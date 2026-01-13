हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Virgo Rashifal 14 January 2026: कन्या राशि का बिजनेस चमकेगा, लेकिन कानूनी और सेहत के मामले रहेंगे नाजुक

Virgo Horoscope 14 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Jan 2026 08:00 PM (IST)
Kanya Rashifal 14 January 2026 in Hindi:  मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में विराजमान हैं, जिससे साहस, मित्रता और प्रयासों में वृद्धि होगी. आज आप किसी मित्र की सहायता करेंगे और बदले में आपको भी सहयोग मिलेगा. यह दिन आपके लिए नेटवर्किंग, योजना और नए अवसरों को पहचानने का है.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज कब्ज और मुंह के छालों की समस्या परेशान कर सकती है. पानी अधिक पिएं, फाइबर युक्त भोजन लें और तली-भुनी चीजों से बचें. मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का सेवन आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा. स्पोर्ट्स पर्सन को किसी भी गतिविधि में सतर्क रहना चाहिए, खासकर यदि कोई कानूनी मामला चल रहा हो तो अतिरिक्त सावधानी रखें.

बिजनेस और करियर राशिफल:
बिजनेस में मिल रही सफलता से आपकी और आपके ब्रांड की पहचान बढ़ेगी. यदि आप नया आउटलेट खोलने की योजना बना रहे हैं तो सुबह 7 से 9 बजे या शाम 5.15 से 6.15 बजे का समय बहुत शुभ रहेगा. आज लिया गया समझदारी भरा फैसला भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है, काम के साथ-साथ हल्का-फुल्का मनोरंजन भी मन को तरोताजा रखेगा. ऑफिस में दिए गए प्रोजेक्ट समय पर पूरे करने के लिए टीमवर्क का सहारा लें.

फाइनेंस राशिफल:
आप अपनी जेब खर्च और आय-व्यय को अच्छे से मैनेज करने में सफल रहेंगे. आज फिजूलखर्ची से बचना और बचत पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:
घर-परिवार में यदि कोई मदद मांगता है तो उसे निराश न करें. इससे रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम जीवन में भी आपसी सहयोग और संवाद बढ़ेगा, जिससे संबंध मधुर बनेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
छात्र पढ़ाई के साथ-साथ अपने खर्चों को भी संतुलित करना सीखेंगे. यह आदत भविष्य में बहुत काम आएगी.

भाग्यशाली रंग और अंक:
लकी कलर – पिंक
लकी नंबर – 7

आज का उपाय:
मकर संक्रांति पर तिल-गुड़ का दान करें और किसी जरूरतमंद की मदद करें, इससे आर्थिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा.

FAQs

Q1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना शुभ है?
हां, बताए गए शुभ समय में शुरुआत लाभकारी रहेगी.

Q2. सेहत को लेकर क्या सावधानी रखें?
कब्ज और मुंह के छालों से बचने के लिए खानपान संतुलित रखें.

Q3. मकर संक्रांति पर कौन सा उपाय करें?
तिल-गुड़ का दान और किसी मित्र की मदद करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 13 Jan 2026 08:00 PM (IST)
Horoscope Today Kanya Rashifal Virgo Horoscope Rashifal 2026
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

