक्त सावधानी रखें.

बिजनेस और करियर राशिफल:

बिजनेस में मिल रही सफलता से आपकी और आपके ब्रांड की पहचान बढ़ेगी. यदि आप नया आउटलेट खोलने की योजना बना रहे हैं तो सुबह 7 से 9 बजे या शाम 5.15 से 6.15 बजे का समय बहुत शुभ रहेगा. आज लिया गया समझदारी भरा फैसला भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है, काम के साथ-साथ हल्का-फुल्का मनोरंजन भी मन को तरोताजा रखेगा. ऑफिस में दिए गए प्रोजेक्ट समय पर पूरे करने के लिए टीमवर्क का सहारा लें.

फाइनेंस राशिफल:

आप अपनी जेब खर्च और आय-व्यय को अच्छे से मैनेज करने में सफल रहेंगे. आज फिजूलखर्ची से बचना और बचत पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:

घर-परिवार में यदि कोई मदद मांगता है तो उसे निराश न करें. इससे रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम जीवन में भी आपसी सहयोग और संवाद बढ़ेगा, जिससे संबंध मधुर बनेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल:

छात्र पढ़ाई के साथ-साथ अपने खर्चों को भी संतुलित करना सीखेंगे. यह आदत भविष्य में बहुत काम आएगी.

भाग्यशाली रंग और अंक:

लकी कलर – पिंक

लकी नंबर – 7

आज का उपाय:

मकर संक्रांति पर तिल-गुड़ का दान करें और किसी जरूरतमंद की मदद करें, इससे आर्थिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा.

FAQs

Q1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना शुभ है?

हां, बताए गए शुभ समय में शुरुआत लाभकारी रहेगी.

Q2. सेहत को लेकर क्या सावधानी रखें?

कब्ज और मुंह के छालों से बचने के लिए खानपान संतुलित रखें.

Q3. मकर संक्रांति पर कौन सा उपाय करें?

तिल-गुड़ का दान और किसी मित्र की मदद करना शुभ रहेगा.

